Kvinnelige nettverk med kodeord, alias og hemmelige telefoner

Inne i et lite skur i skogen åpner en 27 år gammel kvinne en liten pakke med piller. Blir hun tatt, risikerer hun fengsel.

For millioner av kvinner kan prisen for en uønsket graviditet være skyhøy. Både følelsesmessig, sosialt og økonomisk kan livet være endret for alltid.

Når kvinnen i skuret åpner pakningen, vet hun trolig ikke om hvilket komplisert nettverk som har sørget for at hun får komme dit.

SKUR I SKOGEN: Dette lille trehuset brukes i del av det landsomfattende nettverket. (AP Photo/Ginnette Riquelme) Foto: Ginnette Riquelme

Det er her hun skal få avsluttet svangerskapet. Det skal skje med medikamenter som er medisinsk godkjent i de fleste andre land, skriver nyhetsbyrået AP.

Hun vet ikke at medisinen trolig er smuglet over grensen til Honduras fra Mexico, og hun vet ikke hvem, eller hvor mange som faktisk er involvert for å hjelpe henne.

Får panikk

Den 27 år gamle kvinnen er fast bestemt på å ta abort. Men når hun først er her, får hun panikk. Hun vet hun bryter loven, og at hun kan straffeforfølges hvis hun blir tatt.

Enda mer frykter hun medisinske komplikasjoner, eller at hennes dypt religiøse familie skal oppdage hva hun har gjort.

NATURMETODE: Medikamentell abort er foretrukket, men i områder langt fra allfarvei brukes abortfremmendeplanter som jordmødre har hatt kunnskap om gjennom alle tider. (AP Photo/Ginnette Riquelme) Foto: Ginnette Riquelme

Noen dager før har en anonym veileder bedt henne om å ta ultralyd for å sikre at det er tidlig nok i svangerskapet. De har dialog på en kryptert meldetjeneste.

Nå sitter hun alene i det kummerlige rommet og leser instruksjonsheftet til pilleboksen. Det piper i den ikke-sporbare telefonen. Det er kun den anonyme veilederen og bestevenninnen hennes som har nummeret.

GJEMTE SEG: En kvinne forteller AP at hun aborterte på dette toalettet i en liten by nord i Honduras. Her lå hun i flere timre etter å ha tatt pillene. Foto: Ginnette Riquelme

Hun tar først pillen merket mifepristone. Så misoprostol. Så må hun bare vente. Det er en seng hun kan ligge i. Det er smertefullt når kroppen støter fra seg det befruktede egget.

Nettverk over hele landet

Slike hemmelige avlukker finnes i alle hjørner av Honduras, ifølge AP.

Det kan foregå i alt fra et skur i skogen, et skittent toalett, overfylte leiligheter midt i storbyen, en privat leilighet eller i et hotellrom langs kysten.

Strenge forbud og religiøs fordømmelse hindrer ikke at kvinner må avslutte svangerskap de anser som umulig å gjennomføre. Årsakene er mange. Hver kvinne har sin historie og ingen av dem ønsker å være her.

LEILIGHET: På denne sofaen har flere kvinner ligget i smerter etter å ha tatt abort-medikamenter. Hvis de er heldige får de fysisk og psykisk støtte av en veileder. Ellers må de komme seg gjennom det alene. Foto: Ginnette Riquelme

Og det finnes nettverk som ønsker å gi disse kvinnene et så trygt alternativ som mulig. Nettverket bruker koder, aliaser, krypterte meldetjenester og burner-telefoner.

De fleste kjenner ikke andre i nettverket personlig, og har lite informasjon om prosessen utover den rollen de selv har.

Totalforbud

Honduras har en av verdens strengeste abortlover. Her får man ikke ta abort uansett om kvinnens liv står i fare, eller om graviditeten er følge av voldtekt eller incest.

Angrepiller er også forbudt.

Honduras har over dobbelt så mange tenåringsgraviditeter som gjennomsnittet i resten av verden, ifølge FN.

Ifølge The Guttmacher Institute, blir det anslagsvis utført 53.000 aborter hvert år i Honduras. Dette kan gi seks års fengsel for de involverte, dog slike saker følges sjelden opp rettslig, ifølge AP.

AKTIVISTER: Unge kvinner kjemper for lovbestemt rett til selvbestemt abort. Foto: Ginnette Riquelme

Lignende lover finnes i El Salvador og Nicaragua, mens andre latinamerikanske land som Argentina, Colombia og Mexico har fått mer liberale lover.



De som ønsker rett til selvbestemt abort hevder abortforbudet fører til at kvinner tar større risiko ved å få utført ulovlige aborter. Derfor er det mange kvinner som engasjerer seg i det skjulte. De vet aldri hvem de ender opp med å hjelpe.

– Kan blåse hele nettverket

Nyhetsbyrået AP har reist rundt i Honduras og snakket med flere titalls kvinner som enten har gitt eller fått hjelp til abort. Alle er anonymisert.

En kvinne i nettverket fortalte dem at hun sendte melding til en kvinne om råd til abort, og fikk til svar at hun kunne spørre sin egen mor. Datteren ante ikke at moren var med i nettverket.

Abort er et svært stigmatiserende tema. Både katolske og protestantiske kirker har mye makt i landet, og alle som snakker med AP får løfter om at nåde navn og lokasjon holdes hemmelig.

– Hvis noe røpes kan det blåse hele nettverket, sier en aktivist som har jobbet som abort-veileder i 12 år.