Kvinne skjøt i kirke i Texas – Femåring kritisk skadet

En kvinne i trenchcoat og ryggsekk ankom den enorme Lakewood-kirken til kjendispastoren Joel Osteen søndag i Houston, Texas. Kvinnen, som var i 30-årene, kom i følge med en fem år gammel gutt like før klokken to om formiddagen. Så tok hun fram et skytevåpen med langt løp og åpnet ild.

Væpnet politi på stedet

To politimenn som ikke var i tjeneste befant seg i kirken. De konfronterte kvinnen, mens menigheten evakuerte i fullt kaos.

– Først fikk vi beskjed om å søke tilflukt under stolene, sier en kvinne til nyhetsbyrået Reuters utenfor kirken.

En mann forteller at han hørte mange skudd.

– Ti eller femten skudd, sier han.

Da kvinnen falt, skal hun ha truet med en bombe, men det er ikke funnet eksplosiver verken i kirken eller i kvinnens kjøretøy.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange skudd kvinnen avfyrte, og hvor mange skudd som ble avfyrt av politiet. Det er heller ikke kjent om det var kuler fra kvinnen eller politimennene som traff en gutt på fem år og en mann på 57 år, som ble skutt i hofta og ikke er kritisk skadet.

Politisjefen i Houston, Troy Finner, uttalte seg til mediene kort etter hendelsen. Ifølge Finner er det ikke klart om barnet ble truffet av politiet, som altså ikke var i tjeneste da de besvarte ilden.

Finner roste politibetjentene for den raske reaksjonen, og la til:

– Hun hadde et skytevåpen med langt løp. Dette kunne gått mye verre.

Det er imidlertid klart at de to politimennene skjøt og drepte kvinnen som åpnet ild.

– Dette er min kirke

Osteens prekener sendes på TV i omtrent 100 land, og 45 000 mennesker besøker kirken hver uke, skriver nyhetsbyrået AP. Det gjør kirken til den tredje største i USA, ifølge Hartfordinstituttet for religiøs forskning.

Hendelsen fant sted under en gudstjeneste som ble sendt live, og skuddene kan høres i bakgrunnen i sendingen.

Osteen selv ankom politiets pressekonferanse, og fortalte at han var knust. Han sa han ville be for ofrene og for kvinnen som skjøt og for de pårørende.

Christina Rodrigues, som var inne i kirken da det skjedde, sier til TV-kanalen KTRK at hun begynte å skrike ut: ­«Det er en skytter, det er en skytter», og så løp hun og gjemte seg bak biblioteket inne i bygningen.

Utenfor kirken var det kaos på de første videoene fra etter hendelsen. En oppkavet mann forteller til Reuters at han hørte ti eller femten skudd.

Ikke umiddelbart identifisert

Kvinnen ble ikke umiddelbart identifisert, og det er heller ikke klart hva som var motivet for angrepet. Politiet undersøker hva som kan ha ligget bak hendelsen.

USA har opplevd en rekke masseskytinger, men det er helt uvanlig at gjerningspersonen er en kvinne. At hun også hadde med seg et lite barn, og i tillegg truet med bomber, gjør saken enda mer uvanlig.

En kvinne som rømte ut av kirken snakker med Reuters, og setter ord på hvordan de har det etter hendelsen:

– Dette er min kirke og jeg går hit hver søndag. Jeg ber for alle som er her, det er fortsatt folk der inne, sier en kvinne til reporteren.

Og hun legger til det mange er enige i:

– Jeg vil gjerne vite hva som faktisk skjedde i dag.

Kirken og deres pastor Joel Osteen er kontroversielle. Osteen har flere ganger uttalt at «homoseksualitet ifølge Bibelen er en synd». Pastoren er også en av de mest fremtredende i USA for såkalt herlighetsteologi, som går ut på at gode kristne belønnes materielt av Gud. Selv skal han være god for over 50 millioner dollar, tilsvarende i overkant 500 millioner norske kroner, ifølge Indystar.