Kvinne overlevde skrekkdøgn i gruvehull – mann tiltalt

Mandag startet rettssaken mot en mann (41) som er tiltalt for voldtekt og drapsforsøk på en kvinne.

GRUVEHULL: Kvinnen lå på bunnen av dette 25 meter dype gruvehullet i skogen. Det var bare tilfeldig at hun ble funnet og reddet opp. Foto: Sjöfartsverkets Sjö- och Flygräddningscentral

22. april i år var en far på tur i skogen i Norberg midt i Sverige med sine to barn. Med ett hørte de rop om hjelp.

Lyden kom fra et dypt mørkt gruvehull.

Fant forkommen kvinne

Familiefaren fikk tilkalt hjelp, og da politiet kom til stedet klarte de å se et ansikt nede fra hullet. Tre timer senere heiste et redningshelikopter opp en forkomment kvinne.

Hun hadde flere brukne bein og var sterkt nedkjølt. Hun hadde tilbrakt ett døgn i det mørke hullet. På sykehus så helsepersonellet tegn til voldtekt.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. REDNING: Bilder fra redningshelikopteret viser hvor bratt og dypt gruvehullet er

Tre dager senere ble en mann pågrepet. Han er tiltalt for å ha voldtatt kvinnen, og slengt henne ned i hullet for å dø. Det var bare tilfeldigheter som gjorde at hun ble funnet av turgåerne.

Mandag startet rettsaken bak lukkede dører, skriver SVT.

Hevdet å ha drept kona

Den tiltalte 41-åringen nekter skyld. I avhør har han forklart at han ble dopet ned av en kvinne som utnyttet ham seksuelt og slettet alt innhold på telefonen hans.

Kvinnen på sin side har forklart at mannen lurte henne inn i en bil og kjørte henne ut i skogen. Der voldtok han henne og kastet henne ned i gruvehullet. I det han kastet henne ned, fortalte han henne at han hadde drept sin kone som har vært savnet siden 2020.

Politiet mener de har solide bevis mot mannen, blant annet DNA og mobilspor.

«Skrekkfilm»

Kvinnen har i avhør beskrevet opplevelsen som en «skrekkfilm».

Ifølge SVT mener aktoratet at et mislykket frieri er motivet bak voldtekten og drapsforsøket.

Mannen domfelt en rekke ganger tidligere, blant annet for narkotikaovertredelser og uaktsom kjøring. Dokumenter Aftonbladet har fått tilgang til skal vise at den nå tiltalte mannen kom til Sverige som asylsøker i 2015. Mannen fikk avslag på søknaden i 2017, og klagen ble så avslått året etter.