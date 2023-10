Kvinne og barn begravd som «vampyrer»

SIKRET I JORDEN: Denne unge kvinnen ble gravlagt med en jernbøyle rundt skyldrene og fotlenke. Trolig for å hindre at hun skulle stå opp fra de døde. Foto: . Nicolas Copernicus University Institute of Archaeology/Handout via REUTERS

Sommeren 2022 gjorde polske arkeologer et urovekkende funn.

På en umerket gravplass utenfor den lille polske byen Plen, fant de 400 år gamle levninger av en ung kvinne og et seks år gammelt barn.

De var begge begravet som «vampyrer»

– Den unge kvinnen var begravet med jernbeslag rundt skuldrene og lenke rundt beinet. De som gravla dem var nok livredde for at de skulle våkne til liv og stå opp fra graven, sier arkeolog Dariusz Polinski til Reuters.

ARKEOLOG: Professor Dariusz Polinski ledet det arkeologiske teamet fra Nicolaus Copernicus University, Foto: REUTERS/Lukasz Glowala

Han er professor ved Nicolas Copernicus University og har ledet utgravingsprosjektet.

– Det er vanskelig å si hva de fryktet på den tiden. Kanskje denne kvinnen var annerledes. Arkeologiske tester viser at hun var syk, så kanskje hun hadde noen symptomer som gjorde at de trodde hun kunne gjenoppstå som demon, eller at hun kunne skade andre døde, sier Polinski.

UNG KVINNE: De fine tennene tyder på at denne kvinnen døde ung. Foto: . Nicolas Copernicus University Institute of Archaeology/Handout via REUTERS

Bare noen meter unna fant arkeologene levningene av et barn. Barnet var trolig mellom fem og sju år da det døde, og ble begravet med ansiktet ned og jernbeslag rundt foten.



«Vampyr»

Arkeologene mener både kvinnen og dette barnet ble begravet som «vampyrer».

Polinsky forklarer at begrepet «vampyr» er moderne. I middelalderen var det vanlig å tro at døde kunne våkne til liv som «upior» eller «striga». Spesielt utsatte var udøpte barn.



FOTLENKE: Både kvinnen og barnet ble funnet med fotlenke i graven. Trolig for å hindre at de kunne reise seg fra de døde. Foto: REUTERS/Lukasz Glowala

– Vi vet at mange fryktet barn som døde under tragiske omstendigheter, som drukning eller et annet plutselig dødsfall. Spesielt fryktet de barn som døde før de var døpt. Men her har vi en unik situasjon, for dette barnet er begravet med ansiktet ned, sier Polinsky.

Fryktet bitt

– Man begravde folk med ansiktet ned hvis man fryktet at de kunne bite. Så hvis de våknet og ville reise seg opp, kunne de bite i bakken. Hvis menneskene som begravde dette barnet la det med ansiktet ned med vilje, var det nok fordi de fryktet det kunne bite, eller drikke blod.

Antropolog Ursula Okularczyk jobber med levningene til kvinnen som ble gravlagt en gang på 1600-tallet. Foto: REUTERS/Lukasz Glowala

Antropolog Ursula Okularczyk forklarer at gravene hadde vært åpnet i ettertid. Trolig fordi de fryktet at likene ikke var sikret godt nok.

Disse to skjelettene er bare to av flere titalls levninger Polinskis team fant på stedet.

Sikret i graven

Om lag en tredjedel av dem var begravet på en uvanlig måte. Noen var begravet med jernobjekter som man trodde skulle holde de døde døde. Eller det var plassert stein på armer og hals.

Gravplassen ble brukt i hundrevis av år, men ble glemt en gang i det 18 århundret. Den er ikke markert på noen kart, og har ingen gravstøtter.

Arkeologene er ikke ferdige med kartleggingen. Nå planlegger de å sette i gang med radarskanning av området, for å avdekke flere interessante gravsteder.