Svært få overlever å ligge mer enn 80 timer i ruinene etter en jordskjelvkatastrofe, men i Kirikhan i Tyrkia er det minst én kvinne som fortsatt holder ut.

Får gitt kvinnen vann

Nå jobber et internasjonalt redningsteam med å få henne ut.

– Denne kvinnen er utrolig. Jeg beundrer virkelig denne kvinnen. Hun har vært under ruinene i så lang tid. Hun er tøff og det er bra, sier den tyske redningsarbeideren Tamara Reiher til Reuters.

De prøver å motivere henne til å holde ut.

– Vi kan snakke med henne, vi har klart å gi henne vann gjennom en slange-konstruksjon og en vannflaske. Det er komplisert, men vi har fått gitt henne vann. Det ser ut til å ha vekket overlevelsesinstinktet hennes, sier Reiher.

ER IMPONERT: Tamara Heiher er full av beundring for kvinnen som holder ut i ruinene. Foto: Reuters

Det er bekmørkt der kvinnen befinner seg, så Reiher tror at denne kommunikasjonen er svært viktig.

– Vi gjør så godt vi kan for å få henne til å føle seg så bra som det går an i denne situasjonen, sier Reiher.

Lever i håpet

Zuebeyde Kahraman (38) overlevde jordskjelvet, men har fortsatt familiemedlemmer i ruinene: Søsteren og svogeren, samt deres fem barn.

Hun har ennå ikke gitt opp håpet om å få se dem i live igjen.

– Vi er veldig takknemlig for det gode arbeidet som hjelpearbeiderne gjør. Vi har ikke sovet på fire dager. De første to dagene var det ingen her. Nå er det litt bedre. Jeg håper de blir funnet i live, sier Kahraman til Reuters.

OVERLEVDE: Nå håper Zuebeyde Kahraman at redningsarbeiderne klarer å finne søsteren, svogeren og deres fem barn i live. Foto: Reuters

Det er nå mer enn 80 timer siden et kraftig jordskjelv gjorde ruiner av bygninger og bolighus i grenseområdene mellom Tyrkia og Syria.

– Vi tror fortsatt på mirakler. Samtidig taper vi virkelig kampen mot klokken nå, sier bistandsarbeider Salah Abouglasem i tyrkiske Gaziantep til BBC torsdag morgen.

Så langt er mer enn 16.000 mennesker bekreftet omkommet. Få full oversikt i TV 2s jordskjelv-spesial.

Saken oppdateres.