Kvinne erklært død – funnet i live på likhuset

SKREKKOPPLEVELSE: En hendelse på et likhus i Brasil sjokkerer. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Marco Longari / AFP

Et sykehus i Brasil har et forklaringsproblem etter at de erklærte en 90 år gammel kvinne død forrige helg, og sendte henne til kjølerommet på likhuset.

Familien ba sykehuset om å få se henne, da ikke alle hadde fått sagt farvel.

Noen timer senere, da en krematoriearbeider skulle hente henne, oppdaget han at hun enda var i live, ifølge den brasilianske avisen Estadão.

Lå på likhuset i nesten to timer



Kvinnens omsorgsperson sier til avisen at 90-åringen hadde blitt innlagt på sykehuset fredag.

Lørdag fikk de beskjed om at kvinnen hadde dødd av en «urinveisinfeksjon», som også står oppført som dødsårsak på dødsattesten.

Etter å ha tilbrakt et par timer i en likpose i likhuset, åpnet krematoriearbeideren den og fant ut at den 90 år gamle kvinnen fortsatt var i live. Han skal ha fortalt omsorgspersonen at kvinnen fortsatt var varm og at kroppen hennes ikke viste tegn til dødsstivhet.

– Hun ble nesten kvalt i hjel, etter å ha vært i likposen i nesten to timer, skal personen som fant henne ha sagt.



Da det viste seg at hun var i live, ble hun fraktet tilbake til sykehuset.

Varsler søksmål mot sykehuset

Det ble raskt satt i gang behandling av kvinnen, men mandag morgen, to døgn senere, ble hun erklært død igjen.

På hennes andre dødsattest i løpet av kort tid, var dødsårsaken en annen enn det man først antok.

90-åringen døde til slutt av sepsis, altså blodforgiftning.

Sykehuset har nå åpnet etterforskning av saken, men sier til Estadão at det foreløpig er uklart om den første turen til sykehuset kan ha spilt en rolle i det faktiske dødsfallet.

Kvinnens omsorgsperson har sagt i en uttalelse at den nå avdøde 90-åringens familie planlegger å saksøke sykehuset.

– Slike feil kan ikke skje, og vi fikk heller ingen forklaring på hvordan dette kunne skje, forteller hun til den brasilianske avisen.