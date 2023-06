Kvinne ble erklært død – våknet under minnestunden

– Det satte en støkk i oss alle, sier sønnen Gilberto Barbera til nyhetsbyrået AP.



Den 76 år gamle moren hans ble fredag innlagt på sykehus i den ecuadorianske byen Babahoyo med et mulig slag.

Da hun ikke skal ha respondert på gjenopplivingsforsøk, ble hun erklært død av en lege, skriver AP.

Sønnen sier til nyhetsbyrået at hun var bevisstløs da hun ble innlagt på sykehuset, og at han noen timer senere fikk overlevert id-papirene hennes og en dødsattest, med beskjed om at hun hadde omkommet.

Hørte banking fra kisten

Men da familien tok henne med til et begravelsesbyrå for å holde minnestund, hørte de lyder fra kisten.

– Rundt fem timer etter at minnestunden startet, begynte kisten å lage lyder. Moren min, som var pakket inn i laken, slo på kisten. Da vi gikk bort kunne vi se at hun pustet tungt, sier Barbera.



Dermed ble hun sendt rett tilbake til sykehuset Martín Icaza, der hun siden har vært innlagt på en intensivavdeling.

Ifølge sønnen er situasjonen fremdeles alvorlig.

Har startet etterforskning

Mandag opplyser Ecuadors helsedepartement at hun fremdeles er innlagt på sykehuset mens departementet etterforsker saken.

Departementet har nedsatt en komité som skal undersøke rutinene sykehuset har når det kommer til å skrive ut dødsattester.