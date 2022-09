Kvinne arrestert etter funn av levninger i kofferter

En familie i New-Zealand kjøpte to kofferter som inneholdt levninger av barn. En kvinne er nå arrestert i Sør-Korea.

En kvinne ble arrestert i Sør-Korea torsdag med to drapssiktelser fra New Zealand, hvor levninger av to døde barn ble funnet i forrige måned i forlatte kofferter, sa myndighetene.

Myndighetene sa ikke umiddelbart om den mistenkte 42-åringen var mor til de døde barna.

ARRESTERT: Kvinnen ble arrestert i Sør-Korea torsdag for to drapssiktelser i New Zealand Foto: Bae Byung-soo/AP

New Zealands politi hadde tidligere fortalt sine sørkoreanske kolleger at moren kanskje bor i Sør-Korea.

Sørkoreansk politi arresterte kvinnen i den sørøstlige havnebyen Ulsan, etter at New Zealand ba om arrestasjon.

Den uidentifiserte kvinnen dekket til ansiktet med frakken sin da betjenter eskorterte henne utenfor en politistasjon i Ulsan, og satte henne i en bil på vei til hovedstaden Seoul. Der skal hun bli avhørt av påtalemyndigheten.



Barnas kropper ble oppdaget i forrige måned etter at en familie i New Zealand kjøpte to kofferter fra en lagringsenhet i Auckland på en nettauksjon.

ULSAN: Kvinnen forlater havnebyen for å bli avhørt i Seoul. Foto: Bae Byung-soo/AP

Politiet sa at familien i New Zealand ikke hadde noe med dødsfallene å gjøre. Barna var mellom 5 og 10 år gamle, og hadde vært døde i en årrekke. Koffertene hadde ligget på et lager i minst tre eller fire år, ifølge politiet.

Sørkoreansk politi sier at kvinnen ble født i Sør-Korea og senere flyttet til New Zealand, hvor hun fikk statsborgerskap. Hun returnerte til Sør-Korea i 2018, ifølge immigrasjonsregistrene.

Politiet sier at det var mistanke om at hun kunne være moren til de to ofrene, siden hennes tidligere adresse i New Zealand var registrert på lageret der koffertene ble oppbevart i årevis.