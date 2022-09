Kusinens død har vekket global harme

Navnet Mahsa Amini er på alles lepper, på utallige demonstrasjonsskilt og i samtlige medier.

Men Mahsa Amini finnes ikke lenger. Hun døde etter å ha blitt stanset av det iranske moralpolitiet, som anklaget henne for å gå med hijab på feilaktig vis.

Politiet tok henne med til stasjonen for en «irettesettende samtale» 13. september. Derfra kom 22-åringen aldri hjem.

Etter tre dager i koma ble hun erklært død 16.september.

Aktivister hevder Amini døde av hodeskader som følge av politiets behandling, men anklagene blir avvist av iranske myndigheter.

– Tvers gjennom god

Dødsfallet er vanskelig å begripe for kusinen, Sonya Aili. Hun er født og oppvokst i Bergen, men har besøkt hjemlandet og kusinen i Iran flere ganger.

Senest i sommer. Da ble hun møtt med et bredt smil og en god klem, samt en velkomstgave.

– Jeg fikk denne esken som var fylt med skjønnhetsprodukter og godteri. Jeg ble kjempeglad, men kusinen min beklaget flere ganger for at hun ikke kunne gi meg enda mer. Det var den type person hun var, forteller Sonya og tilføyer:

– Hun var en person som utstrålte genuin godhet. Hun brydde seg om alle mennesker, og hadde ikke problemer med noen.

MINNE: – Esken var fylt med ansiktsmasker, leppeprodukter, sjokolade og pynt. Hun var en så omtenksom person, sier Sonya Aili om kusinen sin. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

GJENSYNSGLEDE: Det var stor gjensynsglede for kusinen og Sonya. Etter flere år med Facetime og Skype, kunne de endelig klemme hverandre igjen da Sonya besøkte kusinen og andre familiemedlemmer der i sommer. Foto: Privat

Tårene presser på når Sonya ser gjennom esken.

Det som var ment som en gøyal velkomstgave, har plutselig fått en virkelig sterk betydning.

– Det er det eneste jeg har igjen av henne. Denne esken, sammen med bilder og gode minner, sier Sonya.

BARNDOMSMINNER: Sonya var mye med kusinen sin (avbildet) helt fra oppveksten. Foto: Privat

– Hun heter ikke Mahsa

Noe som må presiserer først som sist, bemerker Sonya, er navnet til kusinen. For selv om en hel verden nå referer til henne som Mahsa, var ikke det navnet hennes:

– Hun het Jina. Men det er enda en ting som regimet i Iran tok fra henne. Jina er et kurdisk navn, og det godtar ikke regimet. Derfor står hun oppført som Mahsa i alle offentlige dokumenter, men hele familien og hun selv brukte Jina.

Sonya dras konstant mellom sinne og tristhet, men resultatet er det samme: Tårer.

Hun forsøker å tørke dem bort. Hun vil få frem sitt budskap, klart og tydelig:

– Jeg synes det er helt sykt at man ikke får bestemme sitt eget navn, eller over sin egen kropp. Det er en menneskerett man har. En religion og religiøse regler skal ikke være påtvunget, og det skal aldri resultere i noens død.

Sonya forteller at hun og kusinen er født samme år, begge av iranske foreldre. Deres mødre er søstre. Men der stopper også likhetene. Og ikke på grunn av familien, men myndighetene, påpeker hun:

FAMILIE: Sonyas storesøster sammen med lille kusine Jina, nå kjent for hele verden som Mahsa. Foto: Privat

– Mine foreldre måtte flykte fra Iran da pappa uttalte seg kritisk mot regimet. Derfor er jeg født og oppvokst i Norge, hvor jeg har kunnet gå med de klærne jeg ville, tenke og si det jeg ville, og gå ut når jeg vil. Jeg studerer og har en jobb. Ting som ikke går an i Iran.

– Og at jeg aldri har gått med hijab i Norge, har ene og alene vært mitt valg. Slik burde det være for alle, fastslår Sonya.

– Hva skjedde?

En ytterligere kontrast, var hvordan Sonya fikk vite om hva som hadde skjedd med kusinen.

– Jeg var på ferie i Cannes i Frankrike. Jeg hadde nettopp vært på stranden, og var så på Zara for å prøve klær. Da tok mamma kontakt.

Jina, som sammen med familien var på ferie fra den kurdiske hjembyen Saqez til hovedstaden Tehran, hadde blitt stoppet av moralpolitiet på togstasjonen.

– Hun var helt tildekket og gikk med hijbaen slik iranske kvinner gjør. Hun fulgte de regler som var, så jeg forstår ikke hvorfor de ville pågripe henne, forklarer Sonya.

Det skjønte heller ikke Jinas og Sonyas andre kusine, deres venninne eller Jinas lillebror, Ashktan. Sistnevnte, på 18 år, forsøkte å stå opp for storesøsteren sin.

– Både Jina og fetteren min bønnfalt politiet om ikke å ta henne, og sa at hun ikke hadde gjort noe galt og at de ikke var fra den byen, sier Sonya som nå er helt gråtkvalt.

PREGET: Det er fortsatt vanskelig å begripe hva som har skjedd, forteller Sonya. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun klarer likevel å forklare hva som skjedde videre.

– Politiet slo fetteren min og sprayet ham med pepperspray, og tok med seg Jina. De andre tok taxi så fort de kunne til politistasjonen, hvor de ble møtt av andre jenter som var tatt av moralpolitiet og kom skrikende mot dem med følgende beskjed:

«De har drept henne, de har drept hun jenten!»

TILDEKKET: Fetteren til Jina, la ut denne posten med bildet av henne tatt en time før hun ble arrestert. I innlegget, som er oversatt til norsk, spør han: Er ikke dette tildekket? Foto: Screenshot Instagram

Iranske myndigheter mener Jina fikk plutselig hjertestans, men øyevitner har fortalt om hvordan hun ble slått i politibilen. Fra politistasjonen ble hun fraktet til sykehus, og havnet i koma.

Sonya er ikke i tvil om hva som skjedde med kusinen:

– Hun var frisk og ung, ingenting var galt med henne. Familien min måtte kjempe hardt for å få se henne på sykehuset. Jeg har sett bilder av hvordan hun så da, etter hvordan politiet hadde behandlet henne, og det er bilder jeg helst ikke vil se igjen. Politiet drepte kusinen min.

Familien får dødstrusler

Sonya forteller at myndighetene først forsøkte å få familien til å tie om Jinas død.

– Jinas foreldre ble tilbudt en pengesum for at de skulle holde munn, men de sa at det skjer ikke. De fortalte myndighetene at de skulle spre informasjon om hennes sak så mye de kunne.

Sonya smiler av hvor modige familien hennes er, men smilet falmer brått når hun forteller om konsekvensene de fikk for å ha stilt opp i iranske medier og deltatt i demonstrasjoner:

– Nå får familien min i Iran dødstrusler fra politiet og myndighetene, som også overvåker telefonene deres. Jeg har flere fettere som har blitt arrestert og fysisk avstraffet av politiet.

SLÅR HARDT NED: På sosiale medier verserer nå videoer fra protester og hvordan de som demonstrerer blir møtt av politiet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg føler meg hjelpeløs, tilføyer Sonya og utdyper:

– Jeg skulle ønske jeg kunne få dem ut derfra alle sammen, men det går jo ikke. Iran utsteder ikke en gang pass til flere av mine familiemedlemmer, og i hvert fall ikke visum. Det har vi forsøkt før.

Flere ganger har Sonya, hennes to søsken og foreldre forsøkt å få kontakt med familien i Iran, men det de får meddelt er ikke oppløftende.

– Mamma sa på telefonen til fetterne mine at de må sende bilder av hva politiet har gjort mot dem, men de våger ikke. De vet at det fortsatt kan bli mye verre, og det vet vi også. Vi er redde for dem.

PROTESTERER: I Irans hovedstad, Tehran, strømmer store folkemengder til gatene for å protestere. Det er ikke uten risiko. Foto: AP

Protesterer med livet som innsats

At Sonya nå snakker ut til norsk media, er heller ikke helt uproblematisk.

– Jeg blir svartelistet av det iranske regimet for dette, og kan ikke reise tilbake dit. Men jeg er jo trygg. Det er familien min og alle andre demonstranter som er de modige her.

Onsdag kveld melder Reuters om at demontrasjoner har brutt ut over hele Iran siden Jinas død, hvor kvinner brenner hijaben sin foran politiet.

På sosiale medier verserer kampanjer hvor både kvinner og menn klipper av seg håret, i solidaritet.

Men Reuters melder også om at syv personer har mistet livet, og at flere titalls er skadet eller pågrepet av politiet for å ha protestert. Myndighetene har også avstengt internett i store deler av landet.

– At mennesker i Iran ikke kan få demonstrere i fred etter en slik hendelse, forstår jeg ikke. For mange av dem som protesterer, vet man aldri om man kommer hjem igjen etter man går ut døren, sier Sonya og slår fast:

– Jeg håper virkelig at Jinas historie kan føre til en forandring. Jeg vil ikke at flere skal måtte dø.

RAFTO: Ingrid Breisteinslien Rosland jobber for menneskerettighetsorganisasjonen Rafto. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Rafto: – Internasjonalt press hjelper

Ingrid Breisteinslien Rosland jobber med kvinners rettigheter for Rafto-stiftelsen. For henne kommer ikke Jina Amini sin historie som noen overraskelse.

– Dette er ikke første gang slikt skjer. Moralpolitiet har som oppdrag å håndheve de kleskoder de mener kvinner bør følge, og har gradvis blitt strengere og mer voldelig, forteller hun.

– Hvorfor tror du akkurat denne hendelsen har fått så stor oppmerksomhet?

– Det iranske folk er udannet og bevisst sine rettigheter, men har blitt kuet av det ekstreme regimet. Hendelsen med Jina tror jeg kommer som dråpen som fikk begeret til å renne over, svarer Rosland.

Det kan vise seg å være på et godt tidspunkt internasjonalt, da alle verdens ledere er samlet i New York for FNs toppmøte denne uken.

PRESS: - Det er viktig at vi viser vår solidaritet til iranske kvinner nå, sier Ingrid B. Rosland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Iran bryr seg om sitt omdømme, og muligheter for å forhandle med andre stater. Her er det viktig at Norge og andre land tar et standpunkt. Vi som sivile, må fortsette å dele hennes historie og skrive under på kampanjer som gjør at hennes historie ikke blir glemt. Iranske kvinner fortjener vår solidaritet. Kvinners rettigheter er truet, også her i Vesten har vi eksempler på det, bemerker Rosland og konstaterer:

– Det finnes håp. Internasjonalt press hjelper. Det håper jeg vi ser mye av fremover.

Utenriksministeren til TV 2: – Må få konsekvenser

Til TV 2 sier utenriksminister, Anniken Huitfeldt, at hun vil ta opp saken til Jina Amini med iranske myndigheter.

– Dette er klart kvinneundertrykkende. EU har kommet med kraftige uttalelser, som det er naturlig at vi slutter oss til. Det er naturlig at vi tar opp dette med iranske myndigheter.

– Kan det komme noen reaksjoner fra Norge eller EU?

– Jeg tror vi er sterkest når vi står sammen med EU. Men dette må få konsekvenser og de ansvarlige må stilles til ansvar.