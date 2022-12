– Kunne blitt blodig

Minst 25 personer er arrestert etter en landsomfattende politiaksjon i Tyskland i onsdag morgen.

Aksjonen var rettet mot et høyreekstremistisk milijø som mistenkes for å ha planlagt et statskupp.

Kupp-planene kom ikke som en stor overraskelse på journalist og historiker Astrid Sverresdotter Dypvik, som har skrevet bok om de høyreekstreme miljøene i Tyskland.

STORSTILT AKSJON: Rundt 3000 politifolk var involvert i den landsomfattende politiaksjonen. Foto: CHRISTIAN MANG/Reuters

– Det har vært flere hendelser tidligere med høyreekstreme som har planlagt statskupp, forteller hun.

Men planene denne gangen fremstår som langt mer alvorlige.

DET MØRKE TYSKLAND: Astrid Sverresdotter Dypvik har skrevet bok om de høyreeksteme miljøene i Tyskland. Foto: Sverre Saabye

– De som står bak nå ser ut til å være mye mer kompetente personer og de har jobbet mer planmessig enn de tidligere konspirasjonene jeg har hørt om, sier Sverresdotter Dypvik.

Eneveldig monark

De kupp-mistenkte knyttes til Reichsbürger-bevegelsen, som ikke aksepterer den tyske føderasjonen og som ofte formidler høyreekstreme og antisemittiske holdninger.

Sentralt i planene deres er en prins, som skulle innsettes som statsoverhode.

71 år gamle Heinrich Reuss, kalt Heinrich XIII Prinz Reuss, tilhører en adelsslekt fra Thüringen.

– Han er svært viktig i denne konspirasjonen, der man ønsker å styre Tyskland til å bli et fyrstedømme med en eneveldig monark. Reuss er da adelsmannen de har funnet som skal fylle den rollen, sier Sverresdotter Dypvik.

ARRESTERT: Heinrich Reuss føres inn i politibilen etter å ha blitt pågrepet onsdag. Foto: Boris Roessler/DPA via AP

Heinrich Reuss har imidlertid ingen overordnet posisjon i adelsfamilien han tilhører. Tvert imot har familien tatt avstand fra ham.

– De sier han har blitt en bitter gammel mann som har henfalt til konspirasjonsteorier de siste årene, sier Sverresdotter Dypvik.

Reuss har de siste årene vært involvert i en rekke rettsprosesser, der han har forsøkt å få tilbake eiendommer øst i Tyskland som slekten mistet under det kommunistiske styret der.

Erklærte boliger som stater

Eiendom har også stått sentralt for flere andre medlemmer av Reichsbürger-bevegelsen.

I 2016 fikk bevegelsen mye oppmerksomhet, etter at sympatisører av gruppen erklærte boligene sine som egne stater, og gjorde væpnet motstand da politiet kom for å beslaglegge ulovlige våpen eller boliger som skulle tvangsselges på grunn av misligholdte lån.

Det var flere skyteepisoder, og en politimann ble drept og flere skadd.

Men de som har vært involvert i kupp-planene nå er en annen del av bevegelsen enn de med gjeldsproblemer, sier Tore Bjørgo, som er professor ved senter for ekstremismeforskning.

– Det er ressurssterke folk med adelig bakgrunn, har jobber som dommer, har sittet i riksdagen og har militær bakgrunn. Så dette er mye farligere folk, sier Bjørgo.

STORMING: Kuppmakerne planla å sette strømnettet ut av funksjon, storme Forbundsdagsbygningen og ta gisler. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP

Han tror imidlertid ikke de kunne ha klart å lykkes med planene sine.

– Realistisk sett ville de aldri kunne klart å gjennomføre et statskupp. Men det kunne blitt ganske blodig, det de planla, sier han.

Også Sverresdotter Dypvik mener det er usannsynlig at kuppmakerne skulle få gjennomført planene sine.

– De har ikke sterk støtte i den tyske befolkningen, og heller ikke i den tyske eliten, sier hun.

Forfatter og journalist Lasse Josephsen har ekstremisme som spesialfelt, og har, i likhet med Sverresdotter Dypvik, også sett tegn i Tyskland som gjør at han sier han har ventet på at noe skulle skje.

– Noen vil klare å smette seg forbi politiets etterforskning. Før eller siden vil noen klare å gjennomføre noe. I hvert fall et lite blodbad, sier han.

– Tror på «Dag X»

Tyskland er ifølge Josephsen preget av et relativt stort høyreekstremt miljø, med utbredt tilgang til våpen og en ideologi som åpner for ekstrem vold.

Det såkalte Hannibal-nettverket ble opprettet under flyktningkrisen i 2015, og besto av en rekke chatgrupper på Telegram. I 2017 oppdaget tysk politi chattene, hvor medlemmene planla vold. Flere allerede hadde allerede begynt å bestille likposer, skriver The New York Times. Gruppene ble oppdaget da en soldat var under etterforskning.

Josephsen mener pågripelsene i Tyskland onsdag må sees i lys av nettopp dette nettverket.

BEVISMATERIALE: Politiet bærer ut beslaglagt materiale. Men enn 130 hus og leiligheter ble gjennomsøkt under politiaksjonen. Foto: CHRISTIAN MANG/Reuters

– De tror på «Dag X». Dagen de skal velte regjeringen og gjennomføre et «putsch». Det er snakk om ekstrem vold. En av Hannibal-nettverkets avdelinger hadde allerede kjøpt flere enn 200 likposer, sier han.

Også han peker på at den nye gruppen som har planlagt statskupp nå består av ressurssterke personer: en tidligere prins, politikere, en dommer og flere aktive og tidligere aktive soldater.

– Dette er mer seriøst enn tenåringer som vil gjennomføre en skoleskyting. Dette er personer med planer om reell maktovertagelse, sier Lasse Josephsen.

– Kan ikke kappe hodet av slangen

Reichsbürger-bevegelsen har vokst seg sterkere under covid-nedstengingen i Tyskland.

– Mange av dem mener rett og slett at krigen aldri ble slutt i Tyskland, og ser på seg selv som borgere av Hitlers rike, ikke nødvendigvis det nye Tyskland. De anerkjenner rett og slett ikke de tyske myndighetene og Tyskland i dag, sier Josephsen.

FRYKTER VOLD: Før eller siden vil noen klare å gjennomføre noe. I hvert fall et lite blodbad, sier Josephsen. Foto: Arnfinn Pettersen

Ekstremisme-eksperten beskriver høyreekstremismen som et stort problem i Tyskland, til dels på grunn av miljøenes desentraliserte nettverk.

– De fører en lederløs motstand, med små celler eller enkeltaktører. Man kan ikke kappe hodet av slangen: Hvis en blir tatt, er det fremdeles mange der ute.

Han sier at mange av landets høyreekstreme har koblinger til det tyske forsvaret Bundeswehr.

– Dette er noe Tyskland sliter veldig med. Mange av de som er blitt pågrepet i dag, tilhørte avdelingen SBK, som ble beryktet fordi hele denne spesialenheten var gjennomsyret av nynazister, sier Lasse Josephsen.

Mange av disse gruppene har takket være medlemmenes tid i militæret store lagre med våpen, forklarer han. Store deler av lagrene er stjålet av soldatene fra Bundeswehrs egne arsenaler.

Den tyske riksadvokaten sier i forbindelse med pågripelsene at nettverket de har avslørt har forsøkt å snakke med offisielle russiske representanter, for å forhandle en ny orden i Tyskland.

– Det betyr kanskje at de satset på at Russland skulle vinne krigen i Ukraina, mener Josephsen.