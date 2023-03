Kroppsspråket avslører det Putin og Xi ikke vil si høyt

HILSER: Møtet mellom Vladimir Putin og Xi Jinping byr på et hav av skjulte tegn for kroppsspråkeksperter. (Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Foto: Sergei Karpukhin

Toppmøtet mellom Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin har stor symbolverdi, og vestlige medier gransker hver detalj som kommer fram via TV-bildene.

Presidentene har møtt pressen både mandag og tirsdag, og lovordene henger løst. De omtaler hverandre som «kjære venner» og framstår som lojale partnere. Men er det noe som murrer under overflaten?

Kroppsspråket deres kan avsløre dem, og Reuters har fått tre eksperter til å granske videoklippene.

Ser du de avslørende detaljene? Se video her:

Karen Leong fra Influence Solutions i Singapore, sier til Reuters at presidentenes første håndtrykk avslørte en viktig detalj i brøkdelen av et sekund.

Håndtrykket

– Vi ser begge menn strenge mot hverandre, og begge virker avslappet og vennskapelig med hverandre. Men legg merke til hvordan president Xi tar føringen og strekker ut armen et mikrosekund før Putin. Dette viser at selv om det er han som er på besøk i Moskva, så er det han som tar styringen i dette forholdet, sier Leong.

SMÅ TEGN: Et håndtrykk sier mye, skal vi tro kroppspråkekspertene. Foto: KREMLIN

Louise Mahler fra Australia, er enig med Leong og legger til at måten Xi plasserer hånden sin over Putins hånd også kan indikere at det er Xi som er den dominante i forholdet.

Kim Hyung-hee, som er direktør for Korea Body Language Lab, la spesielt merke til at begge presidentene forsøkte å unngå øyekontakt under håndtrykket. Han mener det viser at mye står på spill for dem begge.

– De har store forventninger til møtet. Du kan se spenninger der, og du vet at det ikke er noen ekte venner i politikken, sier han.

MANGLENDE ØYEKONTAKT: Koreanske Kim Hyung-Hee mener manglende øyekontakt under håndtrykket viser spenninger i situasjonen. Foto: SPUTNIK

Tics

Både Mahler og Leong la merke til noen små tics hos Putin under samtalen via tolker, der de omtalte hverandre som «kjære venn».

Mahler sier at Putin rykket i beinet, knyttet neven og så i gulvet. Dette tyder på underliggende stress og uro.

Leong la merke til de samme ticsene hos Putin, med en kontrast av tilsynelatende avslappethet. Begge er enig i at Xi er den mest avslappede av de to.

RYKNINGER: Ifølge kroppsspråkekspertene har Putin noen rykninger i beinet som avslører at han er stresset. Foto: Sergei Karpukhin

– Som en storebror

– Putin fikler en del med armen, og man kan se de karakteristiske beinbevegelsene. Av de to framstår Xi som den samlede statslederen. Han har stor tyngde, god øyekontakt, og han ser på Putin som en eldre bror ville sett på en yngre partner, sier Leong.

Putin (70) er noen få måneder eldre enn Xi, og har sittet dobbelt så lenge ved makten, så det er naturlig å tenke at Putin ville vært den dominerende av de to.

SER SKJULTE TEGN: Karen Leong er kroppsspråkekspert, og har klare meninger om forholdet mellom Putin og Xi. Foto: Reuters

Leong påpeker at også Xi viste noen få tegn på stress. Han blinket uvanlig mange ganger mens han satt i samtale med Putin via tolk.

Viktig signalverdi

De to landene er allerede hverandres viktigste samarbeidspartnere, og besøket har i hensikt å styrke relasjonen, både politisk, økonomisk, og som en sterk motpol mot Vesten og særlig USA.

– Det er selvsagt et show. Det er viktig for begge å vise verden at de er avslappet og vennlige mot hverandre, sier Leong.

TRYGGE: Under velkomstseremonien virker begge presidentene trygge og avslappet. Et viktig signal å sende til verden, mener kroppsspråk-ekspertene. Foto: Pavel Byrkin

Flere eksperter mener at Russland er blitt sterkt avhengig av Kina etter den russiske invasjonen av Ukraina. Andre mener at forholdet mellom de to landene fortsatt er preget av gjensidig nytte, og at Kina også er blitt mer avhengig av Russland.

Leong mener kroppspråket viser at Xi vet at han har overtaket i situasjonen, og at han vet at Russland trenger Kina mer enn Kina trenger Russland.

Mandag møttes Xi og Putin til uformelle samtaler i over fire timer før de spiste middag sammen. Tirsdag hadde de formelle samtaler.