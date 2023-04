Kroppen til Mark produserer alkohol

VAR FULL UTEN Å VITE HVORFOR: Mark Mongiardo fra Florida, USA, ble i mange år anklaget for å komme full på jobb. Så fant de ut grunnen. Foto: RTL

– Det var som om jeg var gift med en fremmed, innrømmer Gina Mongiardo, til den tyske TV-kanalen RTL.

Læreren Mark Mongiardo (40) og kona Gina forteller åpent om hvordan problemene begynte å balle på seg for 17 år siden. Det hele startet med at kollegaer av Mark varslet om at det luktet alkohol av ham.

TATT FOR Å VÆRE LØGNER: Mark Mongiardo fra Florida har i mange år blitt anklaget for å drikke i smug og skape en mengde problemer for seg selv og familien. Foto: RTL

Mark elsket lærerjobben. Han nektet om og om igjen for at han drakk, men det kunne ikke bortforklares at han luktet alkohol. Etter flere år med advarsler, fikk han til slutt sparken.

Etter dette gikk det fra vondt til verre for ekteparet fra Florida.

Mark blir tatt for fyllekjøring to ganger på seks måneder, og mister sertifikatet. Han hevder hardnakket at han er helt edru. Men ingen tror på ham. Ikke dommeren, og ikke kona.

Trodde han drakk i skjul

Hjemme er han trøtt og sløv. Gina finner ham sovende til alle døgnets tider, også når han skal passe på deres felles barn.

FULL: Mark skjønner i ettertid at han har følt seg beruset, men siden han visste han ikke hadde drukket, bortforklarte han det for seg selv. Foto: RTL

For Gina er det som å leve i et mareritt. Hun er overbevist om at Mark drikker i smug, og vet aldri om det er trygt å la mannen være alene med barna.

– Jeg trodde han hadde et alvorlig problem og skjulte masse for meg, sier Gina til RTL.

Snøvlet og sjanglet

Mark bortforklarer trøttheten med at han jobber lange dager, og i tillegg er basketballtrener.

– Jeg trodde bare jeg var trøtt hele tiden, men kona mi sa flere ganger at jeg oppførte meg merkelig, sier han til Today.com, som også har intervjuet familien.

Han forteller at han hadde alle symptomer på å være full. Han snøvlet, hadde dårlig balanse og var trøtt.

I 2019 er paret nær skilsmisse.

GIFT: Ekteparet er fremdeles gift, selv etter mange år med mistro og frustrasjon. Foto: RTL

Men en dag for fire år siden kom vendepunktet. Gina søker rundt på nettet i ren fortvilelse.

Da finner hun noe som gir henne et ørlite håp. Et syndrom som gjør at kroppens tarmer produserer alkohol: Eigenbrauers syndrom.

Gråt av lettelse

«Eigenbrauers» er tysk, og kan oversettes med «hjemmebryggeri»

Paret fant en lege på Staten Island, New York, som var kjent med syndromet. Han kom fastende til sykehuset, og hadde da null i promille. Så fikk han servert et glass sukkerholdig drikke, og innen en time steg promillen til 1,4.

Det var en stor lettelse for Mark å kunne bevise for alle at han ikke hadde vært en løgner alle disse årene.

– Vi gråt. Det var så emosjonelt, sier Mark til Today.

Gjæring i tarmen

Dette er en svært sjelden diagnose og er vanskelig å oppdage. Den tyske TV-legen Christoph Specht, forklarer syndromet til RTL:

MEDISINSK EKSPERT: Lege Christoph Specht er TV-kanalens helseekspert. Han forklarer det underlige tarmsyndromet. Foto: RTL

– Dette er en tilstand der visse typer sopp og bakterier setter i gang en fermenteringsprosess. Det betyr at karbohydrater ikke brytes ned til sukkermolekyler, men gjærer og gjøres om til alkohol, sier lege Specht til den tyske kanalen.

– Denne alkoholen tas opp i blodet akkurat som om man skulle drukket den, sier han.

Bedring med diett

Ekteparet forteller at de sakte men sikkert tilvender seg et vanlig liv, og at det går bedre i ekteskapet. Mark har nå fått seg jobb innen eiendomsmegling.

SJEKKER: Hver gang Mark skal ut å kjøre må han måle sin egen promille. Foto: RTL

Syndromet gjør at Mark må leve etter en streng diettplan som hjelper, men det hender fremdeles at han får promilleutslag. Forskjellen er nå får Mark anledning til å sjekke sin egen promille.

Før han skal ut å kjøre bil, tar han alltid en egen promillekontroll. Slår den ut, ringer han etter hjelp, eller lar rett og slett bilen stå.