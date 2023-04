Fortviler over nye lover

Elle Palmer (13) fra Utah sa at hun håpet de nye klassekameratene hennes ville se på henne som jente da hun skulle bytte skole.

Asher Wilcox-Broekemeier (13) fra South Dakota hører på punkrock. Han lengter etter å være med guttene i nabolaget.

Det var da menstruasjonen startet at han merket distansen fra sin egen kropp. Han visste at han var en av dem, guttene i nabolaget.

Disse tankene ble til starten på flere år med lange møter med leger, terapeuter og andre eksperter.

SKATEBOARD: Wilcox-Broekemeier står på skateboard i South Dakota. Foto: Erin Woodiel/AP

Forbyr kjønnsbekreftende behandling

Republikanske lovgivere over hele landet forbyr kjønnsbekreftende behandling for mindreårige.

Restriksjoner har trådt i kraft i åtte stater i år, inkludert konservative Utah og South Dakota. Neste år skal restriksjonene gjelde i ni nye stater også.

De som motsetter seg kjønnsbekreftende behandling, argumenterer med at forskningen på behandlingene er begrenset, og fokuserer spesielt på irreversible prosedyrer som kjønnskirurgi.

Pubertet-blokkering, blokkering av effekten av testosteron og hormonelle behandlinger er mer vanlig enn operasjon i USA.

Disse har vært tilgjengelige i USA i mer enn et tiår og er standardbehandlinger støttet av store legeorganisasjoner, inkludert American Medical Association.

MOBBET: Palmer ble mobbet på sin forrige skole, noe som gjorde at hun gikk inn i en dyp depresjon. Foto: Rick Bowmer/AP

– Tikkende bombe

Lovene har gjort at foreldre har kjempet for å sikre omsorgen barna deres trenger.

De bekymrer seg for hva som vil skje hvis de ikke kan få medisinene de har blitt foreskrevet, spesielt når barna deres begynner i puberteten og kroppen deres endrer seg på måter som ikke kan reverseres.

– Kroppen min er en tikkende bombe, jeg venter bare på at den skal gå av, sier Wilcox-Broekemeier til nyhetsbyrået AP.

HÅPET: Elle Palmer håpet de nye klassekameratene hennes ville se på henne som jente da hun skulle bytte skole. Foto: Rick Bowmer

Fikk hormonbehandling

Palmer husker sin første skoledag på ny skole. På sin forrige skole ble hun mobbet, noe som gjorde at hun gikk inn i en dyp depresjon.

Elever og lærere var mer støttende på den nye skolen enn på den forrige. Hun startet å gå til terapi.

Palmer kom ut som transkvinne i femte klasse. Nå går hun i syvende, og planla å starte med hormonbehandling denne sommeren.

Utahs republikanske guvernør, Spencer Cox, signerte et kjønnsbekreftende omsorgsforbud i januar.

Som et kompromiss, lar loven barn fortsette å ta medisiner hvis de allerede har tatt dem.

TRANSKVINNE: Palmer kom ut som transkvinne i femte klasse. Foto: Rick Bowmer/AP

Elles mor skyndte seg å få skaffe behandlingen Elle ønsket seg måneder tidligere enn planlagt, det samme gjorde andre foreldre.

Palmers medisiner kom i posten rett før Utahs lov trådte i kraft. En liten pinne implantert i Elles underarm frigjør hormonblokkere for å forhindre at effekten av mannlig pubertet tar tak.

Familien må nå navigere seg rundt, og tenke på hvilket steg de skal ta videre.

– Det føles som vi kan puste igjen nå, sier Cat Palmer, Elles mor.

Mistet venner

Wilcox-Broekemeiers familie kan ikke puste lettet ut enda.

Da Wilcox-Broekemeiers begynte å menstruere, følte han en skremmende distanse mellom kroppen hans på utsiden og hvordan han følte seg på innsiden.

Med henvisninger fra sin mangeårige barnelege fikk han møte terapeuter og leger som hjalp ham med å utforske hans historie, personlighet og følelser.

For nesten to år siden fikk han pubertetsblokkere og prevensjon for å blant annet bremse brystutviklingen og regulere menstruasjonen.

BEHANDLING: For nesten to år siden fikk han pubertetsblokkere og prevensjon. Foto: Erin Woodiel/AP

Nå er han 13 år, og finner trøst i musikken. Den hjelper ham å koble av i en verden av mobbing og konstant feilaktige pronomen.

Wilcox-Broekemeiers sliter fortsatt med øyeblikk av kjønnsdysfori, som ifølge Oslo universitetssykehus defineres som et ubehag ved at kroppens anatomiske kjønn og personens egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke stemmer overens.

Vennskap som en gang var sterke, tok slutt etter at han kom ut som transkjønnet. Andre foreldre har unngått å invitere han hjem i frykt for at han har «dårlig innflytelse» på deres barn.

Foreldrene hans har lagt merke til at følelsene hans stabiliserer seg gjennom behandlingen hans.

– Fra en forelder sitt ståsted ser jeg at han er seg selv, noe som er fantastisk for han, sier Elizabeth, Ashers mor.

Forbud

Nå er Wilcox-Broekemeiers og foreldrene redde for at de må starte på nytt.

I februar signerte den republikanske guvernøren i South Dakota, Kristi Noem, en lov om forbud mot medisiner og prosedyrer som leger i økende grad har foreskrevet for transkjønnede tenåringer.

GITARIST: Wilcox-Broekemeie spiller gitar på rommet sitt. Foto: Erin Woodiel/AP

Hans nåværende leger vil ikke kunne foreskrive medisinene hans.

Nå leter familien etter en ny lege i Minnesota, der den demokratiske guvernøren har signert en ordre som beskytter kjønnsbekreftende omsorg for mindreårige.

De håper å finne en klinikk nær nok til at de kan kjøre til avtaler og slipper å betale for hotellopphold.

Planleggingen har vært tidkrevende. Logistikkspørsmål til deres nåværende leger for henvisninger har blitt ubesvart.

SAMLING: Wilcox-Broekemeier med kassettsamlingen sin. Foto: Erin Woodiel/AP

– Selv om transpersoner ikke utgjør en stor prosentandel av befolkningen, betyr det ikke at vi ikke er en del av det, sier Wilcox-Broekemeiers.

Konsekvensene av forbudene mot dette er ennå ikke klare.

– Jeg vil ikke at barnet mitt skal være en statistikk

Dr. Nikki Mihalopoulos er ungdomsmedisinlege ved en spesialklinikk i Salt Lake City med transkjønnede tenåringer. Hun bekymrer seg for at de nye lovene vil gjøre familier for redde til å søke hjelp, og leger redde for å miste lisensen til å yte omsorg.

Flere studier fra USA har også vist at transkjønnede ungdommer er mer sannsynlig til å vurdere eller forsøke selvdrap.

Begge sett med foreldre prøver å beskytte barna sine mot stress og angst forårsaket av de nylige endringene i lovene.

Etter år med bekymring for barnas sikkerhet og mentale helse, frykter foreldrene fortsatt hva som kan skje hvis de ikke finner medisinene barna deres har blitt foreskrevet.

– At barnet mitt har det bra er min førsteprioritet. Jeg vet hva selvdrapsraten er. Jeg vil ikke at barnet mitt skal være en statistikk, sa Cat Palmer om Elle.