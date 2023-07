Kristofer Hivju støtter Hollywood-streiken

– Jeg sympatiserer med streiken. Det er uklart hvordan man skal forholde seg til den nye virkeligheten, sier Hivju til NTB.

Klokken 9 fredag morgen norsk tid gikk 65.000 skuespillere ut i streik. Stridens eple i forhandlingene var lønn og rettigheter.

«Den nye virkeligheten» som Hivju snakker om, handler om strømmetjenestenes inntog og kunstig intelligens i filmbransjen.

– Det er en brytningstid. I gamle dager gjorde man en film eller serie, så fikk man royalties resten av livet ut ifra hvor ofte den ble vist. Hvis det ble en suksess, så fikk du en bit av suksessen.

STREIKER: 65.000 fagorganiserte skuespillere gitt ut i streik fredag. Foto: Chris Pizzello/AP/NTB

Får ikke høste av suksess

Slik er det ikke når man lager film for strømmetjenester, sier Hivju som blant annet er kjent fra «Game of Thrones».

– Enten filmen eller serien blir sett av 500 mennesker eller 500 millioner mennesker, så får du ikke noe bit av suksessen, sier han.

Hivju er ikke med i fagforeningen Sag-Aftra, som har tatt ut medlemmer i streik, men han har vært med på en rekke Hollywood-produksjoner. Han sier streiken får store konsekvenser.

– På en måte legges alt ned. Mange prosjekter som jeg var i dialog om, er lagt på is.

En ventet streik

Også Rune Temte, som blant annet er kjent fra «Captain Marvel», sympatiserer med streiken. Heller ikke han er medlem av Sag-Aftra, men sier flere i Hollywood regnet med at lønnsforhandlingene ikke skulle føre fram.

– Dette var jo ventet. Jeg var i Los Angeles på Marvel-premiere for en måned siden og hadde masse møter med alle de store studioene. Streiken var meldt og ventet, sier han til NTB.

SKUESPILLER: Rune Temte har inntrykk av at streiken var ventet i Hollywood. Foto: Javad Parsa / NTB

Streiken får ingen umiddelbare følger for forbrukere, ifølge Temte. Filmer og serier som har premiere fra høsten av, kan imidlertid komme til å bli utsatt.

– Jeg jobber på produksjoner som er påvirket av dette her. I og med at jeg ikke er medlem, må jeg gjøre jobben min. Jeg har ikke noe mulighet til å gå ut i noe sympatiavbrudd, sier han.

Han sier også at filmstudioer kan komme til å endre på rollebesetninger for å fortsette med innspilling. Det kan være godt nytt for norske skuespillerne som ikke er med i Sag-Aftra.

– Jeg som ikke-medlem kan komme høyere opp på lista, sier han.

Uviss KI-fremtid

I forhandlingene krevde skuespillerne også garanter for at deres levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens. For eksempel har «Fast and the Furious»-franchisen, som Hivju har vært med på, brukt kunstig intelligens for å gjenskape den døde skuespilleren Paul Walker.

– En hvilken som helt skuespiller kan gjøre oppdraget, så kan man bytte ut ansiktet med en annen skuespiller, sier Hivju om mulighetene innen kunstig intelligens.

– Ingen vet hva som kommer. Vi vet bare at det kommer noe, sier han.