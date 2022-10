Kristin Smart forsvant i 1996 – medstudent funnet skyldig

Kristin ligger langflat på den grønne gressplenen. Latter og musikk høres i bakgrunnen.

19-åringen er 185 centimeter høy, har brune øyne og blondt hår. Kallenavnet hennes er Roxy. Noen ganger Roxy Smart.

Hun er overstadig beruset og behøver hjelp fra en klassekamerat for å komme seg trygt hjem.

Morgenen etter er Kristin sporløst forsvunnet.

UNG: Kristin Smart hadde hele livet foran seg. Hun ble bare 19 år gammel. Foto: David Middlecamp

Kristin Smart ble sist sett sammen med Paul Flores før hun forsvant fra campus for 26 år siden.

De to var klassekamerater da de studerte ved California Polytechnic State University i USA.

Ifølge avisen The Guardian, ble Kristin Smart meldt savnet etter å ha deltatt på en fest i nærheten av universitetet. Der skal hun ha blitt dårlig og dratt hjem.

Statsadvokaten i saken mener at Flores tok henne med inn på en sovesal på campusen.

Der skal han ha voldtatt eller forsøkt å voldta Smart, for så å drepe henne. Deretter skal han ha begravd henne.

Tirsdag ble han funnet skyldig i saken som har stått uten svar i 26 år.

Var lenge mistenkt

Til tross for at Paul Flores var inne til avhør rett etter drapet, ble han ikke siktet før i 2021.

Han har derimot hatt status som mistenkt i mange år. Under de første avhørene skal Paul Flores blant annet hatt en blåveis han ikke klarte å bortforklare.

FUNNET SKYLDIG: Paul Flores er funnet skyldig i å ha drept Kristin Smart. Her fra en rettssak i juli 2022. Foto: Daniel Dreifuss / AP

I ett avhør sa han at han hadde skadet seg etter å ha spilt basketball med venner. I et annet avhør sa han at han fikk blåveisen etter å ha dunket hodet i bilen sin.

Leter etter liket

Etterforskere har gjennomført et titalls søk etter Smarts kropp de siste 26 årene, men uten hell.

I 2020 vendte politiet nesen mot Ruben Flores hjem i Arroyo Grande. Ruben er faren til Paul Flores.

LETER: Politiet leter etter levninger av Kristin Smart i 2021. De har fremdeles ikke funnet et lik. Foto: David Middlecamp

I 2021 fant arkeologer en jordforstyrrelse under plattingen ved hjemmet til Ruben Flores.

Det ble også funnet spor av blod ved huset til Ruben Flores som politiet mener stammer fra et menneske. Blodet var derimot for nedbrutt til at man kunne ta ut en DNA-prøve av det.

Både far og sønn ble da pågrepet i forbindelse med saken.

LETER: Politiet har gjennomført flere søk under denne plattingen, men uten hell. Foto: Daniel Dreifuss / AP

Ruben Flores ble først siktet for å ha hjulpet sønnen med å grave ned liket. Han ble også anklaget for å ha gravd det opp igjen i 2020, og for å ha flyttet det til et annet sted, skriver ABC News.

Nå har faren blitt funnet ikke skyldig av en egen jury, melder mediehuset.

Igjen står to foreldre uten en datter, og med mange ubesvarte spørsmål.

– Jeg synes synd på dem fordi de aldri fikk svar på hva som skjedde med datteren deres, og vi vet ikke hva som skjedde med henne, sa Ruben Flores etter at fikk vite at han var ikke skyldig.

Krimteknikere har ransakt farens hjem med likhunder og jordgjennomtrengende radarer, men levningene etter Smart er ikke funnet.