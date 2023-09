Kripos: – Vi er bekymret

En voldsbølge ryster Sverige. Elleve mennesker har blitt skutt og drept så langt i september. Alle drapene kobles til gjengkriminalitet.

Kripos advarer om at de samme miljøene som herjer i Sverige, også er i Norge.

– Vi har svensk organisert kriminalitet i alle politidistrikt i Norge, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne til TV 2.

Foxtrot er ett av disse.



Politiet har etablert en god oversikt over organiserte kriminelle nettverk i Norge, forteller hun.

BEKYMRET: Kripos-sjef Kristin Kvigne er bekymret for at de kriminelle nettverkene sprer seg over til Norge. Foto: Hanna Johre/NTB

– Vi har ca. 100 nettverk som politidistriktene har meldt inn til oss, og ca. 1.200 aktører som er knyttet til disse nettverkene.

Kripos ser alvorlig på situasjonen som nå utbrer seg i Sverige.

– Vi er bekymret for at vi får en spredning over til Norge knyttet til disse miljøene. Og vi er bekymret for om vi som politi vil være i stand til å møte dette på en god måte.

Nekter å være redd

Natt til torsdag ble en kvinne drept i en kraftig eksplosjon i et villastrøk i Uppsala. Eksplosjonen kobles til de mange voldshendelsene som har preget Sverige de siste ukene.

– Det er fryktelig at det skjer her i et så fint og idyllisk område, sier en nabo TV 2 har snakket med. Hun ønsker å være anonym.

Småbarnsmoren våknet av en rekke ubesvarte anrop. Mens hun var på jobb i Stockholm hadde det frykteligste man kan tenke seg skjedd i nabolaget hennes i Uppsala.

– Jeg våknet av at jeg hadde fått masse meldinger fra venner som spurte om jeg hadde det bra.

UPPSALA: En kraftig eksplosjon natt til torsdag drepte en kvinne. Hun kobles ikke til gjengkriminalitet, og målet antas å ha vært et nabohus. Foto: Anders Wiklund / TT

Voldshendelsene knyttes til gjengkriminalitet, og da spesielt de kriminelle gjengene Foxtrot og Dalen. Den drepte kvinnen hadde ingen koblinger til den pågående Foxtrot-konkliften. Ifølge Aftonbladet skal målet ha vært et nabohus.



– Det er masse barnefamilier her. Gjengvolden kommer altfor nært, sier småbarnsmoren.

Samboeren ba henne ringe med en gang hun våknet. Verken samboeren eller sønnen ble skadet. Den skremmende hendelsen sitter dypt i, men likevel nekter hun å være redd.

– Om vi er redde har de vunnet, og de kommer ikke til å vinne. Det må ta slutt nå.

Norge versus Sverige

Annica Allvin er forsker ved Politihøgskolen og følger utviklingen i Sverige tett.

Hun mener vi fortsatt har en lang vei å gå før vi kan se lignende hendelser i Norge. Det som er spesielt med situasjonen i Sverige nå, er at mange av de involverte er barn og unge.

– Sverige er i en annen situasjon enn Norge der. Det er mange som lever i utenforskap, med lave ressurser og som kanskje søker måter å tjene penger på, eller en slags tilhørighet, forklarer Allvin.

STORE FORSKJELLER: Forsker ved Politihøgskolen, Annica Allvin, sier Norge fortsatt er et stykke unna svenske tilstander. Foto: Johanna Hjertqvist

Hun tror Norge står i en annen posisjon.

– Vi har færre ungdommer i risikosonen. I Sverige har pekt på en manglende samhandling mellom kommuner, politi og barnevern. I Norge har vi godt etablerte samarbeidsmodeller.

Knyttet til narkotika

Det har lenge vært koblinger mellom kriminelle miljø i Sverige og Danmark, forteller Allvin.

– Det man har sett tidligere i Sverige er at voldsbølgene har vært knyttet mot narkotika og interne konflikter.

Det er et større narkotikamarked i Sverige, og landet har blitt et større transittland for importering av narkotika enn Norge, forklarer Allvin.

I tillegg er det kriminelle nettverket mer omfattende enn i Norge.

– Det er flere medlemmer, og de er veldig etablert i Sverige og har fått en påvirkning på samfunnet der.

Hun mener forebyggende arbeid blir avgjørende i Norge fremover.

– Det viktigste man kan gjøre i Norge nå, er helhetlig forebyggende arbeid mot barn og unge, samt det å sørge for politiressurser som kan følge utviklingen på etterretningssiden tett.