– Kriminelle gjenger tar kontroll over nødhjelpen

SULTNE: Desperate palestinere kjemper om nødhjelp som ble sluppet over Gaza by, lørdag 9. mars. Foto: Mahmoud Essa/AP

– Det handler om å få inn mest mulig mat, fortest mulig, alle steder, særlig nå i begynnelsen av ramadan, sier Tor Wennesland, FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, til TV 2.

Hundretusenvis av mennesker sulter i Gaza, og situasjonen er aller verst i nord, ifølge FN, som advarer om fare for hungersnød.

Kaotisk og ufremkommelig

Ifølge FN og andre hjelpeorganisasjoner hindrer israelerne forsyningene i å komme over grensen.



KOMPLISERT: Tor Wennesland er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Han beskriver arbeidet med å distribuere nødhjelpen på Gaza som komplisert. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Israel på sin side peker på distribusjonen inne i Gaza som problemet.

At det er komplisert å operere inne på Gaza, er det ingen tvil om, ifølge Wennesland, som selv nylig var der.

Han beskriver situasjonen på bakken som kaotisk og ufremkommelig.

– Om du først sender 1,6 millioner mennesker til et lite område, på størrelse med Mjøsa, reduserer området ytterligere, og samtidig driver krigføring i de områdene, så sier det seg selv at det blir rimelig komplisert å komme frem.

Wennesland forteller at de som jobber for FN i Gaza nå, er noen av verdens mest erfarne folk på logistikk i krigsområder, med erfaring fra Jemen, Mogadishu, Irak og Syria.

– De rapporterer at de aldri har vært med på noe som er så komplisert som dette, sier han.

Gjenger tar nødhjelpen

Å få inn store forsyninger er også viktig for å ta knekken på det svarte markedet som har utviklet seg i Gaza, som også de omdiskuterte flyslippene av mat bidrar til.

Wennesland sier situasjonen er særlig kaotisk rundt flyslippene av nødhjelp i nord.

BLIR KRITISERT: USA møter kritikk for å slippe nødhjelp ned over Gazastripen med fly, i stedet for å legge press på Israel for å slippe inn mer nødhjelp via land. Foto: US Central Command via X

– Der er det den sterkeste rett som gjelder. Enkelte grupper og organiserte gjenger tar kontroll over forsyningene og selger til høyest mulig pris, sier Wennesland.

– Hvem er det som styrer i nord nå?

– Ingen. Det er et sammenbrudd av lov og orden på store deler av Gazastripen. Det har blitt et vakuum som gjør at det er rimelig kaotisk og ganske farlig, og det er vanskelig for sivilbefolkningen å få den maten som slippes ned til dem.

– Israel hevder at nødhjelp havner hos Hamas. Stemmer det?

– Ja, det tror jeg noe av det gjør. Men det er igjen på grunn av den fullstendig ukontrollerbare situasjonen. Og det blir ikke mindre ukontrollerbart når man slipper nødhjelpen rett ned i et område ingen har kontroll i det hele tatt.

Wennesland understreker at det ikke er FN som står for flydroppene av nødhjelp.

FLYDROPP: Et militærfly slipper nødhjelp ned over Gaza 12. mars. Foto: Menahem Kahana/ AFP

Sjøkorridor

Mange har også pekt på at hjelpen som kan leveres fra luften bare er en dråpe i havet i forhold til hva som trengs.

Derfor prøver man nå å få nødhjelp inn sjøveien til Gaza.

Prosjektet er et samarbeid mellom EU, USA og De forente arabiske emirater.



En lekter lastet med nærmere 200 tonn med mat, som slepes av skipet Open Arms, ventes å nå kysten av Gaza torsdag.

Open Arms-lasten sees på som en test på om det lar seg gjøre å bringe nødhjelp sjøveien til krigsherjede Gaza.



SJØVEIEN: Denne lekteren som slepes fra Kypros til Gaza kan nå fram torsdag. Foto: WORLD CENTRAL KITCHEN

USA er i ferd med å etablere en maritim nødhjelpshavn i Gaza, men ifølge Pentagon vil det ta to måneder før den er klar, skriver NTB.

Dette fordi det først må bygges en 500 meter lang flytebrygge, ettersom Gaza ikke har dypvannshavn som kan ta imot store skip.

Uviss organisering

Hvordan nødhjelpen skal fordeles inne på Gazastripen er foreløpig uklart, og forholdene på bakken kan bli enda mer utfordrende i tiden som kommer, ifølge Wennesland.



– Om israelerne gjør det de sier de skal, nemlig å gå inn i Rafah, blir jo situasjonen om mulig enda mer komplisert.

– Tror du de vil gå inn i Rafah?

– Jeg har aldri hørt noen representant for israelske myndigheter, verken politisk i regjeringen eller på forsvarssiden, som sier at de ikke kommer til å gjøre det, sier Wennesland.

– Lite konstruktiv retorikk

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa tirsdag at sult brukes som en del av krigføringen i Gaza.

Wennesland mener slik retorikk er lite konstruktiv.

UVERDIG: - Det som skjer nå er uverdig og forferdelig å sitte å se på, sier den norske toppdiplomaten Tor Wennesland. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det som er konstruktivt, er å gjøre det jeg har gjort nå, å sitte sammen med israelerne for å finne ut av hvordan vi kan effektivisere dette, sier han.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland er blant dem som mener verdenssamfunnet, i stedet for å satse på lite effektive løsninger som flyslipp og etablering av en maritim korridor som først vil være operativ om to måneder, i stedet må legge press på Israel og få dem til å åpne grensene til Gaza for nødhjelp.

– Press Israel til å åpne grensene, skriver han på X.

Samtidig er det ingen tvil om at det som ville avhjulpet situasjonen aller mest, er en våpenhvile.

– Uverdig teppehandel

– Det pågår nå en sjaber teppehandel om gisler i tunneler i bytte mot folk i fengsel. Det er veldig uverdig og helt forferdelig å sitte og se på, sier Wennesland.

Forsøkene på å få på plass en våpenhvile har feilet igjen og igjen.

Wennesland sa allerede i oktober at han trodde denne krigen kom til å bli lang og smertefull.

– Det er jo en kombinasjon av absolutt alt som kan gå gærent.

Han viser til at det er nesten ikke sykehus igjen, det er for lite medisiner, ikke nok mat. Skoler og tilfluktssteder er ødelagt, det er er sammenbrudd i lov og orden og et kaos uten like på bakken.

– Det rammer grunnleggende sett folk som ikke har noe med dette å gjøre, avslutter han.