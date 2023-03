Krigsekspert: Bakhmut har blitt et «svart hull»

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener den ukrainske byen Bakhmut er blitt et «svart hull» langs en frontlinje på 1300 kilometer.

– Det er en liten by etter ukrainsk målestokk. 70.000 innbyggere var der før angriperne gikk inn, og nå er det knapt folk igjen.

– Det virker som om hele oppmerksomheten trekkes mot dette ene punktet, sier Ydstebø til TV 2.

Fortsetter å forsvare byen

Russland har satt inn store styrker for å erobre byen som ligger i Donetsk-regionen øst i Ukraina, men Ukrainas president gjør det klart at det ikke er aktuelt med retrett.

EKSPERT: Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt på Krigsskolen. Foto: Tone Skavlebø Schultz Aas / TV 2

Den ukrainske forsvarsledelsen har lovet at de vil fortsette å forsvare Bakhmut, sa president Volodymyr Zelenskyj mandag kveld.

– Vi skal ikke trekke oss tilbake fra Bakhmut, sa Zelenskyj i en TV-sendt tale fra Kyiv.

Ifølge Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov lider de russiske styrkene store tap. Han sier at de russiske soldatene er «kanonføde» i Moskvas «kjøttkvern-taktikk».

En av presidentens rådgivere sier at Ukrainas forsvar av Bakhmut har oppnådd to ting: Å kjøpe seg mer tid og å gi store tap for Russland.

AVFYRER: Ukrainsk personell fyrer av mot russiske mål i Bakhmut. Foto: Anna Kudriavtseva / Reuters / NTB

For hver soldat som Ukraina mister i kampen om Bakhmut, er de russiske tapene fem ganger større, ifølge Nato-anslag som CNN gjengir.

– Hensikten er å påføre russerne tap. Erfaringsmessig er det ofte den angripende parten som tar størst tap, spesielt i bystrid, sier Ydstebø, som er hovedlærer ved seksjon for landmakt på Krigsskolen.

Holder russerne i sjakk

For ukrainsk side er det viktig å bruke Bakhmut og de andre plassene for å holde russerne i sjakk med minst mulig styrker, samtidig som de forbereder en offensiv til våren, forklarer han.

Ifølge Jevgenij Prigozjin, grunnleggeren av Wagner-gruppen, har styrkene hans praktisk talt omringet Bakhmut.

Samtidig hevder Prigozjin at at hele frontlinjen kommer til å kollapse hvis den beryktede leiesoldatgruppen tvinges tilbake.

Søndag klaget han over at ammunisjonen som russiske myndigheter har lovet Wagner-gruppen, ikke er blitt levert.

Ydstebø sier at Bakhmut er arena for harde kamper i det som beskrives som den blodigste striden så langt. Helt siden i sommer har det pågått et svært blodig slag om byen.

– Russerne prøver å presse seg nord og sør for byen for å omringe den, og begynner etter hvert å true forsyningslinjene inn til byen, sier Ydstebø til TV 2.

Russisk maktkamp

Byen som ligger i ruiner, nærmest jevnet med jorden, kan også ha betydning i en pågående maktkamp mellom russiske myndigheter og den private hæren, mener han.

– Den ser ut til å ha havnet i en besynderlig maktkamp mellom Prigozjin og Wagner-gruppen på den ene siden og det russiske militæret på den andre siden, sier Ydstebø.

Ifølge Russlands forsvarsminister vil en erobring av Bakhmut åpne for at russiske styrker kan igangsette ytterligere militæroffensiver.

– Byen er et viktig forsvarssentrum for ukrainske styrker i Donbas. Å erobre den vil åpne for ytterligere offensive operasjoner dypt inn i forsvarslinjene til Ukrainas væpnede styrker, sa forsvarsminister Sergej Sjojgu under et TV-sendt møte med militære offiserer tirsdag.

Dersom russerne sikrer kontrollen over Bakhmut, vil det bli russernes første store seier på slagmarken på over et halvt år.

– Bakhmut er et steg videre for å nå målet om å ta hele Donetsk. Men det er fortsatt fire-fem mil fra Bakhmut til grensen. Så kan det være at byen har fått en symbolsk betydning, sier Ydstebø.