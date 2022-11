Krever at Xi går av: – Kan bli stygge scener

Politiet drar demonstranter inn i en hvit varebil ved Urumqi-gaten i Shanghai. Der har folk lagt ned blomster og tent lys for å minnes ofrene i en branntragedie fredag. Foto: SCREENSHOT/VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Urumqi. Zhengzhou. Wuhan. Hongkong. Nanjing. Shanghai. Beijing.

I millionbyer over hele Kina har demonstranter møtt opp i tusentall for å vise sin misnøye med både svært strenge koronatiltak – og med kommunistpartiet og Xi Jinping.

«Ned med kommunistpartiet».

Det er et varsel om at noe er på gang Torbjørn Færøvik, Kina-ekspert

«Xi Jinping, gå av».

«Gi oss frihet».

«Reis dere».

Demonstrantenes slagord er mange, og de hardeste av dem er altså dypt kritiske mot selve ledelsen i landet.

– I Kina er det ganske drøyt. Under Xi har det vært strenge tiltak mot opposisjon, og stor frykt for lederen. Men nå er demonstrasjonene rettet mot partiet, og en person som langt på vei er hellig, sier forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik til TV 2.

GRIPER INN: Politiet i gule vester forsøker å bryte opp demonstrasjonene i Shanghai. Foto: SCREENSHOT/VIDEO OBTAINED BY REUTERS

– Han kritiseres i økende grad rundt om i landet. Det er et varsel om at noe er på gang, mener han.

Uroen sprer seg

Demonstrasjonene har økt i omfang dag for dag denne helgen.

Først tok folk til gatene for å demonstrere mot myndighetene i byen Urumqi i Xinjiang-regionen helt vest i Kina. Ti personer døde fredag i en boligbrann i byen.

På sosiale medier har ryktene spredd seg, og det hevdes at beboerne ikke kom seg ut fordi utgangen skulle vært sperret – i et overivrig smitteverntiltak.

Søndag ble angivelig også en BBC-journalist brutalt pågrepet.



– Det kan være sant, eller det kan være galt. Men poenget er at ryktene går over hele Kina, og mange føler at det samme kan skje dem, forklarer Færøvik.

Mange steder har lokale myndigheter tydd til nettopp slike ekstreme tiltak.

– De har til og med satt opp kjetting for å hindre folk i å komme ut. Vanlige mennesker reagerer nå på brannen, med sympati og støtteerklæringer.

LYS I MØRKET: Store folkemengder markerer misnøye med koronatiltak i Kina denne helgen. Her fra Kinas kommunikasjonsuniversitet i storbyen Nanjing. Foto: OBTAINED BY REUTERS

Også andre problemer knyttet til nedstengningen fyrer opp under fortvilelsen. Færøvik ramser opp: Mangel på mat og medisiner, voksne kvinner og menn som ikke får jobbe, og barn som ikke får gå på skole.

– Alt dette fører til desperasjon i store deler av befolkningen, sier Færøvik.

Nasjonalsang i protest

Lørdag hadde demonstrasjonene nådd landets største by, Shanghai. I Urumqi-gaten la folk ned blomster og tente lys. De som ikke våget å rope slagord, fant andre måter å markere opposisjon på: Blanke papirark, kinesiske flagg og Kinas egen nasjonalsang:

«Qǐlái», synger folkemengdene i videoer fra Shanghai av full hals i den første strofen, der de står midt imot enorme mengder sikkerhetspoliti i gatene.

Ordet betyr «reis dere».

«起来»: Demonstrantene i Shanghai bruker nasjonalsangens budskap som virkemiddel mot det kinesiske regimet. Foto: EVA RAMMELOO

Nasjonalsangen ble opprinnelig skrevet som en anti-japansk motstandssang i forkant av okkupasjonen og krigen på 30-tallet. «Reis dere, folk som ikke vil være slaver», synger de. I Shanghai-demonstrasjonene blir den opprinnelig patriotiske teksten satt i en annen kontekst.

– Kan bli stygt

Søndag har demonstrasjoner brutt ut ved universiteter i Beijing og Nanjing.

– Dette er helt nye takter. Jeg er overrasket over hvor tydelige demonstrantene er, sier Aftenpostens utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg i et intervju med TV 2 Nyheter.

– Folk har murret i flere år. Nå har det eksplodert et eller annet, sier han. Rønneberg viser til de ulike måtene folk viser motstand til regimet på, som ved å holde opp de blanke bannerne for å protestere mot landets strenge sensur.

BLOKKADE: Politiet blokkerer søndag kveld gaten i Shanghai, hvor det lørdag var et stort antall demonstranter. Foto: HECTOR RETAMAL/AFP

– «Ned med kommunistpartiet», «ned med Xi Jinping». Slike rop har vi ikke hørt siden de store studentprotestene i Beijing i 1989, sier journalisten.

Da inntok opp mot en million mennesker i flere uker Den himmelske freds plass i hovedstaden Beijing. Regjeringen erklærte til slutt unntakttilstand, og militæret ble satt inn for å bryte opp demonstrasjonene.

«TANK MAN»: Et av de mest kjente bildene fra demonstrasjonene for 30 år siden viser en mann som sperrer veien for flere stridsvogner i Beijing. Hvem han var og hans skjebne er fortsatt ukjent. Foto: Jeff Widener/AP

3. og 4. juni 1989 skjøt militæret med skarpt på folkemengden i Beijing. Selv hevder Kina at 200 personer mistet livet. Andre har anslått hundre- eller tusenvis. Den daværende britiske ambassadøren Alan Donald rapporterte hjem om 10.000 døde den gang.

Forfatter Torbjørn Færøvik påpeker at demonstrasjonene denne helgen ikke på langt nær er like store som demonstrasjonene for 33 år siden.

– Men det kan være begynnelsen på noe større. Når folk begynner å gå nedover «storgata» i Kina, er det fort 100.000 personer. Det kan bli en snøball som kommer til å rulle. Da kan det bli problemer for ordensmakten og regimet å holde styr på det hele, sier han.

INGEN ADGANG: En sikkerhetsvakt stanser en journalist fra å komme inn på Tsinghua-universitetet i Beijing søndag. Det pågår demonstrasjoner på skolen, hvor Xi Jinping selv en gang gikk. Foto: Noel CELIS / AFP

Søndag har videoer i sosiale medier vist det som skal være politifolk i Shanghai som griper tak i og slår demonstranter på gaten.

– Det kan jo bli stygt. Økt antall koronatilfeller har ført til nervøsitet hos regimet og enda strengere tiltak i stedet for det motsatte. Det har gjort folk fortvilet. Blir fortvilelsen stor nok, kan det bli stygge scener i gatene mellom politi og demonstranter.

I et innmalt hjørne

Mens folkets krav om lettelser er blitt gjort klinkende klart, er det ikke nødvendigvis like lett for president Xi Jinping å gjøre det valget.

Store deler av den eldre befolkningen er uvaksinert, og om viruset får løpe løpsk, kan det bety mye sykdom og død i Kina. I tillegg har presidenten lagt mye prestisje i å sørge for at landet ikke har nevneverdige antall smittetilfeller å melde inn.

KINAS STORE LEDER: President og partiformann Xi Jinping på en storskjerm på Den himmelske freds plass i 2021. Da fylte kommunistpartiet 100 år. Foto: AP Photo/Andy Wong

Torbjørn Færvik sier Xi Jinping er fanget av sin egen forhøyde posisjon.

– Den nulltoleransen har det trolig gått prestisje i. Du maler deg inn i et hjørne. Er du ufeilbarlig, er det veldig vanskelig å innrømme feil, sier Torbjørn Færøvik. Derfor må Kina nå forsøke å finne en vei ut av sin egen strategi, mener han.

Gryende upopularitet til tross, sitter Xi Jinping historisk sterkt som statsleder for Folkerepublikken Kina. Han har ingen tydelige rivaler igjen i sitt eget parti.

Torbjørn Færøvik, fra da han vant Brageprisen for boken «Maos rike» i 2012. Foto: Heiko Junge/NTB

– Xi Jinping har i de senere år buret flere av sine potensielle rivaler inne. Han har anklaget dem for korrupsjon og fanteri. De har fått veldig strenge straffer, på opptil livsvarig fengsel, sier Færøvik, og fortsetter:

– I tillegg har han klart å fylle partiets politbyrå med sine egne tilhengere. Posisjonen hans anses som tryggere enn på lenge.

Slår etter nyheter som mygg

I uroen landet står i, har kinesiske myndigheter forsøkt å kontrollere informasjonen folk har tilgjengelig. Blant annet sletter de videoer fra sosiale medier.

Samtidig påpeker forfatter Færøvik at partiet ikke lenger har samme kontroll på informasjonen folket får, som de hadde før millenniumskiftet.

– I dagens Kina nytter det ikke å hemmeligholde ting. Dagens telefoner gjør at rykter og nyheter går fra den ene byen til den andre – og de går veldig fort.

BLOKKADE: Politiet blokkerer søndag kveld gaten i Shanghai, hvor det lørdag var et stort antall demonstranter. Foto: AP / NTB

Færøvik maler et bilde av irriterende insekter:

– Da jeg var soldat i militæret på Finnmarksvidda, slo vi hele tiden etter myggen. Myndighetene i Kina gjør det samme med sin sensur. Men samme hvor mye de slår og herjer, vil myggen alltid være der. Nyhetene og den nye teknologien vil alltid være ett, to eller tre steg foran kommunistpartiet og sensorene, sier han.