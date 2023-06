Kraftige eksplosjoner mens redningsarbeidet pågår

Den ødelagte Kakhovka-demningen i den russiskokkuperte delen av Ukraina har forårsaket store oversvømmelser på begge sider av elva.

600 kvadratkilometer av Kherson fylke sør i Ukraina er oversvømt, hvorav det meste er på den russiskokkuperte siden av Dnepr, sier den ukrainske guvernøren i området.

Kvinnen som gråter på bildet ovenfor har nettopp forlatt noe av det aller kjæreste hun har, nemlig sine fem katter. Redningsarbeiderne forsøkte å få med seg kattene, men fikk det ikke til i de enorme vannmassene.

Reuters melder at en person er drept etter målrettede russiske angrep under evakueringen.

SØK: Redningsarbeiderne jobber på spreng for å nå ut til folk som sitter fast i de enorme vannmassene. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vannet hadde nådd opp til taket. Det var en helt forferdelig opplevelse, forteller kvinnen til TV 2s team på stedet.



Redningsarbeidere jobber nå på spreng for å nå frem til folk som sitter fast i de flomrammede områdene. Flere bilder som er delt på sosiale medier viser folk som sitter fast inne i boliger eller på hustak.

Flere steder har hjelpearbeidere vært tvunget til å slå inn dører for å hjelpe strandede dyr og mennesker.

Eiendelene til folk flyter rundt i vannmassene. Alt fra kjøleskap, til kofferter, klær og barneleker.



Svetlana (83) har nettopp blitt reddet ut og går om bord i en evakueringsbuss.

EVAKUERING: Svetlana (83) går om bord i en av evakueringsbussene i Kherson etter å ha blitt reddet fra flomområdet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2 Les mer USIKKER FREMTID: Svetlana (83) og andre evakuerte venter på bussen som skal frakte dem neste etappe. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer PÅ TRYGG GRUNN: En kvinne blir støttet av redningsarbeidere etter å ha blitt berget fra et oversvømt hus. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer FIKK MED HUNDEN: Ingen vet hvor mange dyr som har druknet i flomkatastrofen. Denne mannen har berget en liten hund. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer

Sammen med flere andre har hun blitt evakuert fra en av øyene som ligger i elvdeltaet øst for Kherson by, og midt i frontlinjen mellom ukrainske og russiske styrker.

– Vi var under konstant beskytning selv etter at flomvannet kom. Klokken ti ble det enda mer intenst og fortsatt bare gjennom natten.

– Vannet kom fort. Alle husene på øyen var rammet av flomvannet, forteller hun til TV 2.



- Eksplosjoner i Kherson

TV 2s utenriksreporter, Bent Skjærstad, er i Kherson i de flomrammede områdene. Han melder at redningsarbeidet er ekstra utfordrende.

I UKRAINA: TV 2s team befinner seg nå i Kherson i Ukraina. På bildet ser du utenriksreporter Bent Skjærstad og fotograf Aage Aune. Foto: Mike Mawhinney

– Vi befinner oss midt i en krigssone. Folk går med skuddsikre vester og folk er redd for at det kan komme nye artilleriangrep fra russisk side når som helst, sier TV 2s Bent Skjærstad.



Ukrainske myndigheter melder om fortsatte russiske angrep mot Kherson, til tross for den pågående evakueringen av sivile.

ARTILLERI: TV 2s team måtte forlate området som ble rammet av artilleri kort tid etter. Foto: STRINGER/Reuters

TV 2s team blir bedt om å forlate området, russiske droner er nettopp blitt observert over evakueringingspunktet, der flere hundre flomrammede har blitt satt i land i dag.

Kort tid etter ble stedet rammet av artilleribeskytning.

– Vi hører kraftige eksplosjoner i flere deler av byen, forteller reporter Bent Skjærstad.

– Det russiske angrepet pågår enda

Kan bli verre

Dnepr-elven utgjør frontlinjen i krigen fra byen Zaporizjzja til utløpet i Svartehavet.



– Situasjonen kommer bare til å forverre seg de neste dagene, forteller Skjærstad.



Elven Dnepr er over 2200 kilometer lang og har sitt utspring i Russland. Den renner via Belarus og gjennom Ukraina til Svartehavet.



Ifølge Kherson-guvernøren er 68 prosent av de oversvømte områdene på venstre side av elven, altså på de russiskokkuperte områdene.

– Vi befinner oss på den ukrainske siden av elven hvor det pågår massivt redningsarbeid, men på den russiskokkuperte delen av elven ser det ikke ut til at det pågår noen redningsoperasjoner, forteller TV 2 reporteren.



Ukraina hevder at det var Russland som sprengte demningen, mens Russland på sin side nekter hardnakket, og hevder at demningen ble ødelagt i et ukrainsk rakettangrep.