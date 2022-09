Kraftig jordskjelv i Mexico

MYE FOLK I GATENE: Jordskjelvet i Mexico har ført til at flere mennekser har trekt ut i gatene. Foto: HENRY ROMERO / Reuters.

Et stort jordskjelv ryster Mexico mandag kveld og fører til fare for tsunamibølger, ifølge Reuters, som siterer amerikanske Pacific Tsunami Warning Center.

Varselssenteret frykter at bølger på opptil tre meter kan nå den mexikanske kysten.

Spesielt i hovedstaden Mexico City skal flere av innbyggerne ha merket store skjelvinger i bygninger, noe som har ført til at flere mennesker har samlet seg ute på gatene.

Foto: AFP.

– Et jordskjelv med en styrke på 7,5 rammet kysten av La Placita de Morelos i det vestlige Mexico, sier jordskjelvsenteret U.S. Geological Survey (USGS) som er et amerikansk forvaltningorgan underlagt innenriksdepartementet.

Skjelvet hadde episenter 41 kilometer sørøst for La Placita de Morelos på landets stillehavskyst.

Jordskjelvet skal ha hatt en dybde på 10 kilometer og skjedde på samme dato som to andre tilsvarende jordskjelv tilbake i 1985 og 2017, skriver nyhetsbyrået AFP.

Skadeomfanget er fremdeles uklart.