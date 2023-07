Kornavtalen går ut i dag: – Hva som helst kan skje

Russland har truet med å avslutte den mye omtalte kornavtalen flere ganger. Mandag går avtalen ut, og Russland har enda ikke gått med på noen fornyelse. Både Ukraina og Russland er tunge korneksportører, og uten eksportavtale kan matprisene stige og særlig fattige land rammes.

Korntransport gjennom krigssone

Avtalen ble inngått i juli 2022. Bekymringen for matmangel og mulige sultkatastrofer dersom korn fra både Russland og Ukraina uteble, gjorde at FN arbeidet på spreng for å få på plass avtalen. Til slutt var Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan mellommannen som fikk frem en avtale.

UTFORDRENDE: Såtiden var vanskelig på en bondegård i Mykolaiv-regionen i landsbyen Zeleny Hai. Bonden bruker i desperasjon metalldetektor for selv å finne og rydde eksplosiver før han kan så kornet sitt i april i år. Nå kan transport og salg også by på store farer. Foto: Sergei Suspinsky / AP / NTB

Matprisene steg inn mot sommeren 2022, men da avtalen var inngått, ble prisene mer stabile. Særlig lettet situasjonen for utviklingsland som er avhengige av korn fra Ukraina.

Avtalen ble fornyet i mai i år, og også da var det knyttet spenning til om Russland ville la den fortsette. Det var uklart helt til siste øyeblikk om Moskva kom til å gå med på avtalen. Blokkaden av ukrainske havner gjorde at nabolandet Romania måtte bistå for å få videretransportert korn fra første innhøsting.

Hvis ikke avtalen er på plass i tide, kommer det mer korn inn i havnebyene enn anleggene kan håndtere. Da oppstår det flaskehalser, og transporten inn til anleggene stanser opp.

– Hva som helst kan skje nå, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass søndag kveld, og viser til kilder i FN.



Verden trenger kornet, både fra Ukraina og Russland, og Russland har en del krav.

HØSTING: Til tross for vanskelige forhold høster en bonde i Mykolaiv-regionen korn den 4. juli i år. Nå gjenstår det å se om kampen for å dyrke og høste var nok. Kornet skal også frem til de som trenger det. Foto: Anatolii Stephanov / AP / NTB

Det er heller ikke nødvendigvis enkelt å garantere for sikkerheten til korn som skal fra ukrainsk åker til matforsyninger verden over. Størstedelen av korntransporten fra Ukraina går fra havnene ved Svartehavet og gjennom Bosporosstredet. Transporten til havnebyene kan i seg selv være en utfordring. Eksplosiver og miner kan ligge igjen etter kamphandlinger, og det er ikke mulig å ha oversikt over hvor neste rakett dukker opp eller om det kommer angrep mot infrastruktur og anlegg som er nødvendige for korntransporten.

Putin

En av grunnene til at Russland tidligere har truet med å trekke seg fra avtalen, er ukrainske angrep rettet mot Krim-halvøya og havnebyen Sveastopol. Fra oktober til november i fjor suspenderte Russland avtalen på grunn av droneangrep mot havnebyen på Krim. Det kan også stå i veien for fornyelse av avtalen nå. Russland har meldt om droneangrep mot Sveastopol både natt til søndag og natt til mandag.

Natt til mandag ble det i tillegg meldt om eksplosjoner på broforbindelsen mellom Krim og russisk fastland, men i øyeblikket er det ikke kjent hva slags hendelse det dreier seg om.

Denne gangen har utspillene fra Russland primært handlet om krav knyttet til handel. De ønsker bedre betingelser for egen eksport av korn og gjødsel. Kravene er ikke imøtekommet, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den 13. juli uttalte Russlands president Vladimir Putin følgende om avtalen:

– Når det gjelder ukrainsk korneksport hadde vi kommet til enighet med FN på flere punkter. Russlands interesser må også tas hensyn til: logistikk, forsikring, betaling knyttet til vår kornproduksjon og mange andre momenter.



Putin er ikke fornøyd med hvordan disse punktene har blitt håndtert.

– Ingenting! og jeg vil understreket det - Ingenting i det hele tatt ble gjort.

Det siste skipet med kornlast forlot Odessa den 16. juli om morgenen, og etter det har det ikke vært registrert nye utfarter. Russland har ikke tatt imot noen registrering av skip for utreise med kornlast siden 27. juni, skriver Reuters.