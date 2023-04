Sudan har opplevd mange borgerkriger og væpnede konflikter, men disse har stort sett blitt utkjempet i regionene hundrevis av kilometer fra hovedstaden.



– Slik Khartoum er bygd opp, finner man viktige strategiske bygninger i tett befolkede strøk midt i byen. Sivile kommer i kryssild og det samme skjer med sykehus, sier Liv Tønnessen, seniorforsker ved Chr. Michelsen Institutt, til TV 2.

Videre forteller Tønnessen at det er rapporter om at mange sykehus ikke er operative fordi de har blitt bombet eller har måttet evakueres. Andre er fulle, men mangler medisiner og blodbanker.

FORSKER: Liv Tønnessen er seniorforsker ved Chr.Michelsen Institutt. Foto: CMI

– Et mareritt

Kampene i Sudan brøt ut etter at den sudanske hæren lovet å overgi makten til en ny sivil regjering tirsdag 11. april, på dagen fire år etter at Omar al-Bashir ble avsatt som president etter 30 år ved makta.

– Dette ble de militære og de sivile enige om i forhandlinger presset fram av det internasjonale samfunnet, sier Tønnessen.



EVAKUERT: En soldat bærer et barn mens personer evakuert fra Sudan går av et fly på en militær flyplass i Amman. Foto: Khalil Mazraawi/AFP

Hun forklarer at overgangen til en sivil regjering var avhengig av to generaler: Abdel Fattah al-Burhan, som leder den sudanske hæren (SAF) og landet siden militærkuppet i oktober 2021, og Mohamed Hamdan Dagalo, også kalt «Hemetti», som leder RSF.

– En viktig del av den nye avtalen var at RSF skulle innlemmes i Sudans hær. Vi vet fremdeles ikke med sikkerhet hvem som har forsøkt å kuppe hvem. De to generalene beskriver hverandre som kriminelle som bør stilles for retten, sier Tønnessen.

ANSPENT: Lederen for den paramilitære gruppen Rapid Support Forces, Mohamed Hamdan Dagalo, har vært involvert i en konflikt med landets militære den siste tiden. Foto: REUTERS/Umit Bektas

Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig og det er risikabelt å forflytte seg rundt i Khartoum og i Sudan.



– Det som er sikkert er at ingen av de to militære styrkene har støtte i folket som de fire siste årene modig og fredelig har krevd demokrati og sivilt styresett i landet, forteller hun.

RØYK: En dronevideo viser røyk over Khartoum. Foto: REUTERS

Tønnessen forteller at med SAF kommer trolig de forhatte islamistene tilbake til makten.

– Med RSF vil en paramilitær styrke få kontroll over den sudanske staten. Venner og kollegaer jeg har vært i kontakt med beskriver det som et mareritt, sier Tønnessen.

SAUDI: Saudi Royal Navy-offiserer hjelper et barn om bord på marineskipet deres mens de evakuerer fra Sudan. Foto: Saudi Ministry of Defense/Reuters

Kan bli en langvarig borgerkrig

Ifølge Tønnessen kan konsekvensen bli en langvarig borgerkrig. Slik det ser ut nå, vil det ikke bli en enkel seier for noen av partene.

– Det nye worst case scenario er selvsagt konflikten sprer seg til hele regionen. Det er slik at SAF og RSF har ulike støttespillere i regionen.

Videre forteller hun at det er flere paramilitære grupperinger som kan dras inn i konflikten på sikt og føre til eskalering.

RØYK: Røyk er sett i Khartoum etter harde kamper. Foto: Marwan Ali/AP

Tønnessen sier at Egypt har vært en støttespiller for Burhan og SAF, mens Hemmetti og RSF mest sannsynlig har støtte fra Emiratene og Saudi Arabia.

– RSF-soldater har tross alt kjempet for Saudi Arabia i krigen i Jemen og Emiratene tar velvillig imot alt gullet fra Darfur, understreker hun.

Midler til Putin

For oss her hjemme er det flere konsekvenser.

– Sudan har lenge vært en støttespiller for EU for å stoppe migrasjon til Europa. RSF har voktet disse grensene. Ikke bare vil Sudan være i posisjon til å stoppe migrasjon, men det vil komme et hav av sudanske flyktninger som helt sikkert ønsker seg til Europa, sier Tønnessen.

MIDLER: Gullet som går via Dubai går videre til Russland, og gir Putin midler. Foto: SPUTNIK/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS

Det er ikke bare Emiratene som er interessert i gullet i Darfur.

– Det har kommet rapporter om at Wagnergruppen er implisert og at gullet som går via Dubai går videre til Russland. Dette gir såre midler til Putin og krigen i Ukraina, sier Tønnessen.

Hun forteller at i retur får Hemetti og RSF våpen og artelleri. Hemmetti besøkte Putin i Moskva dagen etter at Ukraina ble invadert.

– Man er ikke trygg noe sted

Nærmere 30 norske borgere har reist ut av Sudan på ulike flyginger mandag, ifølge UD.

– Hvordan kan man evakuere norske borgere i Sudan?

– Det er vanskelig for meg å si utover da den internasjonale flyplassen er stengt og at det er langt, vanskelig og farlig å ta seg over til Egypt, Etiopia eller Saudi Arabia, sier Tønnessen.



VANNMANGEL: Folk fyller tønner med vann i det sørlige Khartoum 22. april 2023, midt i vannnkrise. Foto: AFP

UD forteller at flere europeiske land, blant annet Sverige, tilbyr militære evakueringsflyvninger fra Khartoum i dag og i morgen.



– For å få til en evakuering, så trenger man en form for tillatelse/støtte fra generalene, sier Tønnessen.



Hun forteller at konsekvensene for nordmenn er at de må forsøke å overleve i en situasjon der mange begynner å mangle mat og drikkevann.

FLYPLASSEN: Røyk stiger opp fra asfalten til Khartoum internasjonale lufthavn. Foto: ABDULLAH ABDEL MONEIM/Reuters

– Sykehusene er nede for telling. Og dersom man forsøker å flykte selv, tar man en veldig stor risiko, sier hun.

Hun forteller at det er mangel på bensin. Selv om man har tilgang til egen bil, er det en håpløs og desperat situasjon mange står i nå.

– Man er ikke trygg noe sted. Det rapporteres om at RSF tar seg inn i private hjem, sier Tønnessen.

VANN: En person dytter en trillebår med vannbeholdere under kampene i Sudan. Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH/Reuters

– Det er viktig at vi ikke glemmer dem

Selv om både Norge og flere andre land har evakuert sine borgere, blir ikke sudanere evakuert.

– Det er veldig viktig at vi ikke glemmer dem og bare tenker på de internasjonale og våre egne, sier Tønnessen.

KAMPER: Folk går mens de ser etter vann under kampene i Sudan. Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH/REUTERS

Hun understreker at hun håper alle de militære flyene som nå har evakuert diplomater og internasjonale borgere har tatt med seg medisiner.

– Jeg håper inderlig at land i regionen får økonomisk støtte til å ta imot sudanske flyktninger, sier hun.