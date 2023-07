Kongressmann tror USA har skjult UFO-hemmeligheter siden 1947

NY HØRING: På en pressekonferanse torsdag opplyste Tim Burchett (foran) at det blir en UFO-høring i den amerikanske kongressen i neste uke. Foto: Win McNamee / Getty Images / NTB

– Vi er ferdige med å dekke over dette, sier republikaneren Tim Burchett.

– Jeg vil bare ha åpenhet. Jeg vil bare ha sannheten, sier kongressmannen Tim Burchett ifølge ABC News.

– Vi skal til bunns i dette, uansett hvilken sannhet som ligger bak. Vi er ferdige med å dekke over dette, sier Burchett ifølge The Guardian.

26. juli blir det UFO-høring i Kongressen. Tim Burchett er republikaner, og medlem i kontrollutvalget i Representantenes hus.

Har sett hemmelige videoer

Burchett sier at han har sett «overbevisende bevis» på at USA har observert objekter på himmelen som kanskje ikke er av denne verden, skriver The Guardian.

Ifølge Fox News skal kongressmannen ha sett graderte videoopptak som er ukjent for offentligheten.

– Hvis de er der ute, er de der ute. Og hvis de har denne typen teknologi, kan de gjøre oss om til kullbriketter, sier Burchett.

Han hevder også at amerikanske myndigheter siden 1947 har skjult beviser på at UFO-er finnes, ifølge Snopes.

Burchett er overbevist om myndighetene har lagt lokk over dette siden Roswell-saken, skriver Newsweek.

Byen Roswell i New Mexico ble verdenskjent etter rapporter om at UFO-er hadde krasjet i ørkenen nær en militærbase i juli 1947.



På en pressekonferanse torsdag anklaget Burchett Pentagon-ansatte og etterretningspersonell for å motarbeide kongressens undersøkelser om UFO-er, ifølge C-Span og Fox News.



Ifølge komitémedlemmet Anna Luna havnet de to i en krangel med en general på Eglin-flybasen. Hun hevder at Pentagon forsøkte å stoppe en planlagt brifing om uidentifiserbare fenomener på flybasen i California.

En av de som skal vitne opplevde noe som har skapt mye spekulasjoner. Se videoen:

Gransker over 800 saker

«Sannheten er der ute».

I TV-serien The X-Files jaktet FBI-agentene Mulder og Scully på havarerte UFO-er, utenomjordiske vesener og sammensvergelser.

I virkeligheten har Pentagon en etat som siden i fjor har gransket det som tidligere ble omtalt som UFO-er. Den vanlige betegnelsen i dag er «uidentifiserbare avvikende fenomener», UAP.

Det amerikanske forsvarsdepartementets «UFO-avdeling» AARO studerer over 800 saker der amerikansk militært personell har meldt inn uforklarlige observasjoner, sier lederen Sean Kirkpatrick.

Det er et vesentlig høyere tall enn i en etterretningsrapport fra 2022. Da var det registrert over 500 saker.

I 2021 omtalte en ugradert rapport 144 observasjoner. 1 av disse observasjonene gjensto som uforklarlig.

AARO ble opprettet i 2022 etter voksende press fra den amerikanske kongressen for å finne forklaringer på piloters vitnemål om merkelige observasjoner.



Den største bekymringen er å bli tatt på senga av «utenomjordisk overlegenhet», sier Pentagons UFO-jeger til ABC News.

Forskeren og etterretningsoffiseren Sean Kirkpatrick, som leder AARO, sa i sommer at de mottar mellom 50 og 100 rapporteringer om mulige UFO-observasjoner hver måned.

UFO-JEGER: Sean Kirkpatrick leder det amerikanske forsvarsdepartementets «UFO-avdeling». Foto: Joel Kowsky / NASA

Har flere hypoteser

Enheten bistår amerikanske etterretningsorganer med å identifisere fremmed teknologi. Blant annet var de involvert i granskingen av de kinesiske overvåkingsballongene som fløy inn over USA i februar.

ABC News er den første TV-kanalen som har fått intervjue Pentagons UFO-jeger.

– Den vanligste misforståelsen er at alle fenomenene er like og at de alle er utenomjordiske. Ingen ting av dette stemmer. Vi lar granskingen lede oss, uansett hvor den fører oss, sier han i intervjuet.

– Jeg har en hel rekke hypoteser: I den ene enden av spekteret er det avansert teknologi som kommer fra en motstander. I midten har jeg kjente objekter som ballonger, droner og fugler. Og i den andre enden av spekteret, har vi utenomjordiske, sier Kirkpatrick.

Se ABC News-intervjuet:

To til fem prosent av sakene AARO ser på, er uforklarlige fenomener, sier Kirkpatrick.



Uforklarlig

Et av dem er er den såkalte «Tic Tac»-observasjonen fra 2004. Jagerflypiloter har fortalt 60 Minutes om møtet med en UFO over Stillehavet.

Et stillbilde fra en av Pentagons UAP-videoer. Foto: DoD / NTB

Hendelsen fra 2004 ble dokumentert med infrarøde kameraer og underbygd med vitneobservasjoner.

I november 2004 fulgte hangarskipgruppen USS Nimitz over flere dager en sverm av UFO-er utenfor California-halvøya, med piloter, radarteknikere og annet militært personell som øyenvitner.

Pentagon har offentliggjort UFO-klipp fra hendelsen. Der ser man at pilotene uttrykker forundring over det de ser, og det gis ingen forklaring på fenomenene.

I april offentliggjorde Pentagon klipp av et nytt fenomen som de ikke har lykkes å forklare.

Objektet ble filmet av en amerikansk drone i et sted i Midtøsten i 2022, og viser en kuleformet gjenstand, eller orb, som flyr over terrenget. Verken dato eller nøyaktig sted er offentliggjort.

Kirkpatrick sier at videoen ikke gir nok opplysninger til at det er praktisk mulig å identifisere objektet. Saken er registrert som uløst av AARO.

ULØST: Saken med den kuleformede gjenstanden er uløst av AARO.

Kirkpatrick sier at det er en stor allmenn interesse for UAP-er, og at det er AARO som har fått oppgaven i å prøve å finne svarene.

I flere tiår har fenomenet gitt næring til mysterier, sensasjonsoppslag og konspirasjonsteorier, sa Kirkpatrick under en UAP-høring i april.

Hevder USA har romskip

I juni hevdet en tidligere etterretningsansatt at USA sitter på «fartøyer med ikke-menneskelig opprinnelse».

I et intervju med nettstedet The Debrief hevdet David Grusch at USA er i besittelse av blant annet «intakte og delvis intakte» fartøyer som ikke er laget av mennesker. Noe av materialet skal ha vært på myndighetenes hender i flere tiår.

Informasjonen om disse fartøyene holdes tilbake fra Kongressen i strid med loven, sier Grusch. Han omtales som varsler og sier han ble utsatt for represalier etter at han overleverte hemmeligstemplede opplysninger om saken til Kongressen.

– Nei, jeg har ikke sett noe som leder meg til den konklusjonen, sier Sean Kirkpatrick om påstandene om at USA har utenomjordiske fartøyer.

På spørsmål om det kan finnes hemmelige statlige programmer knyttet til besittelse av ikke-jordiske materialer, sier lederen av UFO-etaten at han i så fall ikke kjenner til dem.



– Jeg tror ikke det. Jeg har tilgang til alt, og alt jeg trenger, sier Kirkpatrick.

Samtidig understreker han at hans jobb er å undersøke varslernes historier. Han blir også spurt av ABC News om han tror at det finnes utenomjordisk liv der ute.

– Statistisk sett er det urealistisk å tenke at det ikke er det, sier Sean Kirkpatrick til TV-kanalen.

ROSWELL: En av tre amerikanere tror at en UFO bemannet med utenomjordiske vesener krasjlandet i 1947 noen mil nord for Roswell i den amerikanske delstaten New Mexico. Foto: Andrew Hay / Reuters / NTB

UFO-høring

Kongressmann Burchett sier at de innkalte vitnene til UFO-høringen i neste uke vil dele sine erfaringer med offentligheten. David Grusch er blant de innkalte vitnene, skriver NBC News.

Den tidligere US Navy-piloten David Fravor, som opplevde Tic Tac-hendelsen i 2004, skal også delta i høringen kommende onsdag, skriver Huffington Post.

Det samme skal Super Hornet-piloten Ryan Graves, som i 2014 og 2015 var blant flere piloter som fulgte mystiske objekter utenfor Florida-kysten.

Graves' opplevelser bidro til at han var med på å starte organisasjonen Americans for Safe Aerospace, som skal sørge for bedre UAP-rapportering.

Han sier at uidentifiserte objekter i luftrommet utgjør et nasjonalt sikkerhetsproblem, og at piloter får ikke den støtten de trenger og respekten de fortjener.



– Da jeg tjenestegjorde, møtte skvadronen min UAP-er nesten hver dag, og ingenting ble gjort, sier Graves til NBC News.