Kongressen får Trump-dokumenter

USA: Donald Trump er tidligere president i USA. Her er han avbildet under en tale tidligere i sommer. Foto: Andrew Harnik / AP

Det kunngjorde representanten Carolyn B. Maloney, som leder komiteen torsdag.

– Etter en rekke seire i retten er jeg glad for å kunne kunngjøre at min komité har kommet fram til en avtale for å sikre nøkkeldokumenter om tidligere president Trumps økonomi som han i mange år har kjempet for å skjule fra Kongressen, heter det i uttalelsen.

Det skal dreie seg om dokumenter som omhandler Trumps finanser gjennom store deler av det siste tiåret, deriblant i forbindelse med valgkampen i 2016.