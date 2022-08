«Kongen av giftig maskulinitet»: Derfor ble Andrew Tate et fenomen

Videoer av Andrew Tate har nesten 14 milliarder visninger på TikTok.

Gjennom sommeren vokste instagramkontoen hans med 3,6 millioner følgere.

I juli var det flere google-søk på navnet hans enn på Donald Trump og Kim Kardashian til sammen.

ØKT INTERESSE: Andrew Tate har vært en kjent internettpersonlighet en stund, men gjennom sommeren har interessen virkelig tatt av. Denne grafen viser interessen gjennom antall google-søk på navnet hans. KILDE: GoogleTrends

Så, denne uken, ble han utestengt fra TikTok, Istagram og Facebook. Fra før var han allerede bannlyst på Twitter.

Hva skjedde?

Den tittelvinnende kickbokseren fra Luton ble kjent utenfor sportsverdenen da han dukket opp i britiske Big Brother i 2016.

Oppholdet hans der varte imidlertid bare seks dager. Da ble han kastet ut, på grunn av en video som viste at han slo en kvinne med et belte.

VOLDSVIDEO: Denne videoen vakte sterke reaksjoner. Ifølge Tate hadde han kvinnens samtykke. Foto: Skjermdump/YouTube/TikTok

– Dette er en stor løgn for å fremstille meg dårlig, sa Tate, og hevdet at videoen var redigert og at kvinnen hadde samtykket til alt som skjedde.

Man skulle kanskje tro at kjendiskarrieren hans skulle være over etter dette, men i stedet skjedde det motsatte. Den skjøt fart.

En til video dukket opp, der han ba en kvinne telle blåmerkene han hadde gitt henne.

Han fulgte opp med homofobe og rasistiske twitter-meldinger, og da #MeToo-debatten startet i oktober 2017, uttalte han at kvinner som blir voldtatt må bære noe av ansvaret for det selv.

Jo flere kontroverser, jo mer kjent ble Tate.

– Tate har brukt et kjent virkemiddel, nemlig konflikt, sier ekspert på sosiale medier, Ingvild Moen.

Hun mener Tate har visst akkurat hvordan han skulle få mest ut av algoritmene til Facebook, Instagram og TikTok, som gjør at feeden fylles med innhold man har vist interesse for.

Bakgrunn: Dette er Andrew Tate

– Ved å provosere får han også kommentarer fra de som ikke liker det de ser, så han har til og med brukt motstanderne sine til å bli mer kjent, sier Moen.

Men Tate ville ikke bare bli berømt. Han ville også bli rik.

Svindel

Sammen med broren Tristan hadde han en webcam-virksomhet, der de etterhvert hadde de 75 vakre kvinner som sjarmerte og underholdt betalende menn.

Men den mest innbringede delen av denne virksomheten, var at kvinnene fortalte mennene triste historier om livene sine, noe som virkelig fikk dem til å punge ut.

En mann ga villig vekk 200.000 kroner som han hadde arvet. Andre kunder satte seg i dyp gjeld for å «hjelpe» kvinnene.

– Det hele er en stor svindel, har Tristan uttalt til avisen Sunday Mirror.

Skyldfølelse hadde han ikke, fordi «ingen bryr seg» og «det er deres problem, ikke mitt».

Tate, som selv har sagt at oppveksten hans var preget av fattigdom, hevder han tjente sin første million da han var 27 år gammel. I dag anslås han å være verdt 350 millioner dollar, ifølge biooverview.com.

PENGER: Andrew Tate viser frem et liv med mye penger, raske biler og pene damer på sosiale medier. Foto: Facebook/Hustler's University 2.0

I 2018 lanserte han YouTube-kanalen TATE Speach, hvor han blant annet la ut videoer om luksuslivet sitt.

Kunsten å tjene raske penger er også det unge gutter skulle få lære på «Hustler's university», et online-kurs som Tate startet i 2021.

Den som kanskje har tjent mest på kurset, er imidlertid Tate selv. Medlemskap koster rundt 500 kroner i måneden, og ifølge Tate har han rundt 100.000 betalende medlemmer.

Jo drøyere, jo bedre

Budskapet til «studentene» er at kommentarer og kontrovers er nøkkelen til suksess. Og det er Tate selv et levende bevis på.

OM FØRSTEHJELP: Andrew Tate har meninger om mye forskjellig. Her forteller han at han bare vil utøve førstehjelp på "heite damer". Foto: TikTok

I en podcast sa han nylig at han tidligere i år endret sin sosiale medier-strategi, ifølge Insider.com.

– Jeg endte opp absolutt overalt. Nå klager folk over at de ser meg mer enn de ser deres egne fedre, og de kan ikke bli kvitt meg, sa Tate.

Ifølge The Observer er følgerne hans bedt om å oversvømme sosiale medier med videoer av ham.

Jo drøyere, jo bedre, for å få mest mulig seere og skape mest mulig engasjement.

Og det er nok av drøye ting å ta av.

I videoene snakker han om å slå og kvele kvinner, ødelegge eiendelene deres og hindre dem i å gå ut.

Sin egen søster anser han som ektemannens eiendom.

Og om en kvinne skulle anklage ham for å være utro? «It’s bang out the machete, boom in her face and grip her by the neck. Shut up bitch».

Han forteller at han syns at 18-åringer er mer attraktive enn kvinner i 20-årene fordi «they've been through less dick».

«Hvorfor vil du være med en kvinne som ikke er jomfru? Hun er en brukt vare. Second hand.»

Dette appellerer til en helt spesiell gruppe, mener Mali Storbækken, seniorrådgiver i Reform ressurssenter for menn.

– Mye av Tates budskap er pakket inn i våpen, muskler og biler, med et slags hypermaskulint uttrykk. Jeg tenker at det er spesielt unge, usikre gutter som treffes av dette sier hun.

Hun forklarer at gutter som føler seg utenfor eller er ensomme står i en fase i livet der de skal finne sin plass, tilhørighet og identitet.

– Og så får de presentert dette fellesskapet og budskapet rett inn på gutterommet, ufiltrert, sier hun.

Etterforskes for overgrep

«Jeg er ikke en voldtektsmann, men jeg liker ideen om å kunne gjøre hva jeg vil. Jeg liker å være fri.»

Det sa Tate i forbindelse med at han flyttet til Romania i 2017, fordi han mente det ville være lettere å slippe unna med seksuelle overgrep der.

Da han flyttet var han under etterforskning for 11 forhold i Storbritannia, blant annet seksuelle overgrep.

Men rumensk politi ser ikke så lett på overgrep som Tate har fortalt i videoene sine.

I april i år kom de på døren til Tate, og gjennomførte en razzia i huset hans.

Bakgrunnen var mistanke om menneskehandel og voldtekt, etter at den amerikanske ambassaden hadde varslet rumensk politi om at en amerikansk kvinne muligens ble holdt på eiendommen.

Da politiet gjennomsøkte huset, var det både en amerikansk og en rumensk kvinne der. Det er ikke kjent om de ble holdt mot sin vilje.

Tate nekter for å ha gjort noe galt. Rumensk politi sier de fortsatt etterforsker saken.

«Hatefull ideologi»

Samtidig som Tates følgerskare har vokst på internett, har bekymringene for innholdet hans økt.

Den britiske organisasjonen «Hope not Hate» har vært en av de kraftigste kritikerne og fremste pådriverne for å få ham utestengt.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE: Organisasjonen HopeNotHate har jobbet for å få Andrew Tate utestengt fra sosiale medier. Foto: Skjermdump/Instragram @hopenothate

De mener Tate utgjør en reell trussel overfor unge menn.

– Han radikaliserer dem til ekstremt kvinnehat, rasisme og homofobi, sier forskningsdirektør i organisasjonen, Joe Mulhall, til SkyNews.

Han sier de aldri før har sett en så giftig og ekstrem internettpersonlighet som har klart å bli så stor.

Så, denne uken, ble Tate utestengt fra alle de store plattformene.

«Kvinnehat er en hatefull ideologi som ikke er tolerert på TikTok», het det i uttalelsen fra TikTok, som har vært den viktigste plattformen for Tates vekst den siste tiden.

Onsdag delte Tate en én time og 13 minutter lang video på Vimeo, med det han omtalte som «en siste tale».

«SISTE TALE»: Andrew Tate mener ytringene hans ikke er særlig kontroversielle. Foto: Skjermdump/Vimeo

Tate sier han har forståelse for at Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, har utestengt ham. Han mener imidlertid han burde fått en advarsel.

– Jeg syns det hadde vært bedre om de sa «Andrew, noen ting har blitt tatt ut av kontekst. Du må være forsiktig så det ikke skjer. Mange mennesker lytter til deg», og jeg kunne blitt en forkjemper for kvinners rettigheter, sier mannen som tidligere har beskrevet seg selv som en absolutt mannssjåvinist.

Mulhall i «Hope not Hate» sier til SkyNews at de er glad for at de store sosiale medier-plattformene har tatt grep.

Men selv om Tate er utestengt, lever innholdet hans videre på nettet.

– Jeg tror det vil ta flere år å rette opp skaden Andrew Tate har forårsaket i løpet av det siste halvåret, sier Mulhall.