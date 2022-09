Kongehusekspert: Dette må Charles III rydde opp i nå

Dronning Elizabeth var selve overhodet for det europeiske monarkiet. Kongehusekspert tror modernisering vil prege den nye fasen i det britiske kongehuset.

Hun satt på tronen i hele 70 år, og ble dermed verdens lengstsittende monark.

Kongehuset i Storbritannia fremstår for mange også som selve pioneren for det europeiske monarkiet.

Derfor lurer nok mange på hvordan fremtiden for Europas kongehus ser ut, og om dødsfallet til den britiske dronningen vil få noen konsekvenser.

Kongehusekspert Roger Øversveen i Her og Nå tror dronningens bortgang først og fremst vil kunne svekke det britiske kongehusets omdømme i eget land.

MODERNISERING: Roger Øversveen sier det britiske kongehuset vil gå inn i en tid med modernisering. Foto: Privat

– De er opptatt av sine egne

– Jeg tror ikke det vil ha innvirkning på de andre kongehusene. Monarkistene i Europa er opptatt av sine egne. De har sett opp til dronning Elizabeth, men dødsfallet hennes har nok ikke så mye å si for de andre monarkienes framtid.

Han presiserer at mange av monarkiene i Europa så opp til dronning Elizabeth.

ARV: Monarkiene rundt om i Europa har sett opp til dronning Elizabeth, verdens lengstlevende monark. Foto: Suzanne Plunkett/AFP

– Særlig blant de kongelige i Norge, Sverige og Danmark var hun veldig populær.

Øversveen sier dronningen imidlertid ikke har hatt samme fotfeste i Spania og Nederland.

– Kong Felipe og kong Willem-Alexander har tatt over de seneste årene. Begge de to har overtatt etter at faren og moren abdiserte i 2014 og 2013, mens kong Harald har sittet lenge på tronen og har nok sett til dronning Elizabeth og den britiske kongefamilien som sto kong Olav nært, sier han.

Kong Charles' utfordringer

Øversveen sier at kong Harald har klart å modernisere det norske kongehuset, mens dronning Elizabeth har vært mer konservativ.

Nå tror han det britiske monarkiet vil gå inn i en fase med modernisering.

– Elizabeth har jo vært den konservative, mens kong Charles tidligere har uttalt et ønske om at kongehuset skulle bli mindre, og se på hvor mange eiendommer kongehuset skal eie.

FORHOLD: Svein Roger Øversveen sier den ferske kong Charles bør føre sønnene sammen igjen. Foto: Johnny Green/AP

Men før det skjer, har kong Charles nok av ting å rydde opp i, sier Øversveen.

– Jeg tror absolutt kong Charles kommer til å modernisere det britiske kongehuset, men før han gjør det må han rydde opp i skandalene. Han må ordne opp med Andrew, hertug av York, og få William og Harry til å komme sammen før han gyver løs på noe annet.

– Utfordringen er at kong Charles tar over i en så voksen alder, og hvorvidt han har pågangsmotet som trengs.

Ren rutine

Forfatter Tor Bomann-Larsen sier til TV 2 at overgangen til kong Charles III ikke representerer noen dyp forandring i de andre europeiske kongehusene.

– Tronskiftet i et etablert monarki representerer ingen dypere forandring. Det er en rutine, selv om det er 70 år siden forrige gang. Det i seg selv skal ikke bety noe for monarkiets stilling, sier Bomann-Larsen.

STABILT: Forfatter Tor Bomann Larsen sier monarkiet i Europa er det eneste stabile monarkiet av et visst format. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB

Bomann-larsen understreker at monarkiene i Europa i dag alle står sterkt.

– Det spanske monarkiet er vel de som har hatt de største utfordringene, men selv de virker rimelig stabile. Det til tross for det turbulente tronskiftet de hadde, sier Bomann-Larsen.

Vil tilpasse seg

Etter å ha innehatt tronen i 70 år, tror også han at man står overfor en modernisering av monarkiet. Både i Storbritannia og i Europa generelt.

– Monarkiet står for stabilitet, og sånn sett er det ikke det som endrer seg først i et samfunn. Noe av poenget med monarkiet er at staten skal være gjenkjennelig. Men det må kommunisere med det samfunnet det er en del av. Så det vil tilpasse seg, sier Bomann-Larsen.