Kong Harald og dronning Sonja har ankommet mottakelsen

Søndag kveld, like over klokken 19, har det norske kongeparet ankommet kong Charles sin mottakelse i Buckingham Palace.

Mottakelsen holdes i forkant av mandagens statsbegravelse for dronning Elizabeth. Hun døde 96 år gammel torsdag 8.september.

Kong Harald kom spaserende på krykker. Både kongen og dronning Sonja var tradisjonelt kledd i svart.

Det norske kongehuset har tette bånd til det britiske kongehuset. Dronning Elizabeth var kong Haralds tremenning. Dette ettersom dronning Elizabeth sin far, kong George, var broren til Norges første dronning etter uavhengigheten i 1905; dronning Maud.

Celeber gjesteliste

Også en rekke andre statsledere og monarker er til stede ved Buckingham Palace søndag kveld. Blant annet det svenske og danske kongeparet, samt USAs president Joe Biden.

Tidligere søndag var Joe Biden, i følge med sin kone Jill Biden, i Westminster Hall for å signere kondolanseboken.

KONDOLANSEPROTOKOLL: Joe Biden og hans kone, Jill Biden, signerte kondolanseprotokollen tidligere søndag. Foto: Susan Walsh / AP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble ikke invitert i begravelsen. Det ble derimot generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.

Russlands president, Vladimir Putin, har heller ikke mottatt en invitasjon, hvilket han har uttrykt sterk irritasjon over. En talsperson for Putin kalte det «dypt umoralsk» at britene har snytt Russlands president fra å bli invitert.

Flere tusen politikonstabler

Mandag skal dronning Elizabeth begraves, og rundt 500 statsledere er invitert. Det er ventet at over 10.000 politifolk vil jobbe med sikkerhetstiltak i forbindelse med seremonien.

Terrortrusselen i Storbritannia er allerede i utgangspunktet kategorisert som betydelig av britisk etterretning, hvilket fastslår at et terrorangrep er sannsynlig.

Sikkerhetsoperasjonen rundt dronning Elizabeth sin begravelse, blir den største noensinne, melder politiet i London.

STORE MENGDER: Blomsterhavet har siden dronningens død brettet seg utover Londons parker, samt ved kongelige residenser. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det har vært flere tiår siden sist så mange statsledere har vært samlet på ett sted. Det er uten sidestykke, med tanke på de forskjellige tingene vi må håndtere samtidig, sier Londons ordfører Sadiq Khan.

London-politiet har hentet inn bistand fra flere titalls andre politidistrikt. Både gatelokk og søppeldunker er saumfart og forseglet.

Selve seremonien vil finne sted fra klokken 12.00 mandag norsk tid i Westminster Abbey.