Kong Charles stab varslet om nedbmanning

Midt under minnegudstjenesten fikk staben ved Clarence House et brev om at de kan miste jobben, skriver avisen The Guardian. – Folk er rystet, sier ansatte til avisa.

Staben ved Clarence House mottok brev om at deres stillinger skal vurderes midt under minnegudstjenesten over dronningen i St. Giles katedral i Edinburgh mandag, skriver avisen The Guardian. Den kongelige residensen har vært bosted for tronarvingen Charles og hans kone siden 2003, og har opp mot hundre ansatte.

Flere har vært ansatt i årtier

Avisen har fått se et brev fra kongens nærmeste assistent Sir Clive Adlerton. Det gikk ut til staben samme dag som minnegudstjenesten foregikk. Der skriver han at endringene i ledelse også betyr endringer i husets stab.

– De tidligere aktivitetene i husholdet vil ikke lenger bli utført, og Clarence House blir stengt.

Han skriver videre at det ikke lenger vil være behov for å bemanne stillinger som utfører de aktivitetene i Clarence House.

Blant de som har mottatt brevet er privatsekretærer, finansavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og tjenerstaben. Flere av dem har vært ansatt i årtier, ifølge avisa.

– Alle er helt rasende

Mange i staben trodde at de skulle bli overført til kongens nye husstab, og sier til avisen at de ikke har fått noe som helst varsel om at dette var på vei før de mottok brevet mandag.

– Alle er helt rasende, inkludert privatsekretærer og ledelsesteamet. Hele staben har jobbet til sent hver natt siden torsdag, og så blir vi møtt med dette. Folk er rystet, sier ansatte i Clarence House til avisen.

Nære støttespillere får bli

Staben som har vært nære støttespillere og rådgivere for Charles og Camilla personlig skal få beholde stillingene sine ifølge The Guardian.

En talsmann for Clarence house sier til avisa at de er lovpålagt å gjennomføre en slik prosess når som den tidligere kronprinsen og hertuginnen av Cornwall ikke lenger utfører sine plikter fra huset.

De som blir overflødige skal motta et tilbud om hjelp til å finne alternative stillinger på tvers av alle de kongelige residensene eller eksternt, ifølge Adlerton.