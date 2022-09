Kong Charles III: – Min elskede mor var en inspirasjon og et eksempel for meg og hele familien

– Jeg snakker til dere i dag med følelser av dyp sorg. Min elskede mor var en inspirasjon og et eksempel for meg og hele familien. Dronning Elizabeth var et liv vel levd, sa kong Charles (73) innledningsvis i sin første tale som monark i Storbritannia.

– Vi skylder henne den mest dyptfølte takknemlighet enhver familie kan ha, for hennes kjærlighet, oppmerksomhet, rådgivning, forståelse og eksempel, sa han videre.

Fornyet løftet

Som 21-åring lovte dronning Elizabeth å tjene folket gjennom sitt liv – et løfte den nye kongen gjentok i sin egen tale.

– Det løftet om livslang tjeneste fornyer jeg for dere i dag.

I talen kom kongen også med et løfte til det britiske folk.

HISTORISK: Charles III holdt sin første tale til det britiske folk som konge fredag kveld. Foto: Yui Mok/AP

– Jeg vil bestrebe å tjene dere med lojalitet, respekt og kjærlighet, sier han.

Da dronningen kom til tronen slet Storbritannia med ettervirkningene av andre verdenskrig, sa kong Charles III videre.

Snakket til Harry og Meghan

Videre viste han også sin kjærlighet til sin yngste sønn, prins Harry, og Meghan.

– Jeg vil også uttrykke min kjærlighet til Harry og Meghan, mens de fortsetter å bygge sitt liv i utlandet.

Kongen avsluttet talen med følgende ord:

– Til min kjære mamma, når du begynner på din siste store reise for å bli med min kjære avdøde pappa, vil jeg ganske enkelt si dette: takk.

– Takk for din kjærlighet og hengivenhet til vår familie, og til familien av nasjoner, du har tjent så flittig i alle disse årene.

Se talen i videovinduet øverst!

Dronning Elizabeth II (96) gikk bort torsdag ettermiddag, etter hele 70 år på tronen. Hun ble dronning seks dager før OL i Oslo begynte i 1952.

– Jeg vet at hele landet, Samveldet og utallige mennesker over hele verden vil føle dette som et stort tap, sa kong Charles i sin første offisielle uttalelse som regent, gjennom en uttalelse som torsdag ble postet via kongefamiliens offisielle Twitter-konto.

Innsettelsesrådet vil proklamere Charles III som konge av Storbritannia klokken 11 lørdag.

Han reiste til Balmoral slott torsdag ettermiddag, og var ved sin mors side da hun sovnet inn. I 12-tiden fredag returnerte han til London og Buckingham Palace, for å møte statsminister Liz Truss og deretter holde talen til folket.

Kong Charles ble møtt av en enorm menneskemengde og fikk både en klem og et kyss på kinnet av en kvinne i folkehavet.

Landet har erklært nasjonal landesorg. Denne landesorgen vil vare frem til slutten av den dagen dronning Elizabeth er bisatt, melder Reuters. Den kongelige sørgeperioden vil vare i sju dager etter begravelsen.

Når Charles etter hvert også krones som konge vil hans kone Camilla krones som dronninggemalinne, i tråd med dronning Elizabeths ønske.

Det er ikke kjent når kroningen skal skje, men det er trolig flere måneder til. Da dronning Elizabeth overtok tronene, tok det nesten halvannet år før hun ble kronet i Westminster Abbey i London.