Kong Charles har landet i London

Den nye britiske kongen gikk inn på flyet fra Skottland like over klokken 13 fredag. Turen går til London, der han fredag kveld skal holde en tale til det britiske folket.

Kong Charles den tredje landet i London klokken 14.35, norsk tid.

Etter at han har landet i hovedstaden skal kongen ha sin første audiens hos den ferske statsministeren Liz Truss.

Deretter skal Charles holde sin aller første tale til nasjonen. Dette vil være kongens første tale etter dronning Elizabeths (96) død.

Det er forventet at talen skal holdes klokken 19 norsk tid.

NY KONGE: Kong Charles overtar tronen etter sin mor, dronning Elizabeth. Foto: Aaron Chown / Pa Photos

– Jeg vet at hele landet, Samveldet og utallige mennesker over hele verden vil føle dette som et stort tap, uttalte kong Charles via Buckingham Palace' offisielle Twitter-konto.

Da kongen sitt fly lettet fra Aberdeen, fulgte over 240.000 flyet på Flightradar, med stadig flere tilskuere.

DRAR: Kong Charles III ble umiddelbart konge da hans mor, dronning Elizabeth II, gikk bort torsdag kveld. Foto: Aaron Chown

Utropes konge

Kong Charles III (73), som inntil dronning Elizabeth II gikk bort torsdag var prins, skal offisielt utropes som konge lørdag formiddag.

Innsettelsrådet vil proklamere Charles III som konge klokken 10, britisk tid. Det opplyser det britiske hoffet.

KONGE OG DRONNING: Tidligere prins Charles og hans kone Camilla er Storbritannias nye konge og dronning. Foto: Alastair Grant / AP

Når han etter hvert også skal krones som konge vil, i tråd med dronning Elizabeths ønske, også Charles' kone Camilla krones som dronninggemalinne.

Det er ikke kjent når kroningen skal skje, men det er trolig flere måneder til. Da dronning Elizabeth overtok tronene, tok det nesten halvannet år før hun ble kronet i Westminster Abbey i London.

– Pliktoppfyllende i sorgen

Statsminister Liz Truss sier at hun snakket kort med kong Charles torsdag kveld og at han er klar til å tjene landet.

Charles var ved sin mor, dronning Elizabeths, side da hun døde på Balmoral-slottet i Skottland torsdag.

– Selv i sorgen er hans følelse av plikt og tjeneste klar, sier Truss og legger til at nasjonen må vise ham hengivelse.

– Kronen består, nasjonen består, og i den ånden vil jeg si Gud bevare kongen, sier statsministeren.