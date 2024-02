Kong Charles har fått kreftdiagnose

Kong Charles (75) har fått påvist kreft. Meldingen kommer kort tid etter at han ble operert for en annen diagnose.

Storbritannias kong Charles er diagnositisert med kreft, opplyser det britiske kongehuset.

– Hans kongelige høyhet har i dag startet på en plan for regelmessig behandling. I denne perioden er han blitt rådet av leger til å utsette offentlige oppgaver, skriver kongehuset i en uttalelse.

Meldingen kommer etter at Charles ble operert for forstørret prostata i forrige uke.

Buckingham Palace sier det ikke er snakk om prostatakreft, selv om diagnosen ble avdekket i forbindelse med denne operasjonen.

– Kongen er takknemlig for at hans medisinske team grep inn kjapt. Dette var mulig takket være hans nylige sykehusprosedyre, skriver kongehuset.

Får behandling

Kong Charles, som ble kronet i mai i fjor, skal se positivt på videre behandling, og «ser frem til å returnere fullt og helt til offentlig tjeneste så fort som mulig».



Buckingham Palace opplyser at Charles kom tilbake fra Sandringham i Norfolk til London mandag, for å motta poliklinisk behandling.

SYK: Kong Charles er kreftsyk. Foto: Leon Neal / AFP / NTB

Han legges altså ikke inn på sykehus. De sier samtidig at 75-åringen er hjemme mandag kveld, skriver BBC.



– Kongen er 75 år. Når man da var tronarving i en alder av 73 år og så ble monark, er man godt voksen. Da kommer slike helseutfordringer etter hvert, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad til TV 2.

Ser tydelig endring

Kong Charles vil fortsette å gjøre sin kongelige plikter, men alle oppdrag som medfører at han må vise seg offentlig er utsatt.

– Dersom Charles sykmelder seg, vil det trolig være hans søster, prinsesse Ann som tar den største arbeidsbyrden, i tillegg til prins WIlliam, sier TV 2s kongehus-ekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.



Han poengterer at Charles har begynt på en form for behandling, uten at det sies hva slags behandling.

– Det er klart at den offentlige tilstedeværelsen blir mindre, da legene har anbefalt at alt av konstitusjonelle oppgaver som tilfaller han begrenses til det høyst nødvendige.

Etter dronning Elizabeths bortgang, ser kongehus-eksperten én tydelig forandring i det britiske kongehuset.



– Sykdom har vært et tabubelagt tema i den britiske kongefamilien.

Nå snakker kongehuset mye mer åpent om sykdom, sier Schulsrud-Hansen. Han utdyper at det ikke vært mye å lese om helsen til Charles før etter tronskiftet.

TOK OVER SOM MONARK: Charles har vært konge i Storbritannia siden september 2022. Foto: Leon Neal / AFP / NTB

– Derfor vet vi heller ikke så mye om sykdomshistorikken, utenom nå nylig da han gjorde et prostatainngrep. Det ligger i befolkningen at kreft er en dødsdom, uten at det trenger å være det. Det er et ord man ikke vil høre.

Flere sykdommer

Det britiske kongehuset har fått en sykdomspreget start på 2024.

Det er litt over en uke siden at den britiske kongen gjennomgikk sykehusbehandling for forstørret prostata.

Kona, dronning Camilla, uttalte at Charles var på bedringens vei etter at han ble utskrevet fra sykehus.

Samme dag som kongen skulle operere, kom også nyheten om at Prinsesse Kate var innlagt på sykehus i forbindelse med en mageoperasjon.

Kate er gift med prins William, og paret er neste i den britiske arvefølgen. Hun ble utskrevet fra sykehus forrige uke.