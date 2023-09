Konflikten blusser opp i Nagorno-Karabakh: – Overraskende

ANGREP: Aserbajdsjanske myndigheter har delt et bilde som skal vise at de har truffet armenske styrker i Nagorno-Karabakh. Foto: Defense Ministry of Azerbaijan via AP

Aserbajdsjans «antiterroroperasjon» skjer bare én dag etter et viktig gjennombrudd i den krigsherjede regionen, ifølge ekspert.

Tirsdag formiddag lanserte Aserbajdsjan en «antiterroroperasjon» i Nagorno-Karabakh.

Minst to sivile skal være drept, og ytterligere 23 skal være skadet i skuddvekslinger og artilleriangrep, ifølge de etnisk-armenske myndighetene i regionen.

NUPI-forsker Helge Blakkisrud mener timingen er spesiell, ettersom det skjedde et viktig gjennombrudd i konflikten senest dagen før.

Røde Kors fikk nemlig muligheten til å sende inn humanitær hjelp til det krigsherjede området, noe som ikke har vært mulig på flere måneder grunnet en aserbajdsjansk blokade.

ØDELEGGELSER: Et boligområde i regionhovedstaden Stepanakert ble truffet av en artillerigranat tirsdag. Foto: Siranush Sargsyan/AP

Hjelpeorganisasjoner har i lengre tid varslet om en sultkatastrofe i Nagorno-Karabakh på grunn av blokaden.

– Derfor er det overraskende at dette angrepet kom nå, selv om det har vært svært spent i området lenge, sier Blakkisrud til TV 2.



Lang konflikt

Nabolandene Aserbajdsjan og Armenia har vært i konflikt om Nagorno-Karabakh i flere tiår. Regionen tilhører Aserbajdsjan, men flertallet av befolkningen er etniske armenere.



I 2020 brøt det ut en ny krig mellom Aserbajdsjan og separatister med støtte fra Armenia. Krigen endte med våpenhvile etter halvannen måned.

Myndighetene i Baku forklarer angrepene tirsdag med at de ønsker å stanse «provokasjoner i stor skala», og hevder blant annet at seks aserbajdsjanere ble drept av en landmine mandag.

– Er dette et troverdig påskudd, eller ligger det større ambisjoner bak?



– Det er nok den utløsende årsaken, men samtidig hersker det ingen tvil om at Aserbajdsjans mål er å gjeninnlemme hele Nagorno-Karabakh, svarer NUPI-forskeren.

Helge Blakkisrud understreker at Nagorno-Karabakh fremdeles er et konfliktområde, og at det er mange tilfeller av folk som er drept av landminer de siste årene.



– At man fra aserbajdsjansk side ønsker å statuere et eksempel etter at noe sånt har skjedd, er egentlig ganske forutsigbart. De har skutt sporadisk med artilleri helt siden 2020, ikke bare inn i Nagorno-Karabakh, men også mot Armenia, sier han.



Ønsker landkorridor

NUPI-forskeren er sikker på at Aserbajdsjan ønsker å sende et tydelig signal – ikke bare til separatistene i regionen, men også til myndighetene i Armenias hovedstad Jerevan.

– I det store og hele så er Aserbajdsjan misfornøyde fordi de mener Armenia ikke har overholdt forpliktelsene i henhold til våpenhvileavtalen fra 2020, sier Blakkisrud.

Der lovte Armenia blant annet å etablere en effektiv korridor til det aserbajdsjanske området Nakhitsjevan, som ikke har noen landforbindelse til resten av Aserbajdsjan.

– Dette har armensk side trenert, sier forskeren.



FORSKER: Helge Blakkisrud ved NUPI er ekspert på konflikten i Nagorno-Karabakh. Foto: Christopher Olsen

Russland er opptatt

Blakkisrud tror også at Aserbajdsjan ønsker å benytte muligheten til å reetablere kontrollen over eget territorium.

– Armenia er svekket, og Russland, som har tatt på seg ansvaret med en fredsbevarende styrke, er opptatt i Ukraina, sier han.

Per nå er det likevel uventet hva som vil skje videre.

– Dette kan være begynnelsen på slutten for Nagorno-Karabakh. Det kan også hende at det blir med artilleribeskytning denne gangen, og ikke noe mer, sier Blakkisrud.

– På lengre sikt er det uansett vanskelig å se hvordan utbryterrepublikken skal kunne forsvare seg, legger han til.

Tragisk

Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, kaller situasjonen tragisk.

– Vi er veldig bekymret, og oppfordrer Aserbajdsjan til å avslutte krigshandlingene øyeblikkelig. Regionen tåler ikke en tredje krig i Nagorno-Karabakh, sier hun til TV 2.

Samtidig er Lindeman opptatt av å understreke at Aserbajdsjan også lider av krigen.

– Vi må også ha forståelse for aserbajdsjanske tap. Opp til 300 personer har blitt såret eller drept av armenske landminer den siste tiden, sier hun.



BEKYMRET: Berit Lindeman i den norske Helsingforskomité tror konflikten kan eskalere. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Generalsekretæren tror konflikten har potensial til å spre seg, og at det i verste fall kan blåse opp til en ny krig.

– Det er en fare for stor konflikt. Tyrkia støtter helhjertet Aserbajdsjan. Iran støtter helhjertet Armenia, sier Lindeman.

– Vi har allerede en krig i Europa og trenger ikke en til, legger hun til.