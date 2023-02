Kommer med skamfull erkjennelse

DONETSK / BERGEN (TV 2): Den ukrainske troppsjefen har mistet over halvparten av sine menn. Til TV 2 kommer han med det han selv sier er en skamfull erkjennelse.

Øst i Ukraina ligger landsby etter landsby i ruiner.

Bohorodychne betyr «Guds fødested», men i denne byen er det lite som minner om paradis.

Spor etter russisk artilleri vitner om det eksakt motsatte.

Selv ikke byens kirke ble skånet, og nå ligger Bohorodychne totalt forlatt.

UTSLETTET: Bohorodychne oversettes til «Guds fødested», men byen øst i Ukraina minner lite om paradis. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Tatjana har tatt et valg

En times kjøretur østover og like ved frontlinjen, ligger Yampil.

FRONTEN: Bohorodychne og Yampil ligger øst i Ukraina, helt ved fronten. Foto: TV 2

Landsbyen i Donetsk ble tidlig erobret av russerne da de startet sin fullinvasjon 24. februar 2022. Donetsk er blant de fire fylkene som Russlands president, Vladimir Putin, ulovlig annekterte 30.september 2022 - til sterk internasjonal fordømmelse.

Men ukrainske styrker frigjorde Yampil.

RUINER: Blant ruinene i Yampil vaier ukrainske flagg. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Heller ikke her er ødeleggelsene etter krigen til å tro. Udetonerte eksplosiver ligger mellom husene.

GRANAT: En udetonert granat pyntet med de ukrainske farger i den utbombede landsbyen i Donetsk. Foto: Pål Sørum Schaathun / TV 2

Tross alt smiler Tatjana fra der hun står bak grinden til huset sitt. Huset hennes står fremdeles, og er også det som har holdt henne i live.

NEKTER: Tatjana nekter å reise fra hjemmet sitt i landsbyen Yampil. Foto: Pål Sørum Schaathun/ TV 2

– Jeg tilbrakte mye tid i kjelleren. Det var tøffe tider, sier hun.

Det kan på ny bli Tatjanas hverdag, for kampene kommer stadig nærmere. Yampil trues igjen av russisk okkupasjon, men Tatjana har ingen planer om å flykte.

– Jeg har ingen sted å dra. Jeg har ikke penger. Hadde jeg hatt penger ville jeg kanskje ha dratt, men jeg har ikke råd.

I UKRAINA: Reporter Bent Skjærstad og fotojournalist Pål Sørum Schaathun. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Alene igjen

Det smeller. Drønnet av artilleri er ikke til å ta feil av.

Oleksandr tar seg en røyk, forsøker å roe nervene.

Militære kjæretøy suser gjennom gatene, og de fleste av Yampils rundt 10.000 innbyggere har for lengst flyktet. Det har også Oleksandrs kone og datter.

– Jeg har ingenting å tape. Det er bare jeg som bor i gaten. Jeg er den eneste igjen, sier Oleksandr og klarer ikke å holde tårene tilbake.

ALENE: Oleksandr er en av få innbyggere igjen i Yampil. Konen og datteren har dratt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Troppsjefens erkjennelse

«Grizzly», som han kalles, er troppsjef og bor nå i kummerlige forhold i et område utenfor Yampil sammen med sine soldater.

«Grizzly» er fra vest i Ukraina og drev sitt eget selskap, men da krigen startet sluttet han seg til kampene og har siden kjempet ved fronten.

Der har han mistet mye og mange. Blant annet sin beste venn.

Opprinnelig var han troppsjef for 100 soldater. Nå er under halvparten igjen, forteller «Grizzly» og legger til at den siste av hans soldater som døde, mistet livet da han kjørte på en mine.

– De var alle gode soldater. Ærefulle soldater, slår troppsjefen fast.

Han går mot TV 2 og spør om å få et gruppebilde av soldatene sine, sammen med dem som fortsatt er her.

LAGBILDE: Her er noen av soldatene som fortsatt er i live og kjemper ved «Grizzlys» side. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Det er også da «Grizzly» kommer med sin erkjennelse. Når TV 2 spør om ett år i krig har gjort ham sliten, svarer han brutalt ærlig:

– Jo, det er kanskje skamfullt å si det, men jeg er sliten. Vi er virkelig slitne.

Selv om de har mistet mange menn og kroppen sliter på kroppen, vil de fortsette å kjempe.

– Vi venter alle på at dette skal ta slutt. Vi venter på at fienden vår skal forstå av vi blir og kjemper for vårt moderland. Hvis vi stopper, kan de ta landet og hjemmene våre.