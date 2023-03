Kommer ikke til å møte prins Harry

Under det som har blitt beskrevet som prins Harrys overraskelsesstur til London forventes det ikke at han vil møte kong Charles fordi monarken angivelig er «opptatt».

Prins Harry dukket opp utenfor Royal Court of Justice i London for å overvære en høring mot medieselskapet Associated Newspapers som utgir Daily Mail og Mail on Sunday.

Det antas å være første gang han er tilbake i Storbritannia siden dronning Elizabeths begravelse i september i fjor.

OVERRASKELSE: Prins Harry dukket uten forvarsel opp på første dag av høringen mot Associated Newspapers mandag. Foto: TOBY MELVILLE

Vanskelige forhold

Besøket kommer nesten tre måneder etter at prins Harry avslørte sitt vanskelige forhold til faren og broren i den kontroversielle selvbiografien Spare.

Kong Charles skulle egentlig vært i Frankrike på statsbesøk, men besøket ble avlyst på grunn av demonstrasjoner og uroligheter i landet.

Ifølge avisa The Telegraph er kongen likevel for opptatt til å møte sin yngste sønn. Ifølge Buckingham Palace er kongen verken i Windsor eller i London og vil reise på statsbesøk til Tyskland onsdag morgen.

Prinsen og prinsessen av Wales er heller ikke i Windsor med barna på grunn av skoleferie.

BORTREIST: Kong Charles er angivelig ikke hjemme for å ta imot sønnen Harry. Foto: Aaron Chown / Pa Photos

Kan benytte anledningen

Harry og Meghan ble nylig bedt om å forlate sitt britiske hjem Frogmore Cottage i Windsor, noe som betyr at Harry kan bruke litt av tiden sin på å pakke sammen gjenværende eiendeler.

Paret fikk eiendommen i gave fra den nå avdøde dronning Elizabeth, men skal ha blitt bedt om å forlate sitt faste hjem i England like etter at prins Harrys bok ble utgitt.

Prins Harry skal først og fremst være i London for å overvære høringen mot medieselskapet som skal vare i fire dager, men det er uvisst hvor lenge han vil bli i London.

LOW KEY: Prins Harry valgte en mer subtil inngang til høringens andre dag. Foto: Alastair Grant

Han møtte opp i retten igjen tirsdag, men valgte å ikke benytte seg av hovedinngangen slik han gjorde dagen før.

Prinsen anklager Associated Newspapers for grove brudd på privatlivets fred. Han saksøker selskapet sammen med flere andre kjendiser, deriblant Elton John og Liz Hurley.

Kroningen

Om seks uker skal Charles og Camilla krones i Westminster Abbey, men det er fortsatt usikkert hvorvidt prins Harry og Meghan vil delta.

Tidligere denne måneden bekreftet en talsmann for paret at de hadde mottatt en invitasjon, men at en umiddelbar avgjørelse om hvorvidt hertugen og hertuginnen ville delta, ikke ville bli offentliggjort på dette tidspunktet.