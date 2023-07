Kom til rette etter åtte år: – Moren løy

Et savnet-bilde og en fortvilet bønn fra familien, politi som leter og en forsvunnet person som forblir forsvunnet i år etter år … det får sjelden noen lykkelig slutt. Men da Rudy Faridas kom til rette var det ikke akkurat et mirakel, for han hadde aldri vært savnet, skriver avisen Houston Cronicle.

Da Rudy «forsvant»

I 2015 ble Rudy meldt savnet. På løpeseddelen med bildet av ansiktet hans sto det at han sist ble sett mens han gikk tur med hundene sine nær TidWell og Park Avenue klokken 06.30 den 6. mars 2015.

TRAGEDIER: Pauline Saches, tanten til Rudy Farias er fortvilet over det som nå blir avdekket. Her snakker hun med mediene utenfor politihuset i Houston torsdag. Foto: Brett Coomer

«Han hadde på seg blå olabukser, en svart T-skjorte, grå bomullshansker og brune sko. Han halter på det ene beinet»

Da han forsvant fikk publikum vite at Rudy var diagnostisert med depresjon, posttraumatisk stress og angst, og at han sannsynligvis hadde sluttet å ta medisinen sin. Han hadde heller ikke med seg astma-inhalatoren sin, sto det. Man kunne også lese at Rudy hadde forsøkt å ta sitt eget liv ved en tidligere anledning.

Hundene ble senere funnet, men Rudy kom aldri hjem, ble det opplyst. Nå viser det seg altså at det ikke var sant.



Desperat mor i mediene

I de lokale nyhetene gikk moren ut og fortalte at hun lette desperat etter sønnen sin. Hun sa han kunne være bortført eller solgt til menneskesmuglere, i hvert fall hadde politiet sagt til henne at det var en mulighet. Det hevdet hun den gangen.

Savnet-plakaten fra 2016 ble vist frem på pressekonferansen i dag. Foto: Texas EAuu / Houston Cronicle / AP

– Han elsker med hele hjertet sitt, så vi vet at han ikke bare forsvant fordi han ville det. Det er ikke ham, sa hun gråtkvalt.

– Dette er et mareritt man ikke våkner fra.

Og moren hadde opplevd flere tragedier.

Hun oppga til ABC News at Rudy hadde mistet broren sin i en motorsykkelulykke i 2011.

I 2012 ble det publisert en artikkel i FOX Houston der de sto frem med et alvorlig problem: De risikerte å bli hjemløse. Hun og sønnen hennes ble der beskrevet som mor og sønn av en marinejeger.

I 2014 skal Rudys far, politimannen Rudolph Farias III, ha tatt livet sitt. Han hadde tidligere tjenestegjort i amerikansk militære, og ifølge avisen Insider sto han overfor en internetterforskning da han tok livet sitt.

Og i 2015 ble altså Rudy meldt savnet. Forsvunnet.

Funnet ved kirken

Rudy er funnet, rapporterte senteret for savnede i Texas på Twitter denne uken. Senteret håndterte kommunikasjon med pressen på vegne av familien. Moren hans opplyste i uttalelsen at sønnen hennes var ikke-verbal, og ba om å skjermes fra offentligheten.

Update: 7/1/23-- After 8 long years, Rudy has been located safe. Please continue to keep his family in your prayers as Rudy recovers in the hospital. https://t.co/AFqj9qvm9G — TX Center 4 Missing (@TXCenter) July 2, 2023

– Det vi vet er at dette er en tid for rekonvalesens. En god samaritan fant ham i en hjelpeløs tilstand og ringte umiddelbart politi og helse. Sønnen min Rudy får omsorgen han trenger til å komme over traumet, men akkurat nå kan han ikke kommunisere med oss, sa hun.



Hun oppga noen flere detaljer til pressen: Hun sa han ble funnet med et halskjede som tilhørte hans avdøde bror, og at han klemte på det når familien forsøkte å snakke med ham. Hun hevdet også at han hadde blåmerker og kutt og hadde blødd fra hodet.

Og med det kunne man kanskje jublet over mirakelet. Han hadde vært savnet i flere år. Men det skulle raskt vise seg at det lå mer bak. Øvrig familie ble kontaktet, og Rudy er ivaretatt på sykehus.

Naboer så ham hjemme

Første gang det ble meldt inn at Rudy var observert nær hjemmet, var i 2018. Da var det en slektning som ringte politiet. Men naboer fortalte en annen historie til ABC:

– Den gutten har aldri vært savnet. Han pleide å besøke garasjen min, være sammen med barna mine, forteller nabo Kisha Ross til kanalen.



Også fetteren til Ross, Broderick Conley, forteller kanalen at han hadde vært sammen med «Dolph», som de kalte ham. De hadde ledd og hatt det morsomt sammen, sa han.

Men de opplyste også at de ikke hadde sett ham de siste årene.

HJEMMET: Hva har foregått bak disse veggene? Mens Rudy var ute og traff naboer og hadde det fint så sent som i 2018, har han ikke vært sett de siste årene. Foto: Brett Coomer / Houston Chronicle / AP / NTB

Etterforsker saken

Torsdag holdt politiet en pressekonferanse for å svare på spekulasjoner som har versert i sosiale medier. Blant annet har en aktivist gått ut med påstander om seksuelt misbruk i saken om Rudy.

– Vi kan bekrefte at han i realiteten ikke har vært savnet de siste åtte årene, og at moren hans har løyet, sa etterforskerne ved Houstonpolitiet på pressekonferansen.

De fortalte også at moren har oppgitt falske navn for de to i annen samhandling med politiet. De avviser at det har vært påstander om seksuelt misbruk.

PRESSEKONFERANSE: Houstons politileder Troy Finner forklarer om den underlige saken. Foto: Brett Coomer

Det kom også frem på pressekonferansen at moren ikke vil bli tiltalt etter hendelsene i øyeblikket. Saken krever videre etterforskning.

Brooke Taylor, som følger saken for ABC News, skriver på Twitter natt til fredag at Rudy frivillig fulgte med moren sin, og at han er voksen.

Hva som har ført til at de meldte Rudy savnet og hvorfor han ikke har vist seg for naboene heller de siste årene, er foreløpig en gåte. Men spekulasjonene har eksplodert i sosiale medier etter hendelsen.

Men det er en mulig lykkelig slutt på det hele. Familien til Rudy slår alarm og mener det er moren som står bak. Hvis det er tilfelle, har Rudy en familie som kan ta vare på ham og støtte ham i tiden som kommer.