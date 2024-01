Kom til Norge i 2022. Slik gir de råd til andre nye i landet

Nazar Ismailov (19) og Ivan Kochura (19) kommer fra forskjellige byer i Ukraina. Før de kom til Norge kjente de hverandre ikke, men tilfeldigheter og en god idé var starten på et godt vennskap.

Nå lager de podcast, på norsk, hvor de prøver å motivere andre ukrainere til å lære seg språket.

TRONDHEIM: Podcasten «Itj sant» har blitt populær blant folk som lærer seg norsk. Foto: Privat

— Vi gjør dette for at folk skal vite at det er mulig å lære språket. Alt er mulig, det er ingen grunn til å gi opp, sier Ivan til TV 2.

De to forlot Ukraina i mars 2022.

Begge var mindreårige og under vernepliktig alder på dette tidspunktet, og kunne dermed flykte fra det krigsherjede landet.



De hadde bekjente i Norge som inviterte dem hit og hjalp til med flyttingen.

Reisen til Norge

Ivan krysset grensen til Ukraina 8. mars sammen med sin fetter.

Moren er i militærtjeneste, og ingen andre slektninger hadde mulighet til å dra.

I nesten et halvt år bodde de på et flyktningmottak ved Oslo, mens de ventet på å bli bosatt i en norsk kommune. Da sommeren kom, ble de sendt til Trondheim.

Samtidig hadde Nazar blitt anbefalt å flytte til Trondheim av sin tante.

— Jeg leste om byen, så på bilder og fant ut at den største universitetscampusen er her. Byen er liten, rolig, koselig. Den eneste ulempen er været, men jeg takler det.

Tilfeldigheter førte dermed til at de to unge guttene plutselig bodde sammen i en leilighet i Trondheim.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Norsk språk

Ivan forteller at han fikk skoleplass nesten umiddelbart etter de korte introduksjonskursene.

Der var det norsk språk som gjaldt, og Ivan kommuniserte svært sjelden med de andre elevene på engelsk, fordi han mente at det var respektløst overfor nordmennene.

– Jeg måtte finne en vei ut av situasjonen. Jeg ble reddet av at jeg hadde mye kunnskap fra den ukrainske skolen. Jeg lærte litt etter litt, for når du hører norsk 24/7, begynner du å høre noen sammenhenger mellom ord og trekk ved språket, sier Ivan til TV 2.

Nazar deler sin erfaring med å lære norsk og forteller at det ligger mye arbeid bak språkferdighetene.

SKOLEELEVER: Nazar går siste året på videregående, mens Ivan har to år igjen. Foto: Privat

– Det er ikke så lett som det ser ut til. Men det er mulig. Situasjonen i seg dikterer betingelsene. Vi hadde ikke noe annet valg enn å lære språket.

Podcast på norsk

Nazar kom på ideen om å lage podcast.

En av ressursene han selv brukte for å lære språket, var nettopp en podcast på YouTube. Derfor tenkte han at det ville være lurt å lage en podcast for ukrainere i Norge.

Han foreslo det for Ivan, som straks sa ja.

Ivan er dyktig teknisk, og hadde et godt utgangspunkt for å jobbe med kameraet, bakgrunnen og annet som kreves for å lage podkasten.

INNSPILLING: Podcasten spilles inn på kulturhuset ISAK. Foto: Privat

– Ivan er to i en, fordi han er sterk på den tekniske delen og i tillegg en god intervjuer med språkkunnskaper, forteller Nazar.

«Itj sant» har slått an i flere ulike målgrupper, ser de i seerstatistikken.

Blant de som følger dem er det nordmenn, ukrainere som har vært lenge i Norge og ukrainere som har kommet hit nylig og vil lære om landet og kulturen.

– Vi snakker ikke så vanskelig. Men vi har laget undertekster, sånn at det skal være lettere å forstå.



Gutta tenker at de etter å ha bodd i Norge en stund, kan gi gode råd til andre som er nye i landet.

KULTURHUSET ISAK: Prosessen med å spille inn en podcastutgivelse Foto: Privat

Fremtidsplaner

Ivan og Nazar sier de vil satse på podcaster på norsk for ukrainere. Men de er åpne for å prøve ulike innholdsformater.

Mens de tenker stort, innser de også at Norge har en relativt liten befolkning, noe som begrenser promotering og distribusjon av innhold.

– Tenkte dere på det i begynnelsen?

– Vi forsto at det er vanskelig å skalere opp her. Vi gjorde det mer for vår egen del.

PLANER: Ivan og Nazar har ideer om å lage merchandise for prosjektet sitt og flere samarbeid i fremtiden. Foto: Privat

For dem er dette en flott mulighet for idémyldring og språkpraksis, og de merker at de selv også lærer noe nytt hele tiden.

– Det er litt stressende for oss å se episodene av «Itj sant» på nytt, for nå ser vi feil vi har hatt i lyder og uttalelser, sier Nazar.

Tips for å lære norsk

De mener det viktigste for å lære norsk, er er å ikke havne i i en sosial boble med kun ukrainere.

– En typisk feil er å finne ukrainske venner og bare kommunisere med dem. Det er en komfortsone, sier Ivan til TV 2.



Han anbefaler å snakke norsk så mye som mulig fordi det virkelig hjelper.

NYTTÅRSEPISODEN: Gutta planlegger en nyttårsepisode der de vil dele detaljerte tips til ukrainere om hvordan lære norsk. Foto: Privat

Nazar er helt enig i Ivans råd og mener at jo raskere du når «lytte og snakke»-stadiet, jo raskere vil du mestre språket.

– Norsk er ikke som andre språk i det hele tatt. Det er veldig vanskelige lyder, uttale, mange idiomer. Etter min mening er nøkkelen å begynne å snakke og lytte så tidlig som mulig, sier Nazar.