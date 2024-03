Kom med stikk til Trump: – Har ikke peiling

«State of the Union»-talen:

USAs president Joe Biden holdt natt til fredag sin tredje «State of the Union-tale.



Talen skal inneholde viktige problemer som amerikanerne står ovenfor, med presidentens forslag til løsninger.

Torsdag meldte flere nyhetsbyråer at presidenten ville kunngjøre planer om å etablere en midlertidig havn ved kysten av Gaza for leveranser av nødhjelp.

Bekrefter nødhjelpshavn

Tidligere på dagen var det vært flere protester rundt omkring i USA for våpenhvile på Gaza.



Demonstrantene stanset blant annet trafikken i storbyene Boston og i Los Angeles. I Boston ble over 50 personer arrestert, ifølge Reuters som siterer en aktivistgruppe og lokale nyhetsmedier.

Også ved Det hvite hus har det vært demonstranter for våpenhvile i krigen mellom Hamas og Israel. Det førte til at politiet måtte blokkere en vei i nærheten. Men ifølge CNN var det ikke nevneverdig store protester i området da presidenten ankom Capitol Hill.

VÅPENHVILE: Demonstrantene på Capitol Hill krever våpenhvile på Gaza. Foto: Luis M. Alvarez / AP

Det var ikke før mot slutten av talen at Biden begynte å snakke om krigen. Da sa han at Israel har rett til å gå etter Hamas etter terrorangrepet den 7. oktober.

– Men Israel er også ansvarlig for å beskytte sivile på Gaza. Denne krigen har hatt større konsekvenser for sivilbefolkningen enn alle tidligere kriger i området til sammen.

Presidenten bekrefter at han har jobber ustoppelig med å få på plass en umiddelbar våpenhvile som skal vare i minst seks uker.

Samtidig kunne han også bekrefte at USA skal etablere en nødhjelpshavn ved Gazastripen. Det skal ikke være nødvendig for amerikanske soldater å gå i land på Gazastripen for å få havnen på plass.

Formålet er å få større leveranser av mat og medisiner inn i området, hvor den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal.



Uttalelsen ble møtt med stor applaus fra salen. Biden kom samtidig med en advarsel til Israel.

– Dere kan ikke bruke nødhjelp som et forhandlingskort, sa han.

Hav av hvitt

President Biden var den enste som talte, men flere av kongressens medlemmer bestemte seg for å komme med politiske budskap, skriver CNN.

Flere kvinnelige demokrater var kledd i hvitt for å forene seg rundt kvinners reproduktive rettigheter, etter en invitasjon fra Democratic Women's Caucus.

MARKERING: TV-seerne vil få se et hav av hvitt under Bidens tale. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Biden var ventet å snakke om det samme temaet i tillegg til likestilling for kvinner. Dermed blir motemarkeringen også en støtteerklæring til den sittende presidenten.

Loven kjent som Roe mot Wade var blant noe det første Biden snakket.

MARKERER: Også Nancy Pelosi markerer sin støtte til Biden under talen. Foto: Shawn Thew / AFP

I 2022 avsa USAs høyesterett en dom som avgjorde at de enkelte delstatene kunne selv få velge egne lover på området. Konsekvensene har vært at flere delstater har gjort det praktisk talt umulig å ta abort.

– De som skryter av at de stemte for å kvitte seg med Roe mot Wade har ingen peiling på hvor mye makt kvinner har, sa Biden som ble møtt med voldsom applaus fra salen.

KLAR TALE: Kvinners rett til abort var noe av det første Biden snakket om. Foto: Shwan Thew / AFP

Uttalelsen kan bli sett på som et stikk mot Donald Trump. Biden navngir ikke Trump i talen, men sa at hans sannsynlige motstander i 2024 valget skryter av å være delaktig i å få loven omgjort.

«Si navnet hennes»



Av andre markeringer under talen var det flere republikanere som gikk med nåler med teksten «Si navnet hennes Laken Riley» og «Stop Biden Border Crisis».

Laken Riley var en student som i februar ble drept av en immigrant som krysset grensen til USA ulovlig.

Det er den republikanske representanten fra Georgia, Marjorie Taylor Greene, som står bak initiativet om å demonstrere mot å få på plass strengere grensekontroller.

Under Bidens tale kunne man høre Taylor Greene rope «si navnet hennes». Det fikk presidentens oppmerksomhet og han viste frem en nål han selv hadde fått av Greene da han var på vei til talerstolen.

SAY HER NAME: Marjorie Taylor Greene har på seg en t-skjorte for å hedre avdøde Laken Riley. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Det er rett at hun ble drept av en ulovlig innvandrer, men hvor mange blir ikke drept hvert år av lovlige borgere? Til foreldrene til Laken vil jeg si at jeg tenker på dere. Jeg har selv mistet barn og jeg forstår hva dere går gjennom.

– Men tenk. Immigrantene betaler 8000 dollar for å bli smuglet over grensen og vet at de kan oppholde seg i landet lenge fordi papirarbeidet tar lang tid. Om vi endrer det til bare noen uker vil de ikke være villig til å risikoen om å bli kastet ut av landet etter bare noen uker, sa Biden samtidig som han oppfordret motstanderne sine om å få fortgang i et nytt lovforslag som vil sikre nettopp dette.