Kom med klar oppfordring i spenningsfylt tale

TALE: I anledning for å markere seiersdagen over nazistene, viste Vladimir Putin seg for å holde en tale. Foto: Gavril Grigorov / AFP

– Russland er her for å vinne. Det er ingenting som er sterkere enn vårt moderland, sa Putin i sin tale.

Videre sier Putin at Russland ønsker en fredelig framtid, men at det russiske moderlandet er under angrep og at det føres en ekte krig mot Russland.

Presidenten kom så med en oppfordring til russere. Han brukte igjen spesialoperasjon som betegnelse på krigen i Ukraina.

– Vi er stolte over de som har deltatt i den den militære spesialoperasjonen i Ukraina. Staten og folket er avhengig av deg, sa han.

TUNGT: Den røde plass var fylt opp av maktpersoner fra Russland og andre samarbeidsland. Foto: Gavril Grigorov / AFP

Presidenten avsluttet talen med et kamprop for soldatene.

– For Russland. For våre tapre styrker. For seier, sa Putin.

Kort tale

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole sier til TV 2 at det var en kort tale til Putin å være, men presidenten kom med en tydelig beskjed.



– Han ga støtte til soldatene, fra befolkningen. Da med alle virkemidler. Det var en oppfordring om å støtte krigen og melde seg frivillig, sier Røseth.

Arild Moe, seniorforsker i russisk politikk ved Fridtjof Nansens Institutt, mener det var kraftigere retorikk fra Putin.



Men likevel var talens innhold av samme karakter som tidligere.

Det mener han det kan være flere årsaker til.

– Putin blir nok også fanget av sine egne begreper, hvis han nå bytter ordet «spesialoperasjon» ut med ordet «krig», blir det som å innrømme at dette var større en først tenkt, forklarer han.



– Sprer hat

Samtidig sier han at vestlige eliter sprer hat og russofobi. Vesten har glemt hvem som beseiret nazistene, sier Putin. Han sier også at det ukrainske folk er tatt som gissel av et statskupp og vestlige ambisjoner.

Det var knyttet spenning til hva Putin vil si i talen sin. Militærparaden på Den røde plass går av stabelen som planlagt, men feiringen av seiersdagen er tonet ned flere steder.

Besøk fra andre land



Seiersdagen er en av de viktigste i den russiske kalenderen og markerer seieren over Nazi-Tyskland.

TV-bilder viser Putin som håndhilser på veteraner fra andre verdenskrig. Lederne fra Kasakhstan, Armenia, Belarus, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan er også på plass i Moskva.