– Kom deg til helvete ut herfra, jeg skyter!

HELTEDÅD I HELGEN: Brandon Tsay (26), til høyre for hans far Tom Tsay, møtte pressen denne mandagen etter 26-åringens heltedåd i løpet av helgen. Tsay klarte å stanse massedrapsmannen som tok livet til elleve mennesker under feiringen av det kinesiske nyttåret utenfor Los Angeles. Foto: Ashley Landis/ AP

Natt til søndag ble elleve mennesker drept under masseskytingen i Star Ballroom Dance Studio i Monterey Park utenfor Los Angeles.

Tragedien har preget USA.

Onsdag besøkte visepresident Kamala Harris stedet og la ned blomster. I Representantenes hus ble det holdt ett minutt stillhet for å minnes ofrene.

Nå introduserer Demokratene et forslag i Senatet om å forby den type våpen som ble brukt i masseskytingen.

– Den konstante strømmen av masseskyting har én rød tråd: Nesten alle involverer angrepsvåpen. Det er fordi disse våpnene er designet for å drepe så mange mennesker så raskt som mulig, sier sentaor Dianne Feinstein (D) i en pressemelding om forslaget.

PREGER LOKALSAMFUNNET: Folk legger blomster ned utenfor Star Ballroom. Masseskytingen skjedde under kinesisk nyttår i Monterey Park. Foto: David Swanson/Reuters

Alene mot gjerningsmannen

Fire kilometer unna Star Ballroom Dance Studio var Brandon Tsay på jobb i familiebedriften Lai Lai Ballroom søndag. 26-åringen stod ved inngangen, da Huu Can Tran (72) kom inn i dansestudioet – en ukjent mann med et våpen i hånd.

ETTERLYST: Huu Can Tran (72) var omtrent tolv timer på rømmen før politiet fant ham. Da tok 72-åringen sitt eget liv. Foto: Los Angeles County Sheriff's Department via AP

20 minutter tidligere hadde Tran tatt livene til elleve uskyldige gjester i Ballroom Dance Studio.

– Min første tanke var at jeg kommer til å dø her, sier Tsay om hendelsen til Good Morning America.

Se den heltemodige innsatsen:

Mannen skuet utover lokalet, ifølge 26-åringen. For Tsay virket det ikke som den ubudne gjesten kom inn med mål om å rane noen. De fleste kundene hadde forlatt lokalet, nå var de gjenværende i livsfare.

Kamp om våpenet

– Det så ut som han valgte ut mål, mennesker som han ønsket å skade, forteller 26-åringen.

I samme øyeblikk forstod Tsay at han måtte agere. Mannen klargjorde våpenet.

– Jeg måtte ta våpenet fra ham eller så kom alle til å dø. Jeg samlet mot, og kastet meg mot ham med begge hendene. Jeg grep våpenet og vi kjempet inn mot lobbyen, sier han og fortsetter:

– Han slo fjeset og bakhodet mitt. Jeg forsøkte å bruke albuen for å separere pistolen fra ham, og skape noe distanse. På et punkt så klarte jeg endelig å ta våpenet fra ham og dytte ham til siden, sier Brandon. 26-åringen forklarer videre at han prøvde å skape avstand og holde våpenet mot inntrengeren for å skremme ham.

– Jeg ropte til ham, kom deg til helvete ut herfra, jeg skyter, kom deg vekk.

Overmannet

På det punktet trodde Brandon at mannen ville løpe, men den ukjente 72-åringen stod bare foran Brandon en stund, slik 26-åringen husker hendelsen.

– Jeg trodde virkelig at jeg måtte skyte ham om han kom mot meg. Det var da han snudde seg og gikk ut døren, jogget mot bilen sin, sier Brandon.

Han ringte øyeblikkelig politiet.

Etter en intens politijakt etter gjerningsmannen klarte politiet å lokalisere den antatte gjerningsmannen. Mens betjentene nærmet seg kjøretøyet Huu Can Tran satt i, skal 72-årigen ha tatt sitt eget liv.

Motivet bak er fortsatt uklart.

Mot i frykten

Etter heltedåden har Brandon blitt fortalt om hvor mye mot han viste i konfrontasjonen. Derimot mener 26-åringen at det ikke handler om mangelen på frykt. Det handler om å agere tross frykt.

– Mange har fortalt meg hvor mye mot jeg hadde i møte med denne situasjonen. Men vet du hva mot er? Mot er ikke mangelen på frykt, men istedenfor ha evne til å mestre frykten når noe horribelt skjer.

– Mitt hjerte går ut til alle involverte, spesielt folkene i Star Dance Studio og Monterey Park. Jeg håper de kan finne mot og styrke til å holde ut.