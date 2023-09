Kobler rapmusikk til voldsbølge i Sverige

Det siste året har svensk politi sett en skremmende utvikling i gjengvolden som preger landet: Stadig flere av de som begår grov vold er tenåringer og barn.

Nye tall fra Statsadvokatembetet viser en kraftig økning av unge lovbrytere mistenkt for grov vold. I om lag 30 saker er den mistenkte 14 år eller yngre, skriver SVT.



I en leilighet i Stockholm møter vi Louay Mohageb. Han jobber mot ungdomskriminalitet i politiet.



Han mener den økende gjengvolden ikke bare skyldes dårlig integrering og inkludering av innvandrermiljøer.

LEI: Louay Mohageb er lei av å høre at folk skylder på manglende integrering når det gjelder gjengvold. Han mener politiet har gått glipp av flere viktige faktorer. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Politietterforskeren forklarer at regelverket i Sverige er slik at innvandrere kan bosette seg hvor de vil.

Mange av de som har kommet til landet har flyttet til forstedene, noe som har skapt parallellsamfunn.

Dette har lenge blitt ansett som en del av problemet, og utenforskap som grobunn for kriminalitet har vært en del av forklaringen på den negative utviklingen.

Men politiet og eksperter har gått glipp av en ny trend, mener Mohageb. Nemlig den digitale verden.

– Vi ser en ny trend der folk fra alle samfunnslag søker seg til de kriminelle miljøene. Det spiller ingen rolle om du kommer fra en rik eller fattig familie, om du er gutt eller jente, sier Mohageb.

SVENSK RAP: På mobilen foran seg har politietterforskeren en musikkvideo hvor mye av innholdet er penger, våpen og dop. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Politietterforskeren tar fram mobilen og viser oss svensk rap. Trusler, vold, penger, våpen og maskerte menn preger musikken.

– Det er dette de har sett på. Dag ut og dag inn, time ut og time inn, helt siden de var barn, forteller han.



Han mener denne gangsterkulturen kan gjøre barn til kriminelle.

Musikk, penger og mord

Mange av de som er innblandet i gjengkriminalitet, lager også rap. Koblingen mellom musikksjangeren og kriminalitet har blitt en del av samfunnsdebatten i vårt naboland.

Blant sakene som har preget musikkmiljøet i Sverige er det uoppklarte mordet på rapperen Nils Kurt Erik Einar Grönberg, med artistnavnet «Einár». Han ble skutt og drept utenfor en leilighet i Stockholm en oktoberkveld i 2021.

Vitner karakteriserer drapet som en regelrett henrettelse.

DREPT: Det svenske rap-stjerneskuddet Nils Kurt Erik Einár Grönberg (19) ble drept med skudd i ansiktet og brystet. Foto: Jessica Gow / TT via AP

Gjengkriminelle skriver tekster om vold og krenkelser mot hverandre. Tekstene har også blitt brukt i etterforskning og rettssaker.

En låt kan altså eskalere konflikten mellom gjenger.

Politietterforskeren mener tematikken også appellerer til barn og unge som tenker det er kult å være en del av dette miljøet.

– Vi ser at yngre mennesker får stadig drøyere oppdrag, forteller han.

Han mener fascinasjonen for dette universet gjør at barn og unge er lettere mottakelige for forslag om å utøve vold.

– Når en eldre kriminell kommer og sier at du får 20.000 svenske kroner om du skyter på den døren. Eller om du sprenger denne boligen …

– Da er man allerede indoktrinert i en slik tankegang. Takket være at man siden man var 11–12 år har lyttet til gangsterrap. Man har sett musikkvideoer, blitt fascinert av materialisme, penger, vold, også videre, forklarer Mohageb.

Barn som dreper

Så langt i år, fram til 31. august, er det 84 påtalesaker hvor tiltalte er mellom 15 og 17 år. For ett år siden var tallet 53, og for ti år siden var det åtte påtalesaker. Dette er en stor økning på kort tid.



Det kriminelle miljøet i Sverige har den siste tiden lokket til seg flere mindreårige. Barn brukes som løpegutter for å utføre drap på vegne av de kriminelle miljøene.

– Det er barn som dreper barn, sier han.

Han stiller spørsmålet om hvorfor barn ønsker å være en del av dette miljøet.

– Mange tar Tramadol for å kunne utføre oppdragene fordi de er så nervøse. Så de forstår på ett nivå hva de driver med.

Tramadol er et morfinlignende opioid som er på narkotikalisten i Norge.

– De vil føle seg som gangstere. De vil kjenne følelsen av å sitte i en bil med en pistol inntil kneet. Maskert, på vei til et oppdrag, sier politietterforskeren.

SKUTT: Milo (13) ble ifølge politiet skutt i hodet i forbindelse med den brutale gjengvolden i Sverige

Denne måneden ble 13 år gamle Milo funnet skutt i hodet i et skogområde utenfor Stockholm.

Han ble offer for den grove og hensynsløse gjengvolden.

Milo er den tredje gutten under 15 år som har blitt drept i Sverige den siste måneden.

Nesten ingen vil snakke med TV 2

Uppsala, som ligger om lag 40 minutters kjøretur fra Stockholm, har den siste tiden blitt stadig mer dratt inn i voldsbølgen.



TV 2 har besøkt Uppsala, nærmere Stenhagen, der gjenglederen Rawa Majid skal være fra.

SLU SOM EN REV: Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven», styrer gjengkriminaliteten i Sverige fra Tyrkia. Foto: Svensk politi, TT NYHETSBYRÅN

Majid kalles også «Den kurdiske reven», og en intern splittelse i hans nettverk, Foxtrot-nettverket, har den siste tiden ført til en voldsom voldsbølge i Sverige.

Men «Den kurdiske reven» sitter trygt i Tyrkia hvor han har fått statsborgerskap, og styrer det kriminelle nettverket fra utlandet.

I Uppsala møter vi flere mennesker som har mye på hjertet. De har enten opplevd noe selv, eller kjenner noen som har opplevd noe.

Få av de vi møter ønsker å la seg intervjue. De er redde for represalier fra gjenglederne.



En familiefar som jobber som lærer i området, er den eneste som vil stille til intervju.

– Det er selvsagt urovekkende. Vi tør ikke å la barna våre være ute i gatene alene. Vi tar dem inn tidlig og holder øye med hvilke venner de er med. Vi er urolige, forteller han.

BEKYMRET: Familiefaren i Uppsala tør ikke å la barna gå ute alene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Etter hvert bestemmer en ung gutt seg likevel for å snakke med oss.



– De skyter mot hus og prøver å skremme familier. Blant annet. Det er en stor krig, og det foregår over hele landet. Det er en vanskelig situasjon, sier han.

Midt under intervjuet kommer flere unge menn til området. Gutten vi snakker med, ser seg over skulderen og bort på de andre.

Det er tydelig at de ikke liker TV 2s tilstedeværelse. Vi avslutter det korte intervjuet og velger å dra fra stedet.

GJENGER: Guttegjengen på bildet liker ikke TV 2s tilstedeværelse i Uppsala. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Brutale konsekvenser

Kyniske gjenger rekrutterer yngre og yngre medlemmer. De vet de slipper unna straff hvis de er under den kriminelle lavalder.



At barn og unge uten erfaring med våpen brukes i gjengkrigen, vil få brutale konsekvenser, mener Mohageb .

– Feilskytninger kommer til å øke. Det vil bli flere uskyldige ofre, som en konsekvens av at de bruker barnesoldater, forteller etterforskeren.

Ifølge svensk politi blir tre personer rekruttert inn i de kriminelle gjengene per dag. Det innebærer om lag 1000 nye medlemmer per år.

TILFELDIG OFFER: Politiet jobber i området der en 25 år gammel mann ble tilfeldig offer for gjengoppgjøret. Foto: Mickan Palmqvist / TT

Mange av de nyrekrutterte har heller ikke lokalkunnskap og går til angrep i områder de ikke kjenner til.

– De får kanskje en adresse med et husnummer. Men så kommer de til området og blir usikre, og velger å skyte på det de tror er målet. Da får man feilskytinger.

– Dette har vi sett, uskyldige blir drept. For de er 14–15 år og vet ikke hva de driver med, forklarer Mohageb.

– Tror du det kommer til å bli verre fremover?

– Ja, det tror jeg, avslutter politietterforskeren.