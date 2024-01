Knytter dette til nordmenn: – Direkte ansvarlig

STORMET STUDIO: Tirsdag stormet væpnede menn et TV-studio i Ecuador. Ingen ble drept i hendelsen. Foto: TC Televisión via AP Photo

Voldsbølgen i Ecuador har eskalert kraftig.

Da landets mektigste gjengleder, «Fito», rømte fra fengsel forrige uke, ble det erklært unntakstilstand i 60 dager.

Tirsdag stormet væpnede menn et TV-studio under en direktesending.

OVERVÅKNINGSKAMERA: Politiet tar seg inni TV studioet etter at væpnede menn stormet inn under en direktesending. Foto: TC / Reuters

Krisetilstanden i Ecuador i dag kan knyttes direkte til massebeslagene av kokain i banankasser i Oslo i fjor. Det mener statsviter og Latin Amerika-kjenner Vegard Bye.

– Det er en veldig direkte kobling mellom de som sniffer kokain i Oslo, og den voldskrigen som foregår i Ecuador, sier Bye til TV 2.

REKORDBESLAG: Over 800 kilo kokain ble funnet i fruktkasser på et Bama-lager i Oslo i mars. Foto: Oslo politidistrikt

Mer rettet mot Europa

For å forklare denne sammenhengen, viser Bye til årsakene til at Ecuador har gått fra å være et relativt fredelig land, til å bli offer for narkotikakrigen.

Han trekker frem situasjonen i USA og Colombia som eksterne faktorer.

– USA har fått et helt annet narkotikamarked. Kokainetterspørselen har blitt redusert, og de har fått en opioidepidemi i stedet, sier Bye.

Opioider er sterke smertestillende medisiner, og epidemien i USA begynte med en kraftig økt utskriving av disse.



Dermed har kokainmarkedet blitt mer rettet mot Europa.

VOLDSUTVIKLING: Statsviter Vegard Bye sier Ecuador, spesielt langs kysten, har blitt mer voldelig og mer likt andre land i Latin-Amerika. Foto: TV 2

Samtidig har fredsavtalen i Colombia gitt et maktvakuum, som har skjøvet mange av omsetningskanalene mot nabolandet Ecuador.

– Så har du interne faktorer, som politisk krise, økonomisk krise, økende fattigdom, og kamp om kriminalitetspolitikken, sier Bye.

– Ecuador er i en dyp krise i dag.

Bananbaron ble president

Ecuadors president, Daniel Noboa, sliter med å håndtere situasjonen, mener Bye.



Noboa er bare 36 år gammel, og ble valgt til president i november, som landets yngste noensinne.

– Han kommer fra Ecuadors rikeste familie, og er en bananbaron, sier Bye.

PRESIDENT: Daniel Noboa er Ecuadors yngste president noensinne. Foto: Gerardo Menoscal / AFP / NTB

Noboas far har nemlig tjent gode penger på bananeksport.

– Det er interessant å tenke på at banankassene som kom til Oslo fulle av kokain også er en direkte kobling til bananproduksjonen i Ecuador, sier Bye.

Han kaller kokain et overklassefenomen i europeiske byer og USA.

– De som sniffer kokain her har et direkte ansvar for at dette skjer i land som Ecuador.

Forslag om avkriminalisering

Bye tror ikke president Noboa har løsningen på hvordan man skal få bukt på narkotikakrigen.

Han trekker imidlertid frem et forslag som blant annet den colombianske presidenten har fremmet.

– Det er et konkret forslag om at kokainomsetningen må avkriminaliseres, og å få en offentlig kontrollert omsetning, sier Bye.

– Så lenge kokainomsetningen er kriminalisert, vil dette fortsette.

– Blir en urolig tid

Heller ikke Benedicte Bull, som er professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på Latin-Amerika, tror på noen snarlig bedring i Ecuador.



– Jeg tror det blir en veldig urolig tid i Ecuador uansett. Presidenten vil innføre stadig hardere tiltak og kriminelle vil reagere, sier Bull til TV 2.

Også hun peker på kokainbrukerne i Europa sitt ansvar for hvordan situasjonen i Ecuador har blitt.

– Det er særlig forbindelsen til Europa som har gjort at Ecuador er blitt så sentralt. Markedet i USA for kokain har krympet, sier hun.

SENDES TIL EUROPA: Kokain fra Ecuador sendes til Europa. Det er vesentlig for narkotikakrigen i landet, ifølge Benedicte Bull. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Bull peker på flere av de samme årsakene som Bye, til at volden nå har eskalert i Ecuador.

– Økning i kokainproduksjon, nye ruter mot Europa, og ødeleggelsen av det sosiale nettverket som pandemien produserte er noen, sier hun.

– I tillegg til politiske endringer og økning i korrupsjon. Det som har skjedd nå er også en maktkamp med den nyvalgte presidenten.