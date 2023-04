Sheila Keen-Warren (59) har erkjent straffskyld for drapet i 1990.

KILLER-CLOWN: Sheila Keen-Warrren kledde seg ut som en klovn og drepte elskerens kone. Tirsdag erkjente hun straffskyld. Foto: Palm Beach County Sheriff's Office via AP

Det var på morgenkvisten en maidag i 1990 at en person ikledd et klovnekostyme drepte en kvinne i Florida.

Klovnen hadde tatt med seg to ballonger og en bukett nelliker, og ringte på huset hvor hennes elsker, Michael Warren, bodde.

Konen hans, Marlene Warren, åpnet døren. I samme øyeblikk trakk klovnen fram våpenet og skjøt henne i ansiktet.

Den nå 59 år gamle Sheila Warren, giftet seg etter hvert med drapsofferets ektemann Michael.



Ifølge politiet, skal ikke Michael ha visst om hva den nye konen hadde gjort.

DREPT: Her er ekteparet Michael og Marlene Warren før sistnevnte ble drept i 1990. Foto: Privat via CBS

I 2017 ble Sheila pågrepet og mistenkt for drapet på Marlene. Hun har hele veien nektet for å sta bak - frem til nå.

Tirsdag har Sheila erkjent straffskyld for drapet som skjedde i 1990. Hun og forsvareren står likevel på sitt om at hun aldri har drept noen, skriver nyhetsbyrået AP.

– En nobrainer

Sheila Warren og hennes forsvarer, Greg Rosenfeld, skal ha gått med på et kompromiss.

Dersom Sheila gikk med på å erkjente straffskyld for drapet, ville straffen hennes bli kortet ned. Til tross for erkjennelsen, står Sheila på sitt om at hun aldri drepte Marlene Warren i 1990.

– Selv om det var vanskelig å skulle erkjenne straffskyld for noe hun aldri har begått, så var det en nobrainer når man får muligheten til å dra hjem til familien sin igjen, sier forsvarer Rosenfeld til AP.

– Sheila Keen-Warren har endelig blitt tvunget til å innrømme at det var hun som kledde seg ut som en klovn og tok livet av et uskyldig offer, sier statsadvokat Aronberg.

Forsvareren hevder at Sheila kan slippe ut av fengsel om mindre enn ett år. Statsadvokat Dave Aronberg avviser påstandene, og opplyser at Sheila vil sitte inne i minst to år til.

Giftet seg med enkemannen

Da drapet på Marlene Warren skjedde i 1990, var Sheila ansatt hos Michael Warren, drapsofferets ektemann. Sheila og Michael Warren giftet seg i 2002.

Under etterforskningen på 90-tallet, fikk politiet inn flere tips om at Sheila og Michael Warren hadde hatt en affære i forkant av drapet på Marlene. Dette har begge nektet for.

Michael Warren nekter for å ha visst om at Sheila stod bak drapet på hans tidligere kone. Han nekter også for å være innblandet i drapet.

Avslørt av DNA

Det var i 2017 at Sheila Warren ble pågrepet for drapet på Marlene Warren.

Ifølge politiet, ble det gjort funn av et hårstrå i drapsklovnens fluktbil. Senere viste det seg at håret tilhørte Sheila.

Ansatte i en kostymebutikk i Florida har gjennom den tidligere etterforskningen identifisert Sheila som den kunden som kjøpte det aktuelle klovnekostymet.

I tillegg ble ballongene til klovnen kjøpt i en butikk i nærheten av Sheilas hjem. Disse skal ha blitt kjøpt en time før skytingen, har butikkansatte fortalt.

Klovnens fluktbil var en hvit Chrysler. Denne bilen ble meldt stjålet fra Michael Warrens bilpark en måned før drapet skjedde.