– Klarer ikke kontrollere sine egne

– Det russiske systemet er formet på en slik måte at uten en veldig klar kommando fra ledelsen, gjør folk ingenting. Når ledelsen er i uro og uorden, er det samme situasjon på lokalt nivå og enda verre.

Det hevder en høytstående ukrainsk tjenestemann, og han er ikke alene.

For hvordan klarte Wagner-gruppen å storme den russiske hovedstaden uten motstand?

Det var natt til 24. juni 2023 at den russiske leiesoldatgruppen Wagner, på ordre fra leder Jevgenij Prigozjin, marsjerte mot Moskva.

I etterkant har kritikken stormet mot Kreml og håndteringen av det mange lenge trodde var et statskupp.

Dette er Wagner-gruppen Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Ifølge britisk etterretning har rundt 1000 soldater fra Wagner-gruppen kriget i Ukraina, mens andre eksperter mener det er snakk om over 20.000 personer – mange av dem rekruttert fra russiske fengsler.

Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.

Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya, Mali og nå i Ukraina.

Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. Kilde: NTB

Mangelen på retning fra Kreml under krisen har gjort Putin betydelig svekket, ifølge hans kritikere.

– Putin viste seg som en person som ikke er i stand til å ta alvorlige, viktige og raske avgjørelser i kritiske situasjoner. Han gjemte seg bare.

Det sa Gennady Gudkov, en tidligere oberst i de russiske sikkerhetstjenestene. Gudkov er nå opposisjonspolitiker i eksil.

Støtter Prigozjin

Flere ukrainske og europeiske sikkerhetstjenestemenn hevder at det foregår en stadig dypere splittelse i Russland om hvordan krigen i Ukraina skal føres.

Det er Jakub M. Godzimirski enig i. Han har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på Nupi i over 20 år.



– Noen mener at krigen føres riktig nå eller de som mener at krigen ikke skulle startet.

– Så har man de som mener at Putin bruker for lite makt for å få gjennomslag og at krigen bør intensiveres. De stiller seg bak Prigozjin, sier Godzimirski.

Om Wagner-opprøret fortalte en høytstående Nato-tjenestemann at «det ser ut til å ha vært viktige personer i maktstrukturene som ser ut til å ha ventet på dette».

– Noen støttet Prigozjin og ideen om at ledelsen må ryddes opp, at fisken råtner fra hodet, sa tjenestemannen.

Fredag ble Igor Girkin, en kontroversiell tidligere russisk sjef i Ukraina som har vært vokal i å fordømme den russiske militære ledelsen, arrestert.

Flere høytstående generaler som ble oppfattet som nær Prigozhin, inkludert general Sergej Surovikin, som ofte ble hyllet av Wagner-lederen, har forsvunnet fra offentlighetens syn.

Dette er eksempler på at regimet har strammet inn grepet rundt kritikerne etter Wagner-opprøret.

– Og det gjelder ikke bare Prigozjin, men også militærbloggere og lignende.

En usikker Putin

Russland-forsker Jakub M. Godzimirski sier vi likevel vet veldig lite om hva som faktisk skjedde dagene der Wagner-gruppen stormet mot Moskva.

– Vi må anta at det var svært hektisk, og dermed ikke tid til å opptre stort i offentligheten.



Godzimirski tror Putin hadde en manglende oversikt da opprøret startet, og at det kan vært usikkerhet knyttet til hvor sterke virkemidler som kunne benyttes for å få bukt med opprørerne.



– Han kan ha vært usikker på utfallet.



Trekker paralleller

Godzimirski legger til at det er ikke første gang russiske, eller den gang sovjetiske, ledere tyr til stillhet når kriser oppstår.



– Det samme skjedde da Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen i 1941 under andre verdenskrig. Stalin forsvant i ti dager, og det var først etter alle disse dagene at han gikk ut med offentlige beskjeder.

Russland-forskeren legger til at Wagner-opprøret selvsagt har mindre omfang enn Tysklands invadering av Sovjetunionen, men at opprøret også var veldig dramatisk.

Noen mener at at håndteringen av Wagner-opprøret styrket Putin-regimet, fordi de viste at de klarte å unngå et globalt kaos.

– Andre mener at opprøret viser at regimet ikke klarer å kontrollere sine egne, sier Godzimirski.

Internt mafia-opprør

Hva som skjedde utad er likevel noe annet enn å tolke hva som faktisk skjedde internt da opprøret fant sted. Godzimirski mener at håndteringen kan fortelle oss mye om maktforholdet innad i det russiske regimet.

– Først så opprøret ut som en trussel mot hele Putins regime, og at det var stort fokus på det politiske.



– Etter hvert som det kom mer informasjon, kunne vi se at dette på mange måter dreier seg om en intern konflikt i eliten og tilgangen de har til økonomiske ressurser.

– Jeg er selv på tanken om at opprøret var et internt mafia-opprør.