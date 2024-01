Klar seier til regjeringspartiet

Presidentkandidat Lai Ching-te vant lørdag et valg som Kina har fremstilt som et valg mellom krig og fred.

– Vi har vist verden hvor mye vi verdsetter demokratiet. Vi vil fortsette å stå side ved side med demokratier rundt om i verden, sier Lai i en seierstale.

– Taiwans folk har motstått forsøk på å påvirke valget fra eksterne aktører, fortsetter han.

Lai sier videre at han er fast bestemt på å beskytte Taiwan fra trusler fra Kina, og at han ønsker å opprettholde fred og stabilitet i Taiwanstredet.

– Jeg vil bruke dialog fremfor konfrontasjon.

Lai tar over som president etter partikollega Tsai Ing-wen. Med seg som visepresident har han Hsiao Bi-khim.

Kina kaller Lai en separatist

Lais parti, DPP, som kjemper for Taiwans egen identitet og avviser Kinas territorielle krav, gikk til valg for en tredje periode, noe som aldri har skjedd før under Taiwans nåværende valgsystem.

Lai sto overfor to motkandidater, KMTs Hou Yu-ih og tidligere Taipei-ordfører Ko Wen-je fra det lille partiet TPP, som ble stiftet så sent som i 2019. Sistnevnte ble på forhånd spådd minimale sjanser til å kunne vinne valget.

Hou erkjente nederlag timer etter at valglokalene åpnet.

Kina kaller Lai en farlig separatist og advarte velgerne på øya om å «velge korrekt» for å unngå militær konflikt.

KMT-kandidat Hou Yu-ih har offisielt erkjent nederlag i valget i Taiwan Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

Hou ønsker i motsetning til Lai tettere bånd til Kina. Hou har sagt at fokus skal være økonomisk velstand, og at et sterkt forhold til Taiwans internasjonale partnerne, blant dem USA, skal opprettholdes.

– Taiwan er vårt

Den kinesiske regjeringen reagerer kraftig på valgresultatet.

Regjeringen har i en uttalelse sagt at resultatet viser at DPP ikke representerer folk flest. De mener det heller ikke endrer noe.

Det skriver Reuters.

– Taiwan er vårt, sier de.

Kinas standpunkt om å gjøre Taiwan til kinesiske territorium står fortsatt like sterkt.

– Vår beslutning er fastsatt i stein. Vi vil sterkt motsette oss separatistiske aktiviteter rettet mot Taiwans uavhengighet så vel som utenlandsk innblanding.

Fremover planlegger nå Kina å jobbe med relevante politiske partier, grupper og personer fra ulike sektorer i Taiwan.

Men det er ikke bare Kina som er misfornøyd med valgresultatet. Også USAs president, Joe Biden, er skuffet over resultatet.

Lørdag sier presidenten at USA ikke støtter Taiwans uavhengighet.

Viktige innenriksspørsmål

Bortsett fra spenningen med Kina dreide valget seg i stor grad om innenrikspolitiske spørsmål, som en stagnert økonomi, boligpriser, et stadig gap mellom rike og fattige og arbeidsledighet.

Taiwan har vært selvstyrt siden Kinas kommunister vant borgerkrigen i 1949. Den tapende part, nasjonalistene, flyktet til øya og etablerte sitt eget styre der. Kina regner øya som en del av sitt territorium. De aller fleste land i verden, deriblant Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som et eget land.