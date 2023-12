Klar for å følge julenissen – slik oppsto tradisjonen

Spenningen stiger på flybasen Peterson i den amerikanske delstaten Colorado. Årets høydepunkt nærmer seg.



– NORAD har 68 års erfaring med å spore nissen. Selv om vi ikke får en flyplan, så bruker vi det samme utstyret som daglig bevarer sikkerheten i Nord-Amerika til å følge med, sier informasjonssjef hos NORAD, Elizabeth Mathias.

ALVOR: Frivillige hos NORAD har hendene fulle med å svare på telefoner og e-poster om hvor nissen er og hvordan gaveutdelingen går. Her fra fjorårets sporing. Foto: Charles Marsh

– Det starter med at de nordlige overvåkingsradarene slår ut i det nissen reiser fra Nordpolen, sier hun.



NISSEOBERST: Oberst Harry Shoup skapte tradisjonen med at NORAD sporer nissen. Foto: NORAD

Tilfeldig tradisjon

Den lekne tradisjonen startet ved en tilfeldighet. I 1955 reklamerer et kjøpesenter med at barn kan ringe inn for å spørre hvor nissen er, men telefonnummeret på reklameplakaten er feil. Når barna ringer inn kommer de til kommandosentralen for Nordamerikansk luftsikkerhet, NORAD.

Oberst Harry Shoup tar telefonen. Han skjønner raskt at noe er feil, men later som han er nissen og svarer etter beste evne. Etter hvert som flere barn ringer inn settes flere ansatte i sving, og en tradisjon blir skapt.

Siden den gang har NORAD sin sporingstjeneste vært tilgjengelige på telefon hver jul, og de siste årene er direkte sporing tilgjengelig på en egen nettside.

– I fjor var rundt 16 millioner mennesker innom nettsiden for å følge nissen på julaften, sier Mathias.

Nisser verden over

Mens mange venter på selveste julenissen så gjør nisser i ulike former og farger over hele verden seg klare til jul.

TRADISJON: Fem elefanter utkledd som nisser delte ut gaver til 2000 elever i Thailand. Foto: Artorn Pookasook

Rundt 2000 elever ved skolen Jirasart Witthaya sentralt i Thailand fikk besøk av hele fem elefantnisser. De fem nissene kom med juleglede, gaver og juleklemmer. I rundt tjue år har den lokale elefantparken kledd de store dyrene opp som nisser for å spre glede.

SNABELNISSE: Storfint nissebesøk til lokale skoleelever i forkant av juletiden. Foto: Artorn Pookasook

Helt ytterst på øyene utenfor Florida ligger en av flere amerikanske marine nasjonalparker.

Her er det ikke lov å mate eller forstyrre dyrelivet, men i det nærliggende Florida Keys-akvarium er det åpent for publikum.

Her kunne både besøkende, fisk og hummer glede seg over å få godsaker fra en dykkende nisse. Nissen har også besøkt store akvarium verden over.

BANGKOK: Undervanns nisse i Sea Life Bangkokg Ocean World-akvarium i Thailand. Foto: Chalinee Thirasupa Les mer TOKYO: Undervannsnisse med kake hos Sunshine-akvariet i Tokyo, Japan. Foto: Kazuhiro Nogi Les mer MALTA: Nissen prøver å gi en stripete fisk julestemning i Nasjonalakvariet på Malta. Foto: Darrin Zammit Lupi Les mer MUNCHEN: Også i Sea Life-akvariet i Munchen, Tyskland ble det maritim julestemning. Foto: Louisa Off Les mer

Langs stranden Copacabana i Brasil har nissen byttet ut slede med sykkel og slått seg sammen med en lokal sykkelklubb.

Rundt 300 gaver ble delt ut til begeistrede barn, og nissen hadde også med seg matkurver til trengende nabolag.

COPACABANA: Nissen bytter ut slede med sykkel for dele ut gaver til barna i Brasil. FOTO: Pilar Olivares

Hvor bor nissen?

ROVANIEMI: Ett av nissens mange hjem. Foto: Attila Cser, Reuters

De lærde og ufaglærte strides om hvor nissen bor resten av året. Er det i Nissedal i Telemark, er det på Nordpolen, i Dalarna i Sverige eller kanskje Rovaniemi i Finland?

Flere av disse stedene mener selv at det er der nissen bor, og særlig Finland har gjort det stort her. Lapplandsnissen i Rovaniemi gjør seg i år klar til storinnrykk av besøkende i år.

Allerede tidlig i desember fortalte alven Riita til nyhetsbyåret AP at de fikk inn rundt 30.000 brev daglig, og rundt 6000 besøkende.

– For øyeblikket er det veldig travel, sa Riitta.



Det har vært et turbulent vanskelig år for mange, og julen kom kanskje litt brått på. Nissen i Rovaniemi minner om at vi må passe på hverandre.



– Mitt største ønske er at folk fra hele verden skal leve sammen i fred, sier nissen til reuters.