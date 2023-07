Kjøttetere har fire ganger mer utslipp enn veganere

Spiser du mye kjøtt? Da kan du stå for langt større utslipp enn de som ikke gjør det.

Forskere ved universitetet i Oxford har kommet med det de mener er den mest pålitelige og detaljerte utregningen av hvordan kostholdet vårt påvirker klimaet, noensinne.

De slår fast at små endringer i kostholdet vil ha en enormt positiv effekt på planeten vår.

– Våre resultater viser at hvis alle i Storbritannia som spiser mye kjøtt, reduserer forbruket sitt, vil det utgjøre en veldig stor forskjell, sier Oxford-professor Peter Scarborough til BBC.



– Åtte millioner biler

Forskerne har sett på kostholdet til 55.000 briter, og delt dem inn i fire kategorier.

De som spiser mer enn 100 gram kjøtt per dag, har et høyt kjøttinntak. Det tilsvarer omtrent en hamburger. Denne gruppen utgjør omtrent 15 prosent av britene.

De som spiser 50 gram eller mindre, har et lavt kjøttinntak. I tillegg har forskerne med pescetarianere (spiser fisk), vegetarianere og veganere.

Forskerne slår fast at de såkalte «store kjøtteterne» står for mer en dobbelt så mye klimagassutslipp som hver av de andre kategoriene, med unntak av veganerne.

Sammenlignet med dem er utslippet fire ganger så høyt.

Se oversikten i tabellen nedenfor.

Forskerne mener derfor det er svært nyttig å få folk til å spise litt mindre kjøtt.

For å sette effekten inn i kontekst kommer Oxford-forskerne med et eksempel:



Hvis alle de «store kjøtteterne» i Storbritannia kutter litt på forbruket sitt, vil det være som å fjerne åtte millioner biler fra veiene, skriver BBC.

– Du trenger ikke å fjerne kjøtt helt fra kostholdet, sier Scarborough til kanalen.

– Interessant

Klimaforsker ved NTNU, Helene Muri mener den britiske studien belyser et viktig tema, som allerede er velkjent.

– Funnene bekrefter det vi har funnet tidligere, men det som er nytt, er detaljrikheten. Funnene er mer robuste enn noensinne, sier hun.

Hun får støtte fra klimaforsker ved Cicero, Bob van Oort. Han kaller studien interessant.



FORSKER: Helene Muri er klimaforsker ved NTNU. Hun mener forskningen kommuniserer noe viktig. Foto: Titt Melhuus

– Det er bra at de har gått mer i dybden enn tidligere, og har med flere nyanser, sier han.

Van Oort understreker at det er viktig at verdensbefolkningen reduserer sitt gjennomsnittlige kjøttforbruket, hvis vi skal nå klimamålene.

– Det er faktisk et økende kjøttkonsum i verden nå. Og hvis vi fortsetter med det, vil det føre til en hel grad med globale oppvarmingen ved slutten av dette århundret, sier han.

Van Oort mener likevel at sammenligningen hvor mye trafikk britene kan spare på å spise mindre kjøtt ikke er den beste.

– Å sammenligne kjøtt og biler fungerer ikke helt. Det er nemlig snakk om veldig forskjellige klimagasser, sier van Oort.

FORSKER: Bob van Oort ved Cicero mener studien er interessant. Foto: Lage Ask / TV 2

Han understreker at kjøttindustrien slipper først og fremst ut metangass, mens biler slipper ut karbondioksid (CO2).

Dette støtter Muri.

– Det er ikke en helt god analogi å sammenligne det med biler, men det gjør det kanskje lettere å forstå, sier hun.

– Trenger ikke bli veganere

Muri mener uansett denne studien kommuniserer en tydelig konklusjon de fleste kan forstå.

Nemlig at vi forbrukere har mye makt når det gjelder å kutte klimagasser.



Forskningen baserer seg på den britiske kjøttindustrien, og dens karbonavtrykk.

FRUKT OG GRØNT: Et plantebasert kosthold har lagt lavere utslipp. Men vi trenger ikke bli veganere for å gjøre en forskjell, mener klimaforsker. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

Men Muri mener resultatene også er relevante for oss i Norge.

– Valgene vi tar i hverdagen er med på å bestemme hvor mye utslipp vi har totalt sett, sier Muri.

Dette gjelder altså både i Storbritannia og i Norge, mener hun.

– Vi trenger ikke å bli veganere alle sammen. Men klarer man å redusere kjøttinntaket, kan det ha ganske mye å si.

Hun mener særlig nordmenn er godt rustet til å kutte kjøtt.

– I Norge har vi en matkultur so inkluderer mye fisk. Det gjør at det kanskje kan bli litt naturlig for nordmenn å faktisk gjøre en middag med rødt kjøtt om til en med skalldyr eller fisk.

Får kritikk

Hvor mye kjøtt vi skal spise har skapt sterk debatt i Norge denne sommeren.

I juni kom det nye nordiske kostråd, som blant annet oppfordrer oss til å spise betydelig mindre rødt kjøtt.

– Denne forskningen konkluderer med omtrent det samme som kostholdsrådene, sier van Oort.

Men også Oxford-forskningen møter motstand. Blant annet fra kjøttindustrien i Storbritannia.

De kaller konklusjonene er for enkle.

– Det som er frustrerende med rapporter som dette er at de kun ser på utslipp fra husdyrproduksjon. De tar ikke med i beregningen at gresset, trærne og hekkene på gårder også tar opp karbon. Hvis de gjorde det hadde vi trolig hatt et annet bilde, sier en forbundsleder for britiske kjøttprodusenter til BBC.

STORFE: Melkekyr på beite i Macclesfield nordvest i England. Foto: ANDREW YATES/REUTERS.

Klimaforskerne er enige i at dette har effekt. Men sammenlignet med utslippene fra industrien er det ikke snakk om mye.



– Det er en stor karbonsyklus i jordbruket. Men summen blir ikke null, sier van Oort.

Det britiske Landbruks- og hagebruksutviklingsstyret er også skuffet over Oxford-forskningen. De mener klimaspørsmålet tar for mye plass.

– Matvarer fyller forskjellige roller i kostholdene våre og kan derfor ikke rettferdig sammenlignes basert på vekt, kalorier eller til og med næringsbidrag. Begrenset inntak av animalske matvarer har også vist seg å øke næringsmessig utilstrekkelighet, et område som ofte blir oversett i denne type studier, sier en talsperson til BBC.