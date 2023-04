PÅGREPET: Tysk politi har pågrepet to syriske brødre mistenkt for terrorplanlegging (illustrasjon). Foto: Markus Scholz / AP

Tysk føderalt politi og etterforskere fra politietatene LKA og BKA har aksjonert i Hamburg og Allgäu mot to syriske menn, ifølge Bild.

De mistenkte skal være to syriske brødre på 24 og 28 år.

Planla terrorangrep med bombebelte

Brødrene er pågrepet og mistenkt for å planlegge et terrorangrep med et bombebelte.

Statsadvokaten forteller til Bild at de aksjonerte som følge av at den eldste broren hadde kjøpt råvarer til sprengstoffproduksjon på Ebay og andre leverandører.

Den yngste av brødrene skal ha medvirket i handlingen og ble derfor også pågrepet.

Ifølge etterforskerne skal målet ha vært å angripe et sivilt mål, men de forteller ikke noe om hvor dette angrepet ville funnet sted.

Beslaglagt kjemiske stoffer

Samtidig skal andre leiligheter tilhørende bekjente av brødrene i Hamburg og Kempten være ransaket.

Der skal en rekke bevis, deriblant kjemiske stoffer, være blant beslagene.