Kjøper ikke Netanyahus uttalelser

Israel vil ifølge statsminister Benjamin Netanyahu ikke gi seg før man har «full kontroll» over sikkerheten på Gaza.

Samtidig blir de humanitære lidelsene på Gaza stadig verre. Ifølge WHO dør et barn på Gazastripen hvert tiende minutt, og det internasjonale presset mot Israel øker.

– Netanyahus uttalelser er uklare og tvetydige, sier Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole.

Israel skal ifølge statslederen eliminere Hamas og sørge for at angrep som 7. oktober aldri ville kunne skje igjen. Men statsministeren gjentar gang på gang at de ikke vil okkupere Gaza.

– En mann uten plan

Gazastripen har en befolkning på rundt 2,3 millioner mennesker. Hamas-soldatene er tett sammenvevd med sivilbefolkningen, noe som bidrar til store sivile tap i Israels luftangrep.

– Det virker ikke som de har en gjennomtenkt plan for hvordan det skal se ut etter at det militære slaget er over. Det er vanskelig å ta kontroll på et område der Hamas' militære fløy er så tett integrert i befolkningen, sier Heier.



HUMANITÆR KATASTROFE: Et barn skadet i et israelsk luftangrep får behandling på guvet i Al Shifa-sykehuset i Gaza by. Lørdag er sykehuset uten strøm, og ifølge direktøren dør pasienter hvert minutt. Foto: REUTERS/Doaa Rouqa

Israels bombardement og blokade av Gazastripen har ført til humanitære lidelser som ifølge Røde Kors mangler sidestykke. Dermed øker også det internasjonale presset mot Israel.

Fredag sa USAs toppdiplomat Anthony Blinken at altfor mange palestinere er drept, i en uvanlig sterk kritikk mot Israel fra USAs side. Samme dag ba også Frankrikes president Emmanuel Macron om full stans i bombingen.

– Man har lenge prøvd å få et skille på Hamas og resten av befolkningen, men det virker veldig vanskelig. Etter hvert som de humanitære lidelsene øker, blir det internasjonale presset mot Israel større.

Hengemyr

Heier tror Netanyahus utspill mer enn noe annet handler om å styrke sin egen posisjon på hjemmebane og stilne kritikken han har fått for angrepene 7. oktober.

– Dette er en hengemyr der det er vanskelig å få omsatt militær innsatt til politisk kontroll som gir mer stabilitet og sikkerhet for Israel.

PÅ BAKKEN: Et bilde frigitt at det israelske forsvaret (IDF) lørdag. Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES

– Hver gang du dreper en leder, kommer det en ny og overtar. For hver opprører du dreper, skaper du to nye. Den logikken tror jeg også gjelder i Gaza-krigen.