Kjente henne igjen på tatoveringen

Tyske Shani Louk (30) ble meldt savnet etter at Hamas angrep festivalen hun deltok på sør i Israel. Så dukket det opp en grufull video.

De rundt 3000 deltakerne på festivalen Universo Parallelo hadde danset gjennom hele natten.

Lørdag morgen ble musikk, latter og dansing erstattet med dødsfrykt.

Til israelske medier beskriver festivaldeltakere hvordan de ble angrepet av Hamas, som skal ha fløyet inn over festivalområdet med motoriserte hangglidere og ha kommet kjørende med både bil og motorsykler.

Gili Yoskovich forteller til BBC hvordan det i panikken fort ble tydelig at det ikke fantes noen gode gjemmesteder. I likhet med flere andre, søkte hun tilflukt bak noen spinkle trær.

– De gikk fra tre til tre og skjøt folk. Jeg så folk dø overalt, sier Yoskovich som til slutt ble reddet etter tre timer.

På festivalområdet er det funnet over 260 døde personer.

Kjente henne igjen på tatoveringene

I sosiale medier har det kommet en rekke uverifiserte videoer fra angrepet, hvor flere påstås å være filmet av Hamas selv.

Én av disse videoene har satt en støkk i familien til den tyske tatovøren og festivaldeltakeren Shani Louk.

– Vi kjente henne igjen fra tatoveringene hennes, og så har hun lange dreadlocks, sier kvinnens søskenbarn Tom Weintraub Louk til Washington Post.

Filmen viser en nærmest naken kvinne på et lasteplan, med væpnede menn som holder henne nede.

Søskenbarnet vil helst ikke tenke på filmen eller hva Shani kan ha blitt utsatt for. Alt som gjelder nå er å få et livstegn.

– Vi har et slags håp om å se henne igjen, sier hun.

TATOVERING: Familien skal ha kjent igjen Shani Louk på tatoveringene på beina. Foto: Privat / Skjermdump

Bekrefter redningsoppdrag

Hamas hevder selv å ha både sivile og flere høytstående israelske offiserer som gisler, og sier de har mange nok gisler til å få løslatt alle palestinske fanger fra israelske fengsler.

Totalt hevder de å holde 100 mennesker som gisler. I tillegg har den andre palestinske militante gruppen, Islamsk hellig krig, hevdet at de har tatt 30 gisler.

Den israelske hæren opplyser at de har iverksatt flere operasjoner for å frigjøre gislene, og skal ha befridd minst tre personer.

Men uvissheten over hvor mange som er kidnappet, og hvilke skjebner de nå lider, får flere til å grøsse, deriblant en israelsk kvinne TV 2 møter i Tel Aviv.

– Barn, kvinner og eldre. Hamas har fått alt de har drømt om. Dette gjør at vi må være forsiktige når vi bomber, for vi kan treffe våre egne folk. Vi må få folkene våre tilbake, sier Vered til TV 2.

Vered er fremdeles i sjokk over lørdagens angrep, og sier det føles helt uvirkelig.

– Hvordan kunne dette skje? Dette er en forferdelig situasjon og et sjokk for oss.

– Strategi for å spre frykt

Hovedlærer Tom Røseth i etterretning ved Forsvarets høgskole mener Hamas har et tydelig mål ved nettopp å ta sivile som gisler.

– Å ta gisler er en terrorhandling som skal gi skrekk og frykt, og som ofte derfor også dokumenteres av gjerningspersonene selv. Det ser vi nå har en effekt overfor det israelske samfunnet, sier Røseth.

Han ser også gisseltaking som et kynisk forsøk på å utjevne maktforhold.

– Hamas mot Israel, som er en regional stor militærmakt, er et svært skjevt maktforhold. Hamas har færre virkemidler og tyr da til tiltak som gjør at Israel må trå varsomt hvis de skal klare å få gislene tilbake med livet i behold.

FRYKT: – Hamas har klart å spre frykt blant det israelske folk, påpeker Tom Røseth. Her fra Gaza lørdag, hvor Hamas kapret flere israelske militære kjøretøy. Foto: Abed Abu Reash / AP

– Svært risikofylt

– Hva tenker du om at Israel skal ha satt i gang redningsoperasjoner?

– Det blir utfordrende, noe vi har sett ved tidligere gisseltaking i Gaza og på Vestbredden. Hamas har da gjort alt de kan for å villede og forvirre israelere, påpeker Røseth og legger til:



– Slike operasjoner er både uforutsigbare, svært krevende og risikofylte, både for soldatene som skal gjennomføre oppdraget, men også for gislene.

BEKYMRET: Hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, påpeker at redningsoperasjoner for å få tilbake gisler er svært risikofylte. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Røseth påpeker at det er i begge parters største interesse at gislene er i live, men understreker at gislene nå er i største livsfare.

– Israel har tradisjon for å gjøre alt i sin makt for å få tilbake gisler, enten ved forhandlinger eller risikofylte militære operasjoner. Men hva det vil koste i liv og ressurser, er vanskelig å si.